Powertürk Müzik Ödülleri Ödül Gecesine Yıldız Yağmuru!

2023 yılının önemli ödül gecelerinden birisi olan Powertürk Müzik Ödülleri yapıldı. İstanbul Taksim'de yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde Powertürk Müzik Ödül Gecesi düzenlendi.

Muhteşem geçen Geceye adeta ünlü oyuncular,sanatçılar akın etti.Muhteşem geçen gecede Zerrin Özer,Cem Yılmaz,İrem Derici, Melek Mosso, Atiye Deniz ,Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran,Mabel Matiz ,Ege Çubukçu , Gülşen, Hadise, Sıla, Köfn, İkilem, Nükhet Duru, Can Bonomo, Ferhat Göçer, Ömür Gedik,Mine Ayman, Hasan Can Kaya gibi ünlü isimler katıldı.Gecenin sponsorlarından bir dondurma markası her gelen misafire kornet dondurma dağıttı.

Gecede Ünlü isimler sevenleri ile tek tek ilgilenmeye çalıştılar ve herkes ile resim çekildiler.İrem Derici geceye beyaz şık bir elbise ile geldi ve gecede gözleri kamaştırdı.Atiye Deniz evlendikten sonra ikinci çocuğunun eylül ayında doğacağını söyledi ve gecede giydiği elbisesi ile çok beğenildi.Geceye gelen ünlü isimler adeta şıklık yarışına girdi.

***********

Jade&Brands alışveriş etkinliğinde bir çok ünlü isim vardı!

Raffles hotel İstanbul'da , Jade and Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı ev sahipliğinde gerçekleşen, All Exclusive Fashion Marketing and Shopping Gala gelenekselleşen Hawaii Tropical Konsepti ile alışveriş severleri bir araya getirdi.

TOÇEV yararına gerçekleşen davet, cemiyet ve sanat dünyası tarafından yoğun ilgi gören davette; Özge Ulusoy, Aslı Hünel, Burcu Şendir, Damla Ersubaşı, Fatih Ürek, Tülin Kartoz, Dilek Azaphan, Hülya Urgan, Çiğdem Eşrefizade, Gülay Kuriş, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Nihan Akın, Beste Korkmaz, Sibel Vatandost, Türkan Şerbetçi, Gülay Kamaz, Özlem Yıldız, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Sarp Yaman, İvana Sert ve Cihan Şensözlü misafirlerle buluştu.

Girişimciler yazın gelişini Hawaii Tropikal konsepti ve alışverişi gerçek bir keyfe dönüştüren atmosferi ile Raffles Hotel İstanbul’da Jade&Brands ev sahipliğinde ve Mai Collection ana sponsorluğunda gerçekleşen özel bir davete ev sahipliği yaptı. Davette birbirinden ünlü isimler ve birbirinden başarılı tasarımcı ve girişimciler bir araya geldi.

****

ZEYNEP BASTIK’TAN YENİ KLİP: “EYVAH”

Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık yeni şarkısı “Eyvah” için kamera karşısına geçti. “Eyvah” 9 Haziran’da dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Youtube'daki videolarının görüntülenme sayısı 2 milyar 250 milyonu, Spotify'daki aylık dinlenme sayısı 3.5 milyonu geçen Zeynep Bastık bu rakamlarla Türkiye'nin en popüler kadın müzisyenlerinden biri olarak zirveyi zorluyor. Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam eden Zeynep Bastık çalışmaya ara vermiyor. Konserleriyle sevenlerine ulaşırken stüdyoya girerek yeni şarkılarını da onlarla buluşturuyor.

Zeynep Bastık “Eyvah” şarkısını 12 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da verdiği konserde seslendirmiş ve dinleyenlerden olumlu tepkiler almıştı. Bastık, şarkıya Melih Kun yönetmenliğinde geçen hafta klip çekti. Karaköy’de kiralanan, Tarihi 100 yıllık bir handa gerçekleşen çekimler 16 saat sürdü. 80 kişilik ekibin aralıksız çalıştığı klipte Zeynep Bastık’a Avustralya’da ve Türkiye’de modellik yapan Efe Çakar eşlik etti.

Klipteki farklı görüntüsü için “Kendimi en beğendiğim halim” yorumunu yapan Zeynep Bastık “Eyvah”ı dinleyicileriyle buluşturmak için sabırsızlandığını söyledi. “Eyvah” 9 Haziran’da Zeynep Bastık’ın kendi Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda!

*****

ELİF BUSE DOĞAN’DAN YENİ TEKLİ

“ZİLLER VE İPLER” YİNE DİLLERE PELESENK OLACAK

Son dönemin başarılı müzisyenleri arasına adını yazdıran ve üretimine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni teklisi “Ziller ve İpler” ile sevenleriyle buluşmayı bekliyor. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de bilinen Doğan, yeni şarkısını ilk kez 31 Mayıs’ta Darülaceze’de verdiği moral konserinde yaşlılarla paylaştı.

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın da 1992 yılında hitleri arasına giren “Ziller ve İpler”in sözleri Aysel Gürel imzası taşıyor. Elif Buse Doğan’ın keyifli yorumuyla dillere yeniden pelesenk olacak “Ziller ve İpler” in düzenlemesi ise Emre Doğan’a ait.

Başarılı müzisyen Elif Buse Doğan, Samsak Döveci’nin ardından yine çok konuşulacak bir eserle dinleyenleriyle buluşacak. Elif Buse Doğan’ın yeni teklisi “Ziller ve İpler” 2 Haziran’da EBD Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda müzikseverle buluşacak.

*****

GÜLİZ AYLA’NIN YENİ HEYECANI “AN’DA’’

Türkiye’de son yıllarda hızlı yükselen müzisyenlerden Güliz Ayla, 2022 yılında yayımladığı Al Yorgun Kalbimi sonrası yeni teklisi ‘’An’da’’yı; Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 2 Haziran Cuma günü tüm dijital dünyada yayınlıyor.

Sözleriyle, müziğiyle, tavrıyla ilk günden itibaren kimsenin gölgesinde kalmadan, özgün ve güçlü bir çıkış yakalayan Güliz Ayla, yeni teklisi An’da ile başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sözü ve müziğini aynı zamanda düzenleme ve prodüktörlüğünü de yapan Cihad Selamlar ile hazırlayan Güliz Ayla, şarkının video klibi ve yeni imaj fotoğraflarında Halil Güzel’le birlikte çalıştı.

Hayatını dolu dolu müzikle geçiren, albüm yerine artık dijital dünyanın işleyişine uygun olarak tekli şarkıları dinleyicisine sunan Güliz Ayla, her seferinde ilk albümünü yayınlıyormuş gibi heyecanlı olduğunu dile getiriyor.

An'da bir aşk şarkısı, naif bir dille aşk hakkında bir şarkı. Kullanılan dizeler nedeniyle bir film müziği gibi sıcak. Akustik algının baskın olması, müziği sözleriyle uyumlu hale getirerek şarkının içine hapsolmanızı sağlıyor.

Söz ve Müzik: Güliz Ayla, Cihad Selamlar

Düzenleme, Prodüktör: Cihad Selamlar

Akustik ve Klasik Gitar: Ömercan Özüaydın

Bas Gitar: Toygar Ersoy

Yaylılar: İstanbul Strings

Keyboards, Drum Sampling: Cihad Selamlar

Vokal Kayıtları: Blue Kite Audio

Yaylı Kayıtları: Stüdyo Bahadır

Mix: Murat Bulut

Mastering: Çağlar Türkmen