Doğal afetleri engellemek mümkün olmasa da gerekli önlemleri alarak yaşadığımız tüm zorlukları, maddi manevi kayıplarımızı en aza indirgemek mümkün.Sel afetinin zararlarından korunabilmek için önceden bazı hazırlıklar yapabiliriz.Ülkemizde çeşitli altyapı sorunları, çarpık kentleşme, küresel ısınma ve bitki örtüsünde azalmadan dolayı sel ve taşkınları sıkça yaşanır hale gelmiştir.Bu sebepten can ve mal kaybına yol açabilen bu acil durum karşısında, neler yapmamız gerektiğini hatırlatmak isterim.Öncelikle sel konusundaki uyarıları, hava durumunu, radyo, televizyon vb.gibi yayın kuruluşlarından takip etmeliyiz. Ev ve İş yerlerimizi sigorta yaptırmalıyız.Acil durum çantası hazırlamalı, çantada gerekli malzemeleri bulundurmalıyız.Tüm tesisatlarımızı kontrol etmeli ve elektronik cihazlarımızı koruma altına almalıyız.Evlerimizi dere ya da dere yataklarının bulunduğu yere değil daha yüksek yerlere yapmalıyız. Bulunduğumuz cadde ve sokaklardaki logarların sel afetinden önce temizlenmesi için belediye yetkililerinden yardım istemeliyiz. Gerekli olduğunda kullanmak için ev ve iş yerlerimizde kum, kum torbası, çivi ve tahta gibi benzeri inşaat malzemeleri bulundurmalıyız.Eğer ki, şiddetli yağış ve sel felaketi durumunda aracımızla beraber seyir halindeysek, güvenli bir yere park edip, araçtan dışarı çıkmalı ve daha yüksek, güvenli bir yere gitmeliyiz.Sel sırasında evden dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğunu unutmayalım lütfen. Evimizi terk etmemiz gerekiyorsa da, apartmanın üst katlarına çıkalım.Sokaktaysak uzun ağaçların, elektrik direklerinin ve kabloların altında durmayalım. Kanalların, alt geçitlerin, ve bodrumların ne kadar tehlikeli olduğunu unutmayalım.Sel sonrasında ise, sel suları kanalizasyona karışacağı için sel suyunun içinde kalan hiçbir gıdayı sağlığımız için tüketmeyelim.Ev ve İş yerlerimizdeki suların yapıya zarar vermemesi için bir an önce tahliyesini yapalım.Gaz sızıntılarına karşı, elektrik kaçaklarına karşı dikkatli olalım.Binamızda yapısal hasar olup olmadığını kontrol edelim.Yaşlılara, engellilere ve bebeklere yardım edelim. Hepsinden önemlisi sel felaketi ve su baskınlarına karşı doğal bitki örtümüzü ve Ormanlarımızı koruyalım her yerin betonlaşmasına izin vermeyelim.

Sağlıklı günler dilerim.