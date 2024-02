Resul Dindar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir konser hazırlığında...

"Bir Sevdadır Keşap” diyen Giresun / Keşap’ın sayın Belediye Başkanı Mehmet Emür’ün kültür merkezi ve spor salonu açılışı kapsamında, kadınlar gününe özel bir sahne kuruluyor Keşap’ta…Karadeniz’in en sevilen seslerinden Resul Dindar’da 8 Mart Kadınlar gününe özel tam kadro tüm ekibiyle, yeni şarkıları, sürpriz eserleriyle o güne hazırlanıyor…

"Bir Sevdadır Keşap” diyen sevgili sanatçı tüm sevenlerini 8 Mart’ta Keşap Spor Salonu ve Gençlik Merkezine davet ediyor…

Sevil Sevil 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel şarkı çıkardı!

Tanıdık çevresinin 10 parmağında 10 marifet var diye bahsettiği Sevil Sevil, Yaşam Koçu , Biyo enerji , Tarot , Astroloji , Aile Dizilimi eğitimleri aldı ve bunların yanı sıra Kanatsız Melekler kitabından yoğun talep üzerine 2.baskı kitabını çıkardı.Aynı zamanda Channel Türk'te program sunuculuğu yapıyor ve birbirinden kıymetli konuklar ağırlayan Sevil Sevil Trt1 de yayınlanan Arkası Yarın'da da rol almıştır .Birden fazla filmde de rol almıştır.

8 Mart Dünya kadınlar gününe özel "Kadın" şarkısı çıkartan Sevil Sevil her alanda başarılarının üzerine yeni başarılar ekliyor.Sevil Sevil " Astroloji ,Tarot ,Yaşam Koçu olarak eğitim almak isteyenler astrolog_yazar_sevil_sevil sosyal medya instagram üzerinden benimle irtibata geçebilir dedi ve Toplamda 8 ödül aldım.Son olarak Altın Yonca Ödüllerinde ödülümü gecenin sunucusu Uğur Arslan beyin elinden aldım .Aldığım her bir ödülüm benim için ayrı ayrı kıymetli . Her yaptığım işimin beğenilmesi benim yaptığım işlerime daha sıkı sarılmama sebep oluyor.Kişiye özel Rune Kolye , Bileklik yaptığından da bahseden Sevil Sevil , alanların olumlu geri dönüş yaptığından da bahsetti. İkinci Kitabı "Melekler Bizimle "nin de çıkacağından " bahsetti.

Tuba Nur ve Mathil Kardeşlerden "Yaşanmadı Farz Et" Duygusal Düeti!

Nebula Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşan "Yaşanmadı Farz Et" şarkısı, Tuba Nur ve Mathil kardeşlerin benzersiz yorumlarıyla dinleyicilerin kalbinde özel bir yer ediniyor. Sibel Alaş'ın duygu yüklü sözleriyle ve Harun Ataman'ın özgün bestesiyle şekillenen bu eser, müzik dünyasında yeni bir soluk getiriyor.

Düetin ortaya çıkış hikayesi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor. Mathil, Karadağ'da yaşamakta olup, ilk olarak şarkıyı Sırp kadın şarkıcı İlda Murotovic ile seslendirmek üzere stüdyo çalışmalarına başlamıştı. Ancak, Mathil'in nişanlısı Andre ile şarkı partneri İlda arasında yaşanan ve nedeni bilinmeyen bir tartışma, projenin seyrini tamamen değiştirdi.

Mathil, yaşananları bir kıskançlık vakası olarak değerlendirerek, şarkıyı İlda ile seslendirmekten vazgeçme kararı aldı. Bu süreçte, yarım kalan müzikal yolculuğunu tamamlama arzusuyla kız kardeşi Tuba Nur'a şarkıyı birlikte seslendirmeyi teklif etti.Tuba Nur, abisinin bu teklifini büyük bir heyecanla kabul etti ve ikili, "Yaşanmadı Farz Et" şarkısını birlikte seslendirdi.Mathil, bu zorunlu solist değişikliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kıskanç nişanlısı Andre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SEDA SAYAN’DAN BİR HANDE YENER KLASİĞİ: “ACI VERİYOR”

