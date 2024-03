CENGİZ BOZKURT VE ŞEBNEM BOZOKLU ‘MUCİZE AYNALAR’ İÇİN BULUŞTU

‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da sinema salonlarına geliyor. Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı film altı farklı Aziz Nesin öyküsünü beyaz perdeye aktarıyor. Filmin kadrosunda ise sinemanın çok güldüren iki ismi Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kaleminden beyaz perdeye uyarlanan ‘Mucize Aynalar’da Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozkurt evli bir çifti canlandırıyor. ‘Cenabettin’ çiftinin ‘Mucize Aynalar’ ile sınavı seyircileri çok güldürecek. Komedinin sevilen iki ismi hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle Aziz Nesin’in mizahını sinemada keyifli dakikalar yaşatacak. Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu’nun yanı sıra Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Film, Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan hikayesi ve sıra dışı tarzıyla, sinemada yeni bir seyir deneyimi vaat ediyor. Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. “Kaybedenler Kulübü”, “Devrim Arabaları” gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.

ATA DEMİRER GAZİNOSU ANKARA’DA!

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahin yıldız ismi Ata Demirer,çok sevilen İstanbul gösterilerinin ardından yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile ilk kez Ankara’da!

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, İstanbul’da kapalı gişe sergilenen, çok sevilen gösterilerinin ardından ilk kez ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU ile 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi akşamı iki gün üst üstte Congresium’da Ankara seyircisiyle buluşacak! Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile Başkentlileri unutulmaz iki gece bekliyor!

TEŞKİLAT ‘ÇANAKKALE ŞEHİTLER ANITI’NDA!

Teşkilat 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Özel Bir Çekim Gerçekleştirdi.

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ bu hafta ekrana gelen 100.bölümünün çekimlerini Türkiye’nin en özel yerlerinden birinde gerçekleştirdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Çanakkale’ye giden ekip hem duygusal hem de gurur dolu sahnelere imza attı. 17 Mart Pazar günü ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Çanakkale Şehitleri unutulmadı. Her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan şehitlerimiz bir kez de Teşkilat ekibi tarafından anıldı. Milli ve manevi değerleri el üstünde tutan dizinin yeni bölümünde unutulmayacak anlar yaşandı.

YAPIMCI VAHDET ERDOĞAN’DAN 2024 YILINDA 2 FİLM BİRDEN

Türk sinemasına pandemi sonrasında hareket getiren yapımcılardan biri olan Greenart Group Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan, Şubat’ta vizyona giren C Takımı’nın ardından iki yeni film için çalışmalara başladı.

Yapımcı Vahdet Erdoğan Şubat’ta vizyona giren ve 100 bin ile açılış yapan C Takımı’nın seri filmi olarak planlandığını ve serinin ikinci filminin yaz aylarında çekileceğini belirtti. Hikayesi hazır olan ve yaz aylarında Anadolu’da çekilecek olan C Takımı 2’nin kadrosu yine yıldızlar karması olacak. Filmin vizyon tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.C Takımı 2’den önce Nisan’da Veda Partisi isimli komedi filminin çekimlerine başlayacak olan Vahdet Erdoğan, filmin oyuncu seçimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtti. Çekimleri İstanbul’da yapılacak olan Veda Partisi, 14 Haziran’da vizyona girerek seyirci ile buluşacak.Gişede başarı elde eden ve televizyonda yayınlandığı günlerde gün birincisi olan Nasipse Olur’un ardından, Sivas’ta çekilen Sil Baştan Kaynanam ile ikinci filmine imza atan ve bugünlerde vizyondaki C Takımı’nın heyecanını yaşayan yapımcı Vahdet Erdoğan, “İşlerimize heyecanla başlıyoruz, alanında profesyonel isimlerle çalışıyoruz. Her filmde bir adım daha öne çıkmamıza en büyük etken çok değerli oyuncular, yönetmenler, yazar kadrosu ve set ekibidir. Bu iş bir takım çalışması ve biz sette iyi bir takım olarak, severek, inanarak çekimlerimizi yapıyoruz. 2024 yılında vizyondaki bir filmin hareketliliğini yaşarken bir yandan da diğer filmler için çalışmalara çoktan başladık. Bu yıl iki filmle daha sektöre hareket getirecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Seyircimizi de Türk sinemasının yaşaması için filmlere ve sinema salonlarına sahip çıkmaya davet ediyorum,” dedi.

DEMET SAĞIROĞLU O İSİMLERİ VERDİ

Demet Sağırlu, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan BAMBAŞKA SOHBETLER'de Ceyda Düvencin'in konuğu oldu.

Aleyna, Mabel, Cem Adrian, Ediz geleceğe isimlerini taşıyacaklar.Diğerlerinin geleceğini bilemiyorum!

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu'nun Ceyda Düvenci'nin sorularına samimiyetle cevap veren Sağıroğlu; Cem Adrian'ı Fazıl Say'a götüren, ona müzik yolunu açan kişinin kendisi olduğunu belirterek, genç popstarlar arasındaki favorilerini şöyle sıraladı: "Kalıcılar zamanla aradan ayrılacaktır, 3-5 sene sonra. Var öyle kalıcı birkaç arkadaşım, Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian, Ediz var. Geleceğe ismini taşıyacak pek çok arkadaşım var. Diğerlerinin geleceğini bilemiyorum!"

ADNAN ŞENSES ADI ALTIN HARFLERLE YAZILDI

Adnan Şenses’in tek kızı Arzum Şenses Alkuş, babasının adını yaşatmak amacıyla yaptığı pek çok girişimin yanı sıra şimdi de altın ve mücevherat sektörüne İzmir’de adım attı.

Arzum Şenses, bu sektöre girmesinin en büyük nedenini babası Adnan Şenses’in hayattayken kendisine özel tasarımlı takılar hediye etmesi olarak açıkladı. Daha sonra bu tutkunun kendi tasarımlarını oluşturmasını sağladığını söyleyen Arzum Şenses, kurumsal ortağı Malik Aybakan ile birlikte İzmir’in nezih semtlerinden Konak’ta Adnan Şenses mücevherat adını verdiklerini bir mağaza açtı.

Açılış İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu tarafından yapılırken seçkin bir davetli topluluğu da özel güne iştirakte bulundu.Tam bir aile işletmesi olarak planlanan mağazanın müdürlüğünü Feridun Emirhan Alkuş ve Malik Aybakan yaparken, Arzum Şenses Alkuş ve eşi Bülent Alkuş da tasarım ve ürün geliştirme konusunda yardımcı olacaklar.