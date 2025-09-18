Sabah gözlerinizi açıyorsunuz. Alarmınız çalmadan önce bileğinizdeki akıllı saat uykunuzun derinliğini analiz ediyor ve sizi en uygun zamanda uyandırıyor. Mutfağa geçiyorsunuz; kahve makinesi çoktan çalışmaya başlamış, dünkü ayarlarla kahvenizi hazırlıyor. Aracınıza biniyorsunuz; navigasyon programı trafik yoğunluğunu anlık analiz edip size en kısa ve hızlı güzergâhı sunuyor. İşyerinde bir toplantı öncesi sunum hazırlıyorsunuz; yapay zekâ destekli bir yazılım, dakikalar içinde verilerinizi infografiklere dönüştürüyor.

Görünürde her şey mükemmel. Hayat kolaylaşıyor, işler hızlanıyor. Peki ya görünmeyen yüz? Teknoloji bizim için çalışırken, biz düşünme, üretme ve ilişki kurma biçimlerimizi kaybediyor muyuz? Bir anlamda, yapay zekâ hayatımızı düzenlerken biz kendi hayatımızın öznesi olmaktan uzaklaşıyor olabilir miyiz?

Mesele yalnızca bir teknolojik devrim değil; aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm ve insanlık için kritik bir sınavdır.

Dönüşümün Anatomisi

Yapay zekâ, hayatımızın neredeyse tüm alanlarına sızmış durumda. Artık sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir kavram değil; bankacılıktan eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar her yerde karşımıza çıkan bir gerçeklik.

İş Dünyası: Deloitte’un 2024 raporuna göre, şirketlerin %62’si iş süreçlerinde yapay zekâdan aktif olarak yararlanıyor. Muhasebe, insan kaynakları, müşteri hizmetleri gibi alanlarda algoritmalar, insan emeğinin yerini almaya başladı. Türkiye’de de büyük bankalar müşteri hizmetlerini yapay zekâ destekli dijital asistanlara devrediyor. Bu durum, bir yandan hız ve maliyet avantajı sağlarken, öte yandan “insansız işyerleri” tartışmasını doğuruyor.

Yapay zekâ kuşkusuz büyük fırsatlar sunuyor: Daha verimli üretim, hızlı hizmet, doğru kararlar…

Zaman ve enerji tasarrufu Bilgiye hızlı erişim Kişiselleştirilmiş hizmetler Sağlık ve güvenlikte gelişmiş çözümler



Ancak aynı zamanda ciddi riskler de barındırıyor.

İşsizleşme: Özellikle rutin işlerde milyonlarca kişinin işini kaybetme riski var. ABD’de McKinsey’in araştırmasına göre, yapay zekâ 2030’a kadar yaklaşık 400 milyon işin dönüşmesine veya kaybolmasına neden olabilir. Bağımlılık: İnsanlar kendi kararlarını vermek yerine algoritmalara teslim olma eğilimine giriyor. Özellikle sosyal medya ve içerik akışlarında, algoritmalar bireyin düşünce biçimini şekillendiriyor. Mahremiyet: Verilerimiz sürekli toplanıyor, kişisel hayatımız şeffaflaşıyor. Çin’in sosyal kredi sistemi bunun uç bir örneği. Türkiye’de de veri güvenliği ve KVKK gibi yasal düzenlemeler olsa da, dijital mahremiyet sürekli tehdit altında. Toplumsal kutuplaşma: Sosyal medyadaki yapay zekâ algoritmaları insanları benzer görüşlere yönlendirerek yankı odaları oluşturuyor. Bu, demokratik tartışma ortamını zayıflatıyor ve toplumsal gerilimi artırıyor.



Burada kilit nokta, yapay zekânın tarafsız bir teknoloji değil, onu geliştiren insanların değerleriyle şekillenen bir araç olduğudur. Biz hangi değerleri merkeze alırsak, teknoloji de o yönde gelişir.

Türkiye Perspektifi

Türkiye’de yapay zekâ yatırımları son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021’de yayımladığı “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi”nde 2025 hedefleri koydu:

Yapay zekâ uzmanı sayısını 50 bine çıkarmak,

Yapay zekânın GSYH’ye katkısını %5’e yükseltmek,

En az 10 uluslararası yapay zekâ girişimini Türkiye’de çıkarmak.

Bu hedefler, Türkiye’nin sadece tüketen değil üreten bir ülke olma yolunda önemli adımlar. Ancak sorun şu ki: Toplum bu dönüşüme hazır mı? Eğitim sistemi yapay zekâ ile uyumlu beceriler kazandırabiliyor mu? Vatandaş, verilerinin güvenliği konusunda bilinçli mi?

Türkiye’de gençler yapay zekâyı yoğun biçimde kullanıyor; fakat çoğu bunu üretimden çok tüketim alanında yapıyor. Sosyal medyada algoritmaların sürüklediği içerik tüketimi yaygın, fakat yapay zekâ ile yazılım geliştiren gençlerin oranı hâlâ düşük. İşte asıl mücadele burada: “Dijital köle” mi olacağız, “dijital üretici” mi?

Öte yandan, Türkiye’de yapay zekâ tarım ve sanayi alanında da hızla yayılıyor. Tarımda sulama sistemleri, mahsul verim tahminleri ve dronelar yapay zekâ ile optimize ediliyor. Sanayide üretim hatları, kalite kontrol ve bakım süreçleri artık algoritmalar tarafından yönetiliyor. Bu, verimliliği artırırken aynı zamanda işgücünün niteliğini değiştiren bir dönüşümü de beraberinde getiriyor.

Yapay zekânın etkileri yalnızca ekonomik ve teknik değil, psikolojik ve sosyal boyutlarda da kendini gösteriyor:

İnsanlar artık düşünme ve karar verme süreçlerini daha çok algoritmalara bırakıyor.

Sosyal ilişkiler dijital platformlarda şekilleniyor, yüz yüze iletişim azalıyor.

Dikkat dağınıklığı, kısa dikkat süreleri ve bilgi bombardımanı günlük yaşamın normali haline geliyor.

Uzmanlar, yapay zekâ çağında “zihinsel dayanıklılık” kavramının önemini vurguluyor. İnsanların teknoloji ile birlikte verimli, üretken ve sosyal olarak sağlıklı kalabilmesi için bilinçli kullanım stratejileri geliştirmesi gerekiyor.

Çin: Sosyal kredi sistemi, yapay zekâ ile vatandaşların davranışlarını analiz ediyor ve sosyal puanlar oluşturuyor.

Bu örnekler gösteriyor ki, yapay zekâ sadece teknoloji sorunu değil; aynı zamanda etik, toplumsal ve siyasal bir sorundur.

Yapay zekâ, çağımızın kaçınılmaz gerçeği. Onu durduramayız, hatta durdurmamız da gerekmiyor. Asıl mesele, teknolojiyi insan merkezli hale getirebilmek. Eğer yapay zekâ bizi yalnızlaştırıyor, bağımlı kılıyor ve üretici olmaktan uzaklaştırıyorsa, bu bizim tercihimizdir. Eğer onu insanın özgürlüğünü artıracak şekilde kullanıyorsak, o zaman gerçekten bir devrimden söz edebiliriz.

Bugün bize düşen görev, teknolojiyi korkulacak bir düşman değil, fakat sorgulamadan teslim olunacak bir put olarak da görmemektir. Yapay zekânın sunduğu kolaylıklarla beraber insanın özne olarak kalabilmesini sağlamak, belki de bu yüzyılın en büyük zihinsel dayanıklılık sınavı olacaktır.