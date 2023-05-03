Öncelikle Emel Yalçın kimdir bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Müzik işçisi diyebiliriz :) 15 yaşımdan itibaren hayatımın tam merkezi müzik. Radyo programcısı olarak başladığım kariyerim ile birlikte yıllarca çeşitli ulusal radyolarda program sunuculuğu, müzik direktörlüğü ve yayın yönetmenliğini görevlerini üstlendim. Radyo kariyerim devam ederken 2016 yılında kendi Pr ajansımı kurarak müzik dünyasının starlarıyla ve star adaylarıyla çalışmaya başladım.



Biz sizi Radyocu olarak tanıdık yıllarca kendi hazırladığınız radyo programlarını sundunuz. Radyoya nasıl başladınız?

Çocuk programları yaparak başladım az öncede söylediğim gibi henüz 15 yaşındaydım bi yandan okul hayatım devam ediyordu bi yandan da haftasonları çocuk programları hazırlayıp sunuyordum. Yaş büyüdükçe profesyonelleşmeye başladım ve 19 yaşımda Radyo Tatlıses’e transfer oldum. Ulusal radyoya geçmemle birlikte radyoculuk hobi olarak yada öğrenci cep harçlığım için değil uzun yıllar devam edicek olan mesleğim haline geldi.

Emel Yalçın Radyo PR olarak kendi şirketiyle Türkiyenin en önemli sanatçılarına hizmet vererek yoluna devam ediyor. Başarınızın sırrı ne?

Çok klasik belki ama çok severek işini yapmak bence birinci sebebi. Biraz fazla disiplinliyim işim konusunda asla şansa bırakmam ve bir proje bana teslim edildiğinde o işi en yüksek noktaya taşımak isterim. Çalıştığımız isimler zaten sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye’nin en önemli sanatçıları. Doğru şarkı doğru isimle buluştuysa doğru bir ekip varsa başarı zaten kaçınılmaz. Müzik dünyasına yeni adım atan isimlerle de çalışıyoruz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yepyeni bir isimle yola çıkmak onun büyümesine, tanınır sevilir hale gelmesine tüm radyolarda şarkılarının yayınlanmasına dair tüm bu süreçte yaşadığımız heyecanlara iş disiplinine ve doğru kariyer planlamasına katkıda bulunmakta çok keyifli.



Dream Tv de kendi programınızı yapıyorsunuz radyolardan ekranlara transfer oldunuz. Ekranları sevginiz mi? Program içeriğinden bahseder misiniz?

Daha öncede tv programları hazırlayıp sundum ama bu kez gerçekten çok keyifli ilerliyor. Çok profesyonel bir ekiple çalışıyorum. 50/Fifty müzik magazin programı. Bir taraftan Türkiye’nin starlarıyla röportajlar yapıyoruz bir taraftan da yeni star adaylarını ekrana getiriyoruz. Ekranı seviyorum evet daha doğrusu doğru projelerin içinde olmayı seviyorum.

Radyoculuk mu ? Ekranda sunuculuk mu? En rahat ettiğiniz mikrafon hangisi?

Radyo ☺️ Çünkü daha doğal geliyor bana ve daha samimi. İyi görünmek gibi bir streste yok en doğal halinle kimse seni görmeden, sesinle milyonlara hitap etmek ve kendini sevdirmek, dinlettirmek çok özel bir şey.

Otokontrollü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Hatalar yapıyorum tabi herkes gibi. Ama biraz fazla otokontrollüyüm. Bişeyleri şansa bırakmayı sevmiyorum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Simge ve İrem Derici’nin şarkılarına ve yorumculuğuna bayılıyorum. Mabel Matiz, Melike Şahin, Sefo liste uzar gider benim listem biraz kalabalık bu konuda.

Müzik piyasasına yeni adım atıcak olan sanatçı adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok zor bir sektör onları bekliyor diyerek korkutmak istemem ama gerçekten zor :) Muhakkak doğru bir ekiple çalışmaları ve doğru yönlendirilmeleri gerekiyor. Kişinin ses rengine yorumculuğuna uygun doğru şarkıyı seçmek gerekiyor. Mesela bazen bana şarkı dinletiyorlar diyorum ki senin sesinden dinlememiz lazım girip stüdyoya okuman lazım evet şarkı güzel ama sende nasıl duracak bunu duymamız lazım. Her şarkı herkese olmaz.

Ünlülerle çalışmak zor mu?

Her işin muhakkak zorlukları var. Bir markayı temsil ediyorsun ve en doğru ona en yakışır şekilde temsil etmen gerekiyor. Doğru tanıdığın, anladığın, karşı tarafın ne istediğini bildiğin işini iyi yaptığın sürece zor değil. Çalıştığım isimlerin hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ve hepsiyle yıllardır çalışıyoruz.

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Yaşanmışlıkların, gelenlerin, gidenlerin, hataların hepsinin kattığı şeyler mutlaka var hayatımıza. Hepsi olduğu gibi kalsın değiştirmek istemem. Hayat puzzle gibi bir parçayı çekersek gidişatı bozulur. Vardır bir sebebi diyip yoluma devam etmeyi tercih ediyorum

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

İhanet kırmızı çizgimdir ;)

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir kadın mısınız?

Uzun zamandır devam eden güzel bir ilişkim var çok mutluyum. Eskiden daha kıskançtım ama şimdi o kadar değilim. Doğru partner kıskançlık seviyesini belirliyor bence.

Kendinizi 3 kelimeyle anlatıcak olsanız neleri seçerdiniz?

Neşeli, disiplinli, merhametli.