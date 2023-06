PINK MARTİNİ VADİ İSTANBUL’DA!

“ Sympathique” , “Hang on Little Tomato” , “Hey Eugene!” , “Splendor in the Grass” , “Joy to the World” , “1969” , “A Retrospective ”, “Get Happy ”, “ Dream A Little Dream” “Je Dis Oui” albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak hazırlık çalışmaları 25 yılın üzerinde süren “ Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims ” albümünü yayınlayan Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 30 Haziran’da Turkcell Vadi İstanbul ’da Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

“ Je Dis Oui” albümünde birbirinden güzel şarkıları yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak “Aşkım Bahardı” şarkısına yer vermişti.

BERLİN TV SERIES FESTİVALİ’NE SEÇİLDİ

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın yer aldığı yeni orijinal dizisi Magarsus, dünya çapındaki tüm dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 10-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmına seçildi. Berlin TV Series Festivali’nin seçici komitesi, pek çok başvuru arasından öne çıkan Magarsus’tan şu sözlerle bahsetti: “Magarsus, sıra dışı bir yaratıcılık, hikâye anlatımı ve prodüksiyon kalitesi sergileyerek göze çarpıyordu. Magarsus’ta uyguladığınız genel yenilikçi yaklaşım bizi derinden etkiledi. Bu seriyi hayata geçirme için harcanan özveri açıkça belli oluyordu”.

Kaybolan çocukluğumu arıyorum!

Yazar Güneş Altunkaş , İstanbul’ un Kalbindeki Ejder adlı dördüncü kitabıyla yine alışılmış kalıplarının dışına çıkıyor. Farklı tarzıyla yeni bir anlatım dili kullanarak yazdığı romanı “İstanbul’ un Kalbindeki Ejder” dram türünde olup ilk defa yapay zeka kullanılarak yapılan kitap kapağı özelliğine sahip, gerçek bir değişim hikayesidir.

Güneş Altunkaş’ ın Destek Yayınlarından çıkan yeni romanı İstanbul’ un Kalbindeki Ejder’in tanıtım lansmanı The ORGANICS by Red Bull’un % 100 doğal içerikli lezzetleri ve muhteşem boğaz manzarası eşliğinde CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’ da yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu davette iş ve sanat dünyasından Varol Yaşaroğlu, Ufuk Altunkaş, Bestemsu Özdemir, Zehra Öney, Gökhan Alacahanlı, Buse İskenderoğlu , Dilara Acar gibi birçok isim yer aldı.

Gecede açılış konuşması yapan yazar, öncelikle üretmek ve paylaşmanın mutluluğa katkısına vurgu yaptı. Kitaplarını yazarken sonunu bilmediği bir yolculuğa cesaretle çıktığını, kitapları okurlara ulaştığında ise adeta ekmeğini bölüştüğünü hissettiğini belirtti. Sevmek, düşünmek ve anlamanın sadece duvar yazısı olarak kalmamasını, insanın anlamlarını ezbere bildiği bu kelimeleri gerçek hayata da yansıtması gerektiğini söyledi.

BAŞKAN ÇALIK, ÇOCUKLARLA PİKNİKTE BULUŞTU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki ana okul ve ilkokullarda eğitim gören çocukların yılsonu pikniklerine katıldı. Çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “ Çocukların asla yoksulluk çekmediği bir dünyada yaşamak isteyen bir insanım. Bunun için de var gücümle çalışacağım” dedi.

“ Manuş-u Âlâ”yı ağırladı!

Yapı Kredi bomontiada “Avluda Caz” konser serisi 15 Haziran Perşembe Manuş-u Âlâ” konserine ev sahipliği yaptı.

2015 yılında Django Reinhardt'ın yarattığı müzik tarzından esinlenilerek kurulan, Manuş-u Âlâ zaman içinde swing döneminin diğer sanatçılarının da etkisinde kalarak müziğini bugünkü haline getirmiştir.

Repertuarlarında "Fly Me To The Moon", "L-O-V-E" gibi popüler caz eserlerine, "Padam Padam", "La Vie En Rose" gibi Fransız chansonlarına, kendi tarzlarında yorumladıkları "Bir Günah Gibi", "Med Cezir", "Careless Whisper", "Nah Neh Nah" gibi 80'ler ve 90'ların yerli ve yabancı hit parçalarına, ilk single'ları "Bazı Günler" ve "Yola Devam Et" albümündeki özgün bestelerine yer veren Manuş-u Âlâ grubu; dinleyicilerine Yapı Kredi bomontiada Avlu’da eğlenceli ve nostaljik bir atmosfer yaşattı.

TURİZM DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK

Sanat, teknoloji, gastronomi ve eğlencenin bir arada olduğu, h er biri kendi alanında en iyi olan 50’den fazla profesyonel sanatçıdan oluşan ve sahnelendiği uluslararası alanlarda oldukça ses getiren “ANDY” SHOW Türkiye’ye geliyor. Yeni nesil müzikli tiyatro gösterisi “ANDY”, Kilit Grup bünyesinde Antalya’da açılan eğlence ve gastronomiyi bugüne dek görülmemiş bir konsept ile birleştiren gösteri merkezi Cosmos Theatre’da izleyicisiyle buluşacak. Her biri kendi alanında en iyi olan 50’den fazla profesyonel sanatçının yer aldığı, teknoloji, sanat ve gastronominin harmanlandığı ANDY SHOW, Türkiye’deki sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Benim Babam Kahraman’ın Galası yapıldı!

Ufuk Bayraktar’ın seyirciye gözü yaşlı kahkahalar attırmayı yani bir yandan ağlatırken bir yandan güldürmeyi hedefleyen Orçun Benli’nin yönettiği dram filmi “Benim Babam Bir Kahraman” galası yapıldı.

En son Dayı filmi ile sinemalarda izlediğimiz Ufuk Bayraktar, babalar gününden önce vizyona girecek Benim Babam Bir Kahraman filmi ile babalık dersi verecek.

Yüreklere dokunan bir baba-oğul hikayesi olan Benim Babam Bir Kahraman filmi için yeni bir karaktere bürünen Ufuk Bayraktar bu sefer izleyenleri göz yaşı döktürecek.

Başrollerini Ufuk Bayraktar ile birlikte Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz’ün paylaştığı, Metin Coşkun, Eray Özbal, Hülya Şen gibi usta isimlerin rol aldığı, çocuk karakteri Mehmet Emin Güney oynadığı Benim Babam Bir Kahraman babalık, kahramanlık, sevgi ve güven sorgulamaları yaptıran sıcacık bir film.

GENÇ RESSAM’DAN ANLAMLI SERGİ “YOLCULUK"

Lise öğrencisi genç Ressam Eda Ömerbeyoğlu’nun kendi kişisel yol haritasından yola çıkarak hazırladığı ilk bireysel sergisi, ziyaretçilerle buluştu.



Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'da sanat üzerine aldığı pek çok eğitimle birlikte, insanların hayatını kolaylaştıracak giyilebilir teknoloji tasarımları da yapıyor. Daha önce çeşitli sergilerde çalışmaları yer alan Ömerbeyoğlu, küçüklüğünden beri kendini adadığı sanat alanında özgün tasarımlarıyla tanınmayı hedefliyor. Sergide yapılacak bağışlar, genç sanatçının daha önce Kansersiz Yaşam Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Sanatla Gülümse” projesi kapsamında, çocuk dostlarının sanat etkinliklerinde kullanılacak. Eda Ömerbeyoğlu “Yolculuk” sergisini, yakın zamanda kaybettiği, kişisel gelişiminde ve sanata olan tutkusunda büyük rolü olan büyükbabasına adıyor.