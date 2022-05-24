Sedat SARIKAYA

Haliç Üniversitesinde "Haliç'in Enleri" ödül töreni yapıldı! Geceye ünlü isimler katıldı!

İstanbul'da yer alan Haliç Üniversitesinde düzenlenen " Haliç'in Enleri" ödül törenine bir çok ünlü katıldı.

Geceye Katılan ünlü isimler arasında Cukur adlı dizide oynamış ve Oğlum adlı dizide oynayan Kubilay Aka, Kardeşlerim dizisi oyuncularından Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun, Manga Grubunun bateristi Özgür Can Öney,Tuğkan Gönültaş gibi ünlü isimler vardı.Sanatçılar tören öncesi ve sonrası sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini kırmadılar.

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun giydiği kıyafeti ile gecenin en şık isimlerinin başındaydı.Kubilay Aka kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen tüm sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadı.

Tv Programcısı Candaş Tolga Işık gecede 2 ödül aldı.Gecenin diğer yıldizları ise Törende misafirler ile ilgilenen ödül töreninin ekibiydi.

Ikramları ve misafirperverlikleri ile tam not aldılar bazıları sanatçılar gelmeye başladıkça Ben ve Ekibimden bir kişinin sanatçılar ile görüntü almasını engellemek istensede genel olarak güzel bir ödül gecesi yapıldı.Bende bazı engellemelere rağmen fotoğraf cekilebildiğim ünlüler ile bir bir resim çekildim ve geceyi takip ettim.

Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener canlı performansı ile seyircileri mest etti!

Kartal’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile doruğa ulaştı. Konseri izlemeye gelen binlerce Sertab Erener seveni ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Kartal Meydanı'ndaki konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü ile İstanbul'un dört bir yanından binlerce kişi katıldı.ÜNLÜ SANATÇI SERTAB ERENER KONSERDE SEYİRCİLERİ COŞTURDU!Konser zamanının gelmesi ile beraber, ünlü sanatçı Sertab Erener, binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konser boyunca 'Zor Kadın', 'Bir Çaresi Bulunur', 'Bu Böyle' 'Koparılan Çiçekler' ,' Alıştım Yokluğuna' gibi sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan doyasıya eşlik eden vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.Güvenliklerin konser sonu Sertab Erener ile resim almak isteyen Basına karşı müdahalesi gecenin olumsuz anlarından birini oluşturdu.BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN, 'BİR ÇARESİ BULUNUR' VURGUSUKonser sonuna doğru, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Sertab Erener'e bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında 'Bir Çaresi Bulunur' şarkısına atıfta bulunarak, "Bir çaresi bulunur elbet şarkısını dinledik. Evet, şarkıdaki gibi bir çaresi bulunacak. Çünkü gençler gümbür gümbür geliyor. Kıymetli sanatçımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.Ünlü Dj Kadir Çetin'de etkinlik boyunca çaldığı şarkılarla seyircileri coşturdu.

Türkiye Gençlik Ödülleri görkemli gecede sahiplerini buldu!

İstanbul Şişli'de yer alan Grand Cevahir Otel'de düzenlenen ödül törenine bir çok ünlü katıldı.

Geceye Katılan ünlü isimler arasında Czn Burak,Selin Yeninci ,Ceyhun Yılmaz ,Dj Burak Yeter ,Gökhan Keser ,Serkay Tütüncü,Meryem Boz, Aleyna Kalaycıoğlu, Burak Tozkoparan gibi ünlü isimler vardı.Sanatçılar tören öncesi ve sonrası sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini kırmadılar.

Selin Yeninci giydiği kıyafeti ile gecenin en şık isimlerinin başındaydı.Czn Burak kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen tüm sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadı.Ünlü Popçulardan Gökhan Keser'de giyim tarzı ile gecenin en şık sanatçıları arasına girdi.

Gecenin diğer yıldizları ise Törende misafirler ile ilgilenen ödül töreninin ekibiydi.Ikramları ve misafirperverlikleri ile tam not aldılar.Ünlü Dj Burak Yeter ödül gecesinden önce yapmış olduğu sahne performansı ile salondaki seyirciler tarafından alkışlandı.Bende Oradaydım ve ünlüler ile bir bir resim çekildim.

Haber için resimler

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Gülben Ergen güzelliği ile büyüledi!

Her yaptığı şarkısı müzik listelerinden düsmeyen Ünlü Sanatçılardan Gülben Ergen,İstanbul Zorlu Avm'de yer alan Raffles Otel'de düzenlenen All Exclusive&FashionMarketing&Shopping Gala etkinligine katıldı.Gülben Natural Markası stantında bir süre durarak sevenleriyle tek tek resim çekildi.Güler yüzlü ve samimiyeti ile tam not aldı etkinlikte en fazla dikkat çeken ünlülerden biri olmayı başardı.Gülben Ergen güzelliği ile etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.Bir ara alışveriş stantlarını gezen Ergen, Stantına dönüp bir süre daha sevenleriyle vakit geçirdikten sonra etkinlikten ayrıldı.Bende ordaydım ve Gülben Ergen ile bir hatıra resmi çekildim.

Yasemin Şefkatli'yi Raffles Otel'de yapılan etkinlikte görüntüledik!

Ünlü isimlerden Yasemin Şefkatli ,İstanbul Zorlu Avm'de yer alan Raffles Otel'de düzenlenen All Exclusive&FashionMarketing&Shopping Gala etkinligine katıldı.Etkinlikte uzunca bir süre kaldı. Etkinlikte Siyah spor kıyafeti ve mavi bir kot pantalon giymeyi tercih etti .Bazı muhabirlerin sorularını yanıtladı ve kendisi ile resim çekilmek isteyen sevenleri ile tek tek ilgilenerek resim çekildi.Yasemin Şefkatli de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Sevenlerine karşı oldukça samimi oluşu gözlerden kaçmadı.Bende ordaydım ve Yasemin Şefkatli ile bir hatıra resmi çekildim.