Başkalarının hayatına yük olmamak lazım. Nasıl yük olunur peki? Neden yük olunur ya da?

İnsanlar bazen ağır gelir birbirine. Hele ki kişinin kendi yükü ağır gelirken bir de. Başkalarından bir şeyler beklemeniz yeterince yük meselesidir sanırım. İnsanlara belli bir sorumluluk yüklemiş olursunuz ve ister istemez de bu onlara ağır gelir.

Sadece beklentiler değildir yük gelen. Yanlış anlaşılmalar da yerine göre yüktür.

Diğer yandan minnet ettirmek ya da borçlu bırakmak da bir yüktür ki kolay taşınan yüklerden de değildir.

Başka bir konu da dil yaraları ve yapılan haksızlıklar illaki bir ağırlık bindirir insanların omuzlarına. Hayat boyu sizi taşıyacağı anlamına gelir ki gerçekten yorar insanları bu.

İnsanlara hissettirdikleriniz de yerine göre yüktür. Bir insan size karşı sevgi besleyemiyorsa diğer duyguların hepsi ağırdır.

İnsan insanda dinlenmeli, yük olmamalı. Gerekirse azaltmalı insanlar birbirinin yükünü. Bize dost gerek zaten, yük olacak düşmanlar uzak olsun.

Evet, sadece bir düşman ancak yük olur başkasına. Sizden alacakları veya size bırakacakları vardır. İyi duygularınızı sömürenler mesela en büyük yük onlar olabilirler.

Hayatı kolaylaştırmak varken yolları çetrefilleştirmek de ağır gelir insanlara.

Hayatla inatlaşmak da ağır gelir ama kader deyip de geçmek de zor gelir insanlara. Bir yerde de değişmesi gerekir hoş.

Her ne olursa olsun kimseye “Aman!” dememek de önemli ki zaten bunu dediğiniz zaman çoğunun gölgesi bile kalmaz.

Hayata ve insanlara değer katmak lazım yük olmak yerine…