Sedat SARIKAYA

Sevilen sanatçılardan Çağla ile müzik kariyerine ve yaşamına özel bir röportaj gerçekleştirdik. Sizlere keyifli okumalar.....

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

17 yaşından beri şarkı söylüyorum kendimi bildim bileli müzikleyim ama sizlerle buluşmam Saz mı Caz mı şarkısıyla oldu .

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Sezen Aksu'nun en sevdiğimiz şarkılarından Şinanay'ı okumaktan büyük mutluluk duyuyorum.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Tabi ki Harbiye konseri artık Kuruçeşme Açıkhava da var tabi.. Ve bir Çağla apartmanı yaptırıp bütün sevdiklerime birer ev vermek o apartmanda.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Dediğim gibi çok küçük yaşlarda vokallikle başladım dönüm noktam Saz mı Caz mı adlı büyük çıkış yakaladığım şarkımdır

Herkesin büyük bir konser alanını doldurarak bir ağızdan şarkılarını söyleyeceğini hiç hayal ediyor muydun?

Evet her zaman emindim kendimden. Sadece doğru zamanı bekledim.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Şu zamanda tabi iki single

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Rakip değil de kendime idol olarak gördüğüm sanatçı isimlerden var: GÜLŞEN

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Her tercih bir vazgeçiştir.

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

İstanbul'a ilk geldiğimde bir pansiyonda kaldım ve 3 gün aç kaldım açlıktan ağladım çok şükür yaşanılan her şey geride kaldı.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Var ama bende güzel kıyafet tutkusu var çok beğendiğim bir şeyi pazardan da alırım ünlü mağazalardan Versace'dende

Şöhret Sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi? Şöhreti yakalayınca konserlerinde sevenlerini korumalarına ittirip kaktıran bazı sanatçılar mevcut bu durum hakkında neler söylemek istersiniz?

Hepimiz yola o hayranlar için çıkıyoruz daha fazla sevilmek daha fazla sevilmek bizim ruhumuzda var ama büyüdükçe küçülmek gerekir mütevazilik en onemlisi

Youtuber’ların veya tiktoker’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Her renk olmalı Show dünyasında Youtuberlerin veya Tiktokerlerin kendilerini eğlenceli buluyorum.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Hayır ben evlenip boşandım meselâ.

Müzik sektöründe neleri değiştirmek istersiniz?

İnsanların sesiyle başarıya ulaşmalarını isterdim sadece.

Seni izlemeyenler merak ediyordur sahnende neler var?

Her tarz pop var arabesk var rap var Türk var anonim var her şey mevcut sahnemde. İnsanlara sahnede aynı anda hem Hadise'yi de Yıldız Tilbeyi'de izletebilirim.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Hayır ben ben olmaktan ve yaşadığım hayatımdan çok mutluyum şükür .

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Hayır hiç bir fark yok hep süslüyüm, hep bakımlı.

Fakir birisi ile evlenir miydiniz veya birlikte olur musunuz?

İnsanları fakir zengin olarak ayırmam ama erkeğin benden daha güçlü olması gerekir ki dengeler bozulmasın

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Magazinde olanlar star olmayanlar bir şey değil algısı var maalesef bu bir gerçek

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Hep o şarkıdan daha fazlası bekleniyor geçmek zor tabii ki ama istikrar vazgeçmemek önemli.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Kendi zevkime güveniyorum her zaman.

Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bende onlardan biriyim. Sahne sınırsız ve özgür bir yer olmalı.

Sahnede yapmam dediğiniz kurallarınız var mı? (Geçtiğimiz günlerde Mesela Gülşen sahnesinden inip en son bir tanıdığı arkadaşının kucağına oturdu)

Ben Şarkıcıyım sahnede şarkı söylemek dışında bir şey yapmam

Sahnenizde yaşadığınız başınızdan geçen en ilginç olay nedir?

Beni izlemeye gelen birisi bana "Hadi Yarim" adlı şarkımla bana evlenme teklifi etti .

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz var mı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Hiç bir zaman hedefler bitmez Ajda'nın bile hala koyduğu hedefleri vardır bence

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

İyi ki varlar Allah başımdan eksik etmesin çoğalarak katlansınlar beni hep sevsinler.

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KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Doktor kan göremiyorum

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan haksızken üste çıkılması

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Fenerbahçe

Uğurlu sayınız?

3

En sevdiğiniz renk?

Pembe

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Hayır

En son izlediğiniz film, dizi?

Yargı

En son gittiğiniz konser?

Yıldız Tilbe