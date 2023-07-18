Türk milleti 15 Temmuz'da vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir silahtan, tanklardan ve savaş uçaklarından korkmayarak canını ortaya koymuş, vatanına ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu millet, ülkemize içten ve dıştan düşman olan ve ülkemizin geleceğini karartmak isteyen güçlere karşı gözünü bile kırpmadan hayatını feda eden vatanseverlerle dolu bir millettir. Hiçbir güç atalarımızdan emanet aldığımız bu vatanı bizden alamadı ve asla alamayacaklar.15 Temmuz gecesi halkımızın milli beraberlik ve birbirine kenetlenme duygusu en yüksek doruğa çıkarak bunu en iyi şekilde göstermiştir. Bu emaneti gelecek nesillere bırakabilmek için hiç düşünmeden yaşlı,genç demeden mücadele etmiştir. Ülkemizde gözü olan, bizim bayrağımızdan rahatsız olan her devlet ve herkes bunu 15 Temmuz gecesi çok iyi bir şekilde anlamıştır. Halkımızı hiçe sayanlara, Halkı görmezden gelenlere unutamayacakları bir ders verilmiştir. Bu geceden sonra milletimize ve gençlerimize düşen en önemli vazife, ülke ve millete karşı kurulan planlara ve oluşumlara karşı daha uyanık olmak ve aynı tuzaklara birdaha düşmemektir. 15 Temmuz'da canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize ,Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilerken, bir daha ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolaşmaması için tüm gücümüzle çalışmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum ki; bir daha böyle bir gece yaşamayalım. Türk Milleti gerçekten büyük ve Asil bir Millettir.

Ne Mutlu Türküm Diyene..