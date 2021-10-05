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Baransel “Ayakta kalmanın sırrının haddini bilmek olduğunu söyledi .”

Sedat SARIKAYA
Türkiye

Sedat SARIKAYA

05 Ekim 2021, 15:49

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Karadeniz müziğinin önemli seslerinden , sempatik , yakışıklı kemençe ve ses sanatçısı Baransel müzikle tanışma hikayesini , yeni projelerini ve diğer konularla alakalı düşüncelerini okurlarıyla paylaştı. 

* Müzik ile tanışmanız ve profesyonel anlamda müzik hayatına geçiş süreciniz nasıl olmuştur . 

Müzikle ilk tanışma hikayem ilkokul yıllarında babamın bana hediye olarak aldığı kemençe ile başlamıştır . Daha sonra yedi ay gibi kısa bir süre kemençe eğitimi aldım . Kemençe eğitimi aldıktan sonra Karadeniz yöresindeki kemençe ustalarını dinleyerek onlarla birlikte programlara giderek kendimi geliştirmeye devam ettim . Profesyonel müzik hayatına ilk geçişimde 2006 yılında olmuştur . 2006 yılında Uluslararası Görele Kemençe ve Horan Festivalinde düzenlenen kemençe yarışmasında birincilik ödülünü aldım . 

* Bizlere ilk çalışmalarınızdanda bahsedebilirmisiniz ?

2009 ve 2010 yıllarında ilk single çalışmalarımı yaptım ardından 2012 yılındada ilk albümümü yaptım . Ardındanda her yıl bir single çalışması yapmaya devam ettim . Ayrıca bir sanatçının kesinlikle bir albümü olması gerekir . 

* Sizce ayakta kalmanın sırrı nedir ?

Öncelikle haddini bilmek işini iyi yapmak olduğunu düşünüyorum . Ayrıca ben yalnızca kemençe çalıp türkü söylemedim . Karadeniz müziğine farklı bir pencereden bakıp , bambaşka bir boyut getirdiğime inanıyorum . Daha önce kemençe sanatçıları sıradan günlük kıyafetleriyle sahne alırken ben sahne elbisesi ile sahne aldım . Sanatın sıradan değil sıra dışı olduğunu ispat ettim sevenlerime . Söylemlerimi farklı boyutlara çekenler olabilir . Hemen şunu belirteyim bizden önce ve şu an yaşayan ustaları tenzih ediyorum . Ustalarımızı incitmeden müziğimizin otantik yapısını bozmadan örf ve adetlerimizden çıkmadan eksik kalan yanımıza çeki düzen verdim demek istedim . 

SANATÇIDA VİZYON KESİNLİKLE OLMALI !

* Sizce bir sanatçıda sanatın dışında neler olmalı ? 

Bir kere sanatçıda vizyon kesinlikle olmalı . Çünkü sanatçı toplumun aynası , kültürümüzü yarınlara taşıyan bir kültür elçisidir . Toplum önce sanatla eğitilir . Yani sanat eğitimde büyük faktördür . Mustafa Kemal Atatrürk’ün dediği gibi , “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir .”

* Yeni projeler yapmayı düşünüyormusunuz ? 

Tabikide düşünüyorum . İnsanlar pandemi sürecinde çok sıkıldılar ve bizlerdende yeni çalışmalar yeni eserler beklediler bizde elimizden geldiğince akustik tarzda eserler yaptık . Bu eserlerimizin hepside kendi YouTube kanalımızda mevcuttur . Şimdi ise güzel bir çalışma için ilk adımlarımızı attık 1 ay veya bilemediniz 1 buçuk ay içerisinde güzel bir eseri sevenlerim ile buluşturacağım ve o günü sabırsızlıkla bekliyorum .

* Yurtiçinde birçok programlar konserler yaptınız bunun haricinde Avrupa ve Amerikadada adınızdan çok bahsettirdiniz bunun sebebi nedir ?

Aslında benim Avrupa ve Amerika programlarım uzun yıllar öncesine dayanıyor . Ben ilk Avrupa konserimi 2012 yılında Almanya da yaptım ve 2014 yılındada ilk Amerika konserimi verdim . Avrupada ve Amerikada gurbetçilerimizin olduğu yerlerde Karadeniz müziğinin bir temsilcisi oldum ve en iyi şekilde oralarda yaşattım yaşatmayada devam edeceğim .

* Yoğun bir konser takviminiz var . Bu süreçte nerelerde olacaksınız ? 

Şuan İstanbul ve İstanbul dışında devam eden programlarım var . Kasım ayının ilk haftasından itibaren Avrupada turnelerim olacak ardındanda Amerikada programlarım olacak . Türkiyeye dönüşümde ise  İstanbul ve Karadeniz bölgesindeki il ve ilçelerde programlarım devam edecek .

Kaynak : Evin Alasan

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