Bugün14 Şubat Sevgililer Günü. Dostoyevski'nin "Budalasın"da", Sait Faik Abasıyanık'ın "Alemdağı"nda Var Bir Yılan" adlı öyküsünde, Zülfü Livaneli'nin "Ada" adlı parçasında geçen "Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her" şey sözünü duymayanımız yoktur sanırım.

Sevgi yaşamın ta kendisi, en güzel duygularımızı paylaşmanın da anahtarıdır. Bizi birbirimize, doğaya ve tüm canlılara yakınlaştıran duygudur sevgi. Mutlu ve huzurlu olmanın yolu da elbetteki birbirimizi sevmekten geçiyor. Çünkü sevgi bütün güzelliklerin ana kaynağıdır. Türkülerimizde de birçok sanatçımız sevgiyi en güzel şekilde tarif etmiş ve hiç kimseyi ötelemeden, ayrıştırmadan, herkesi saygı ve sevgi ile kucaklayarak sevmemiz gerektiğini belirtmiştir. Sevmek ve sevilmek hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden birisidir bence.Dünyanın en güzel ve en güçlü duygusudur. Sevginin açamayacağı hiçbir kapı ve engel yoktur. Eğer dünyanın en güçlü silahı nedir? diye sorsalardı bana; kesinlikle sevgi derdim. Birbirimizi gerçek anlamda seversek bütün kötülükleri de engelleyebiliriz diye düşünüyorum.

Her şeyin kaynağı sevgidir. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Birbirimizi yalnız 14 Şubat'ta değil her zaman sevelim. Sevmeyi bilmeyenlere de sevmeyi öğretelim. Sevgi insanı birliğe, beraberliği ve dayanışmaya götürür.Her günümüzü 14 Şubat gibi yaşayalım ve sevmenin gücünün farkına varalım. Birbirimizi sevmekten asla vazgeçmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerimle herkesin "14 Şubat Sevgililer Günü'nü" kutluyorum ve kapıların kapalı, kilitli olmadığı, bütün kötülüklerin unutulduğu Sevgi dolu bir dünya diliyorum.