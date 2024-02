“Beklenen Film Vizyonda"

C TAKIMINA EĞLENCELİ GALA

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı yılın en iddialı komedi filmi C Takımı’nın galası Kanyon’da yapıldı. Filmin oyuncuları Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Alper Saldıran ve Billur Yılmaz’ın eğlenceli sohbetinde lise anılarına dönen isimlerin başarı durumları da ortaya çıktı. 16 Şubat’ta izleyici ile buluşan filmde,lisede not ortalaması düşük olanların toplandığı C sınıfıyken, 30 seneyi deviren arkadaşların başlarını beladan bela sokan C Takımı’na dönüşmelerinin hikayesi anlatılıyor.

Galada röportajın açılışını yapan Murat Akkoyunlu; “Hikayemiz bir intikam hikayesi ile başlıyor. O intikam hikayesinin serüvenini izliyoruz. Hem aksiyon hem komedi unsurlarını kullandığımız çok tatlı bir film oldu. Hayatta farklı yönelimlere uğramış 6 tane lise arkadaşının hikayesini izleyeceksiniz. Aslında hikaye yapımcımız Vahdet Erdoğan’ın hikayesi, senaryosunu Barış yazdı, bizi de alet ettiler oynamak için.Filmin yazılırken seri olarak planlandığını söyleyen yapımcı Vahdet Erdoğan, “Haziran’da filmin ikincisi için setteyiz. İnşallah beğenilir ve 6-7 devam filmi çekeriz,” dedi.

Coşkun Sabah’la “Komşular Buluşması”

Türk müziğinin usta bestekarı ve yorumcusu Coşkun Sabah Maltepe Seyir Terası’nda “Komşular Buluşması” adlı etkinlikte hanım hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı “Bugün bana gazino günlerimden, kadınlar matinelerini hatırlattınız. Çok büyük keyif aldım” dedi.

Coşkun Sabah hanım hayranları ile Maltepe’de bir araya geldi. Anadolu Kadın Hareketi tarafından düzenlenen ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve başkan yardımcısı Canan Döner'in de desteklediği “Komşularımızla Buluşuyoruz” projesi etkinliğinde hanımlarla söyleşi için bir araya gelen ünlü sanatçı verdiği üç şarkılık mini konserde ise hayranlarını coşturdu. Maltepe Seyir Terası’nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Hanım hayranlarının sorularını Birsen Saraç moderatörlüğünde cevaplayan Coşkun Sabah, bir soru üzerine “Türkiye’de üretken sanatçı maalesef kalmadı. Beste, şarkı üreten çok az sayıdaki sanatçının yerini dolduracak genç arkadaşlarda çıkmıyor” dedi. “Komşular Buluşması” adlı etkinlikte hanım hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, yoğun istek üzerine Hatıram Olsun, Aşığım Sana, Anılar adlı milyon satış rekorları kıran hit olmuş şarkılarını seslendirdi. Mini konserin sonunda ise udu ile hanımları coşturan sanatçı “bugün bana gazino günlerimden, kadınlar matinelerini hatırlattınız. Çok büyük keyif aldım” dedi.

GÖKSEL: KİBARİYE ŞARKIMI SÖYLERSE ÇOK MUTLU OLACAĞIM

NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan bambaşka sohbetler'de Ceyda Düvencin'in konuğu,8 yıl aradan sonra müzik albümü çıkarmaya hazırlanan Göksel oldu.

Göksel ve Ceyda Düvenci'nin doyumsuz sohbetleri Bambaşka Sohbetler'in unutulmaz bölümlerinden biri olurken Göksel, Arabeskin en özel isimlerinden Kibariye için "Kibariye'nin sesine bayılıyorum. Bir gün benim şarkılarımdan birini söylerse çok mutlu olacağım" yorumunda bulundu. Ceyda Düvenci, Göksel Kibariye için yaptığı yorum üzerine "düet ister misin?" diye sorunca da Göksel'den "Bayıla bayıla" yanıtını aldı.

Tamer Karadağlı ‘ya Ankara'da özel ziyaret

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptılar. Başkentte ilk ziyaretlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na gerçekleştiren vakıf yöneticileri, ikinci ziyareti ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na destek vererek “vakıf dostu” olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya yaptılar.

Önünde engel olan herkese yardım eli uzatarak çalışmalarını sürdüren Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileri başkent Ankara’ya adeta çıkartma yaptılar. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte vakıf ziyaret faaliyeti yaptılar. Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nda federasyon as başkanı Ensar Kurt ve genel sekreter Safiye Tokdemir’i makamlarında ziyaret ederek iş insanı Levent Kankavi’nin bağışı olan özel sporcular için özel olarak dikilen elli üç adet eşofman takımını teslim ettiler. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan özel sporcuları her zaman destekleyeceklerini belirtti.

“KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI” ŞİMDİ TÜM SİNEMALARDA

Anne babalara müjde. 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşan “Kral Şakir: Devler Uyandı” ile eğlence dolu maceralara hazır mısınız?

Yediden yetmişe herkesin büyük bir beğeniyle izlediği “Kral Şakir: Devler Uyandı” filmi ile harika bir sinema keyfi sizleri bekliyor. Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu “Kral Şakir: Devler Uyandı”filmi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin galası ise geçen hafta sonu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.Kral Şakir’in altıncı filmi olan Kral Şakir: “Devler Uyandı”, günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.

Harry Potter’ın büyülü dünyası “Hogwart's Holidays” gösterisinde canlanacak

Sirk sanatı ve artistik patinaji bir arada sunan eşsiz performans “Hogwart's Holidays”, 25 ve 29 Şubat tarihlerinde TİM Show Center’da İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Cirque du Soleil’in yıldızlarının katılımıyla gerçekleştirilecek eşsiz gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışta.

Özel tasarlanmış buz arenasında sirk sanatı ve artistik patinaji bir arada sunan eşsiz performans “Hogwart's Holidays”, 25 ve 29 Şubat tarihlerinde TİM Show Center’da İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Fiziksel tiyatro ile sirk, komedi ile sihri bir araya getiren ve izleyicileri JK Rowling'in büyülü evrenine davet eden etkileyici gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı. Dünyaca ünlü sirk gösteri topluluğu Cirque du Soleil’in yıldızlarının katılımıyla benzersiz kostümler, setler ve video dizileriyle dolu bir seyir keyfi sunacak olan “Hogwart’s Holidays”, seyircileri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Harry Potter ve arkadaşlarının dünyasının büyülü hikâyesini buz pistine taşıyan gösteri, orijinal müzikleriyle de nefesleri kesecek.