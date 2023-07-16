Temmuz ayı'nın gelmesiyle beraber aşırı sıcaklara maruz kaldığımız bu günlerde, kendimizi nasıl korumalıyız? Genel olarak aşırı sıcaktan daha çok yaşlılar ve hastalar etkilenmektedir. Aşırı sıcaklar yüksek tansiyonu olanları, dolaşım bozukluğu yaşayanları,şeker hastalarını, solunum problemi olanları, kısacası kronik hastalığı olanların yaşamını tehdit eder.Sıcakların uzun süre uzaması kuraklığa ve su sıkıntısına da neden olur. Aşırı sıcaklara bağlı olarak büyük orman yangınları da görülebilir. Bu sıcaklardan korunmak için özellikle Güneşin etkisinin güçlü olduğu saatlerde mümkünse dışarı çıkmamalıyız. Dışarıda bulunduğumuz saatlerde açık renkli kıyafetler, hafif ve bol giysiler giymeliyiz. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka ve gözlük kullanmalıyız. Çok yoğun aktivitelerden kaçınmalıyız. Bol bol sıvı tüketmeliyiz. Spor yapmak için sabahın erken saatlerini ve akşam saatlerini tercih etmeliyiz.Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmalı, hafif besinler yemeliyiz. Sık sık tuz içeren sulu gıdalar tüketmeliyiz. Soğuk ve buzlu içeceklerden uzak durmalı, günde iki,üç litre su tüketmeliyiz. Zorunlu olmadıkça aşırı sıcaklarda dışarıya çıkmamaya gayret etmeliyiz .Sağlıklı günler dilerim.