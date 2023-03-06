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Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

Şanlıurfa'da dün yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı.

06 Mart 2023 Pazartesi 17:46
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.
Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı.
Enkazın iş makineleriyle kaldırılması işlemleri ise yıkımdan yaklaşık 20 saat sonra tamamlandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkıma ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında savcıların da bulunduğu bilirkişi heyeti, enkaz alanına bırakılan numuneler üzerinde inceleme yaptı. Heyet, enkaz alanından beton ve demir örnekleri de aldı.
CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binanın dün yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaDepremBinaYıkımEnkaz
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