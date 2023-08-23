Ağustos ayının en sıcak günlerinde İzmir Torbalı’daydık. Yeni evimize taşınmanın mutluluğu içindeydik. Çocuklarımızla birlikte mutlu yuvamıza taşınmanın keyfini çıkarırken öte yandan da denize girmeden İstanbul’a dönmek olmazdı herhalde. Eşimle Kuşadası’na gitmeye karar verdik ve yola koyulduk. Keyifli bir yolculuğun ardından nihayet sahile gelmiştik. Hafta sonu olduğu için plaj çok kalabalıktı. Sıcaklardan bunalanlar soluğu sahilde almıştı adeta. Kadınlar Denizi Plajı’na giriş ücreti alınmıyor. Fakat şemsiyeniz ve havlunuz varsa gölgedesiniz. Şemsiyesiz gelenler hemen şemsiye ve şezlong kiralamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla şemsiyemiz olmadığı için boş şezlong için sahil boyu yürümeye başladık. Tam gözümüze kestirdiğimiz şezlonglara havlularımızı koyarken, o esnada hemen görevliler yanımıza geldi ve şezlong fiyatını sorduk. Dudağımızı uçuklatacak bir fiyatla karşı karşıya kaldık. Belediyenin işlettiği halk plajında nasıl olur da bu kadar fahiş bir fiyatla şezlong ve şemsiye parası alınıyordu. Bir şezlongu kiralama ücreti dörtyüz TL. Bu resmen fırsatçılıktır... İsmi üzerinde “halk plajı”nda tatil yapmak bile artık lüks olmuştu. Sıkı bir pazarlığın ardından yarı fiyata şezlong ve şemsiyelerimizi kiraladık. Denizin keyfini çıkarmak için geldiğimiz Kadınlar Denizi plajında hafta sonu katmerli fiyatlar moralimizi bozmuştu…

Kafamı kurcalamıştı şezlong ve şemsiye kiralama fiyatları. Etraftaki esnafla konuştuk bu konuyu. Hep aynı şikâyetler, sitemler ve isyanlar… Fiyatları öğrendiğimde ise resmen şok oldum eli TL olan şezlongları kişiye göre katmerli bir şekilde kiraya veriyorlar. Belediyenin halk plajlarında hafta içi yüzeli ve ikiyüz TL arasında değişiyor şezlong fiyatları hafta sonu ise iki katına çıkıyor. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na seslenmek istiyorum. Ekonomik krizin derinleştiği ülkemizde, bari plajlarda halkın nefesi kesilmesin. Mutlaka denetim yapılmalı ki belediyenin belirlediği fiyatların üzerine çıkılmasın. Esnaf ve yerli halk isyan ve sitem içerisindeyken, dışarıdan gelen yerli turistler ise belediyeye isyan ediyor. Ülkemizde her zaman yerli turistler, maalesef daha pahalı tatil yapmaktadır. Bu nedenle serzenişlerinde oldukça da haklılar…

Önümüzde seçim var ve halkın oyuyla seçilen başkanlar halka hizmet etmek için var olmalılar. Sadece seçim döneminde vaatler vermekle olmuyor. Elbette çok güzel işlere imza atıp yerinde hizmet sunan belediye başkanlarımız var. Sadece Kuşadası değil birçok tatil beldesinde de halk plajlarında bu tür sorunlar yaşanıyor. Halkın yaşadığı bu sorunları duyurmak ta bizim görevimiz…

Kısacası yine aynı sorunlar ve sitemlerle karşılaştık Kuşadası Kadınlar Denizi Plajında… Şezlong fiyatlarının dışında gözüme çarpan diğer detaylar ise soyunma kabinleri ve duşlar idi. Kabinlerin anahtarları bozuk ve kapı kulpları kırılmış vaziyeteyken, bazı duşlarda ise sular akmıyordu. Bozuk duşlardan dolayı uzun kuyruklar oluşmuştu. Kısacası plajda gördüğüm manzara içler acısıydı. Umarım önümüzdeki sene bu tür olumsuz manzaralarla karşılaşmayız.