Türk futbolunun dört büyükleri, son on yılda mali anlamda çok ciddi bir sınav veriyor. KAP ve bağımsız denetim kurullarının raporlarına göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un açıkladığı resmi raporlar, kazançla gider arasındaki uçurumun giderek büyüyor. Gelirlerinden çok daha fazlasını harcayan bu kulüpler, son on sezonu 1.6 milyar Euro’yu aşan zararla kapattılar.

Rakamlar cidden ürkütücü. On yıllık gelir toplamı 5 milyar 99 milyon Euro. Giderler ise 6 milyar 708 milyon Euro’ya dayanmış durumda. Bu tablo, Türk futbolunun devlerinin nasıl bir mali girdaba sürüklendiğinin en net kanıtı…

Kulüp bazında bakıldığında ise Fenerbahçe yaklaşık 501 milyon Euro’yla listenin en başında yer alıyor. Beşiktaş’ın kaybı 397, Galatasaray’ın açığı ise, 391 milyon Euro. Trabzonspor’un eksi bakiyesi de 320 milyon Euro civarında. Yani hepsi, farklı rakamlarla da olsa aynı çıkmazın yolcusu.

Bu dönemde yalnızca 2023-2024 sezonunda Galatasaray 41, Fenerbahçe de 17 milyon Euro kâr açıklayabilmiş. Geriye kalan yılların tamamında zarar hanesi ağır bastı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise tek bir sezon bile artıya geçemedi.

Sorunun kaynağı aslında herkesin malumu: Futbol harcamaları. Özellikle transferlerde yapılan yanlış tercihler ve plansızlık, kulüplerin kamburu hâline geldi. Birçok oyuncu yüksek bonservislerle alınıp değer kaybederek gönderildi, bazıları sözleşmeler de bitmeden feshedildi. Teknik adamlarla yaşanan kısa ömürlü birliktelikler de bu tabloyu ağırlaştırdı. Mourinho’nun Fenerbahçe’den, Solskjaer’in Beşiktaş’tan erken vedaları, bunun en son ve yakın örnekleri.

Oysa kulüpler 2021’de Bankalar Birliği anlaşmasıyla ciddi bir nefes alma şansı yakalamıştı. Borçlar TL’ye çevrilmiş, ödemeler ertelenmişti. Fakat bu avantaj, akılcı bir yeniden yapılandırma için değil, yeni transferlere kaynak yaratmak için kullanıldı. Yani fırsat, gelecek yerine günü kurtarmak için harcandı.

Bugün federasyonun belirlediği harcama limitleri kâğıt üzerinde varlığını sürdürse de pratikte pek karşılığı yok. Çünkü her seferinde yeni yöntemlerle aşılıyor. Dört büyüklerin toplam borcu şimdiden 1.13 milyar Euro, yani 50 milyar TL’nin üstünde. Bu borç yükünün altından kalkmak, mevcut gelir yapısıyla neredeyse imkânsız. Çünkü, bu yükü çekmeye güç yetmez…

Görünen o ki, Türk futbolunun en köklü ancak, ‘en hovarda’ kulüpleri finansal anlamda kritik bir eşikte. Eğer bugünden ciddi önlemler alınmazsa, yarın çok daha ağır bir tabloyla karşılaşmak kaçınılmaz olacak.

“Milyarları heba eden bu gidiş, sahada alınan zaferleri bile gölgede bırakır.” Benden uyarması efendim…

Hoşçakalın.