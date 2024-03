Oruç tutmak ruhun temizlenmesi, kötülüklerden arınması, aynı zamanda bedenin sağlıklı hale gelmesi için önemli bir vesiledir. Oruç kalkan demektir ve sabrın yarısıdır. Oruçlu insan her türlü kötülükten fenalıktan, uzak durmaya çalışır. Kavgadan, küfürden, gıybetten, uzak durur. Bu ibadeti yerine getiren her müslüman hem sabretmeyi öğrenir, hem de bedeninin daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu sayede yoksulların, açların neler çektiğini daha iyi anlar.

Oruç tutmak tüm müslümanların eşit olmasını, aynı duyguları yaşamasını sağlar. Sahuruyla iftarıyla bir başkadır oruç. Ne kadar zengin olursak olalım o gün yoksulların yaşadığı açlık duygusunu bizler de yaşarız. Belki de bu sayede hem iyilik yapmaya yönelmiş oluruz hem de Rabbim'in bize verdiği nimetlere şükrederiz. Oruç tutmanın beden sağlığının yanında ruh sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Her şeyden önce oruçlu bir kişi kendisini daha huzurlu ve mutlu hisseder. Oruçlu iken insanları kırıp, incitmekten imtina eder. Kendisini Allah'a daha yakın hisseder. Uzun süre aç ve susuz kalarak sabrı öğrenir, kendisine olan güveni artar.Bütün bunlar genel olarak mutlu bir hal almamızı sağlar.

Sonuç olarak Allah'ın koyduğu bütün emir ve yasaklarda bir hikmet vardır. O hiçbir şeyi boşuna yasaklamamış veya yapılmasını emretmemiştir. Rabbim bizden bir şeyler istediyse, istediği şey de bizler için faydalar vardır. Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır.Oruç da böyledir.Hem beden hem ruh sağlığımız için son derece gerekli ve yararlıdır. Rabbimizin bize verdiği onca nimet karşılığında elbette bizler de onun emirlerine uymalı ve orucumuzu en güzel şekilde tutmalıyız. Böylece hem kendi sağlığımızı korumuş hem de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz.