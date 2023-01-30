Murat AVCI

Onun hayat hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmayacak türden… Ölen eşine olan aşkı ona şiirler yazdırdı… Şiirlerin her mısrası onun hayat hikayesini anlatıyor adeta… Yazdığı şiirler, okuduğu şarkılar, ve köşe yazılarıyla gönüllerde taht kurdu Selhan Özdemir…

Yaptığı magazin muhabirliğiyle bir döneme damga vuran Selhan Özdemir, yeni şiir kitabıyla 2023’e damga vurmaya hazırlanıyor. Habercaddesi.com’da her hafta yazdığı yazılarıyla gönüllere dokunan Özdemir ile dününü, bugününü konuştuk. Bu röportajı okuduğunuzda kah hüzünlenecek, kah göz yaşı dökeceksiniz… Haydi buyurun sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben, yedek subayken öğretmen okulunda okuyan (Boylu,poslu o güzel kıza)Selma hanımla yolları kesişip aşık olan Cumhuriyet Savcısı Enver’in küçük kızı olarak İstanbul’da dünyaya geldim.Sevgi dolu canım babacığım o günleri bize şöyle anlatırdı…(Gözleri doluyor….) Annemi bir marketin çıkışında görüp takip ediyor. Ve oturduğu evi öğreniyor. Amasya’da oturan babasını (Hafız olan dedemi) arıyor ve annem ile evlenmek istediğini söylüyor. Dedemler gidip annemi istiyorlar. Bu evlikten 2 kız çocuğu dünyaya geliyor. Ben küçük olanıyım…(Gülüyor…) Babam o dönem Hukuk Fakültesi’ni başarıyla bitirip savcı oldu. O nedenle çeşitli şehirlerde görev yaptı.

BABANIZ NE ZAMAN İSTANBUL’A GELDİ?

Babamın tayini Bandırma’ya çıkmıştı. Burada Cumhuriyet Savcılığı görevini yürütüyordu. Gece uyuyorduk. Hepimiz büyük bir patlama nedeniyle yatağımızdan fırladık. Ben henüz 5 yaşındaydım. Evimizin balkonuna dinamit atılmıştı. O patlama tüm gazetelerde yer almıştı. Sonrasında babam İstanbul’a atandı. Yıllar sonra Bandırma’ya gittiğimde oturduğumuz o evin bakonundaki o çökmeyi görmüştüm.

YAZARLIK NASIL BAŞLADI?

Babamdan kalan bir miras galiba… Ah canım babacığım ahhhh.. (Dalıp gidiyor, gözleri doluyor… Göz yaşlarına boğuluyor…) Babamın kendi branşında birçok hukuk kitabı vardı. O kitap yazdığında elimi şakağıma koyup onu saatlerce büyük bir hayranlıkla izlerdim. Birgün onun gibi olabilirmiyim deyip hayallere dalıp gidiyordum.

GAZETECİLİĞE NASIL BAŞLADINIZ, ŞİİR AŞKI SİZDE NE ZAMAN DOĞDU?

Benim çocuk yaşlarda gazeteciliğe karşı büyük bir hevesim vardı. Türkiye’nin tanıdığı bir gazeteci olma hayalini kurup duruyordum. Şehremini Lisesi’ni bitirmiştim. Ve staj için Türkiye’nin en köklü gazetesi bir gazetesinde işe başladım. Hem okulumu okuyor, hem de gazetede staj yapıyordum. Durum böyle olunca da çok yoruluyordum. Tek hedefim gazetecilik alanında birşeyler öğrenmekti ne yazık ki öyle olmadı. Getir-götür işlerinde çalıştırılıyordum. Bu duruma çok kızıyordum… Üzülüyordum… Neyse birgün gazetenin TV sayfasını yapan kız rahatsızlanmış ve işe gelmemişti. TV sayfasını ben yazdım. Yazılarım çok beğenildi. İşte bu olay benim dönüm noktam oldu. Gazetede kadrolu muhabir oldum.

BİZE BİR ANINIZI ANLATMAK İSTER MİSİNİZ?

Gazeteciliğim boyunca en büyük hayalim ünlü oyuncu Kadir İnanır ile bir röportaj yapmaktı. Babam vefat etmişti… Çok sıkıntılı 5 yıl geçirmiştim… Arkadaşlarımla bir Cafe’de oturuyorduk. Yan masada Kadir beyi gördüm. Dönüp dikkatlice bana baktı ve ‘Sen savcı Enver beyin kızı mısın’diye sordu.Yerinden kalkıp yanıma geldi. Ben ağlamaya başladım.Babamın çok samimi arkadaşıymış. Beni babama benzetmiş… Çok duygulanmıştım..

BİR SÜRE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜNÜZ, YENİDEN YAZMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Gazetecilik yaptığım o dönem evlendim. Sonra canım babam ve canım annemi ard arda kaybettim.Durum böyle olunca çok sevdiğim mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. O ruh haliyle mesleğime devam etmem mümkün değildi. Bir süre sonra eşimi de kaybettim… Ve kendimi şiire adadım. Acılarımı,hayatımı,yani tüm yaşamımı şiire döktüm. Bir telefonumun çalması beni hayata döndürdü. Usta gazeteci meslektaşım Habib Babar, sahibi olduğu habercaddesi.com’a köşe yazısı yazmamı teklif etti. Uzun bir aradan sonra okurlarımla yeniden kucaklaşmaktan inanılmaz mutlu oldum. Her hafta köşe yazılarım çıkmaya devam ediyor. Habercaddesi ailesinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum.

MAŞALLAH SİZDE YOK YOK ŞARKIDAN SONRA YENİ BİR KİTAPTA ÇIKARDINIZ BİZE KİTABINIZDAN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Duygu yüklü 100 şiirden oluşan ‘Gözüm Üstüne’isimli kitabım Kutlu Yayın Evi’nin etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Bu durumdan mutluluk duyuyorum.

ŞARKI SÖZLERİNİZİ BESTE YAPIP YORUMLUYORSUNUZ TABİİ KLİPLENİDİYORSUNUZ DA BU ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTER SİNİZ?

Söz ve müziği bana ait 3 şarkımın çalışmasını Zafer Doğulu ile yaptım.Youtube’de yayınlanan ‘Enkaz’,Gözüm Üstünde’,’Skandal’şarkılarım büyük ilgi gördü.

HOBİLERİNİZ NELERDİR?

Biz gazeteciler gezip görüp yazmayı severiz. Ben Paris,Amerika,Barcelona,Dubai,İtalya gibi ülkelri gezdim. O gezilerimi de kaleme almıştım. Yani seyehat etmeyi, ata binmeyi, şiir ve yazı yazmayı,kitap okumayı çok seviyorum.