Seda Sayan 17 yıl önce programına Hande Yener’i konuk etmiş, birlikte Yener’in ‘Acı Veriyor’ şarkısını seslendirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde sandıktan çıkan bu görüntüler sosyal medyada viral olmuş ve hayranları Seda Sayan’dan bu şarkıyı istemişti. Sayan onları kırmadı ve stüdyoya girerek şarkıyı kaydetti. ‘Acı Veriyor’ Seda Sayan yorumuyla çok yakında dijital platformlarda…

Yaptığı televizyon programları, şarkıları ve dobra tarzıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Art arda yayınladığı şarkıları 'Gör Bak' ve 'Benim Seni Görmem Lazım' ile listelerde başarıdan başarıya koşarken 'Ah Geceler' gibi klasik şarkıları da sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. TikTok ve Instagram gibi platformlarda binlerce kez paylaşılan şarkılarıyla Z kuşağını da yakalayan Seda Sayan gençlerin sesine kulak veriyor.

2000'li yılların ortasında Seda Sayan'ın Hande Yener'i programına konuk ettiği ve birlikte 2004 çıkışlı 'Acı Veriyor' şarkısını seslendirdikleri görüntüler geçtiğimiz günlerde yine viral olmuştu. Seda Sayan'ın yorumundan herkes etkilenmiş ve hayranları “Bu şarkıyı söylemelisin” çağrısında bulunmuştu. Sevenlerinin bu isteğine kayıtsız kalamayan Seda Sayan stüdyoya girdi ve 'Acı Veriyor'u kendine özgü sesi ve tarzıyla kaydetti. Çok yakında single olarak yayınlanacak şarkının listelerde fırtına gibi esmesi bekleniyor.

FATMA TURGUT: “ÇIKMA TEKLİFİ ALDIM!”

Konserden konsere koşarak Türkiye’nin dört bir yanını gezen Fatma Turgut önceki akşam Winterfest Abant’ta sahne aldı. Seyircisiyle sohbet eden Turgut geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldığını söyledi!

'Bir Varmış Bir Yokmuş', 'İlkbaharda Kıyamet' ve 'Ben Vardım' gibi şarkılarla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Fatma Turgut, Türkiye’nin dört bir yanında konserler veriyor. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği, 24-27 Şubat arası düzenlenen Winterfest Abant’ın açılışını da Fatma Turgut yaptı. Abant Palace Hotel’de festivalcilere enerji dolu bir konser veren Turgut, her zamanki gibi seyircisiyle dertleşmeden edemedi.

Geçen hafta aşkı aradığını anlatan Fatma Turgut, bu kez çıkma teklifi aldığını söyledi! Turgut ‘Değmesin Ellerimiz’ şarkısını söyledikten sonra “Hala kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! Ya da geri gelse ne güzel olur… Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor” dedi. Turgut’un teklifi kimden aldığı ve kabul edip etmediği büyük merak konusu oldu.

Fatma Turgut önümüzdeki günlerde akustik konser serisiyle dört şehrimizi ziyaret edecek:

28 Şubat Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu

29 Şubat Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

1 Mart Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

2 Mart Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi

Gökhan Özen'in Ankara konserinde yer yerinden oynadı !

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar, Gökhan Özen Ankara ATO Congresium sahnesinde unutulmaz bir geceye daha imzasını attı.

Yeni hiti Sağım Solum Aşk'ı dansçıları ile ilk defa sahnede söyleyen Özen, konser açılışında adeta gövde gösterisi yaparak yüksek tempolu bir başlangıç yaptı.

Biletleri tükenen konseri izlemeye gelen sanatçı hayranları, her şarkıya dev bir koro halinde eşlik ederek büyük bir coşku ortamı oluşturdular.

Yenilikçi ve ilerici tavrıyla müzik dünyasına damgasını vuran Özen, sınırsız enerjisi ile eski yeni tüm şarkılarını peşi sıra yerinde hiç durmadan söyledi.

Konseri ilk yarısında giydiği özel tasarım siyah takım elbisesini değiştirerek spor bir kıyafetle sahneye çıkan Özen, konserde gitar eşliğinde şarkılar da seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasına inen sanatçı, hayranları ile fotoğrafta çektrid. Özen kendisini izlemeye gelen annesine de sarılarak özlem giderdi.

ARABESKE GÖZ KIRPTI DİNLEYİCİSİNİ ŞAŞIRTTI!

Son yıllarda yayınlamış olduğu hit'lerin yanı sıra güçlü sesiyle ve samimi tavırlarıyla dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan ''Nihan Akın''; yeni projesi ''Varsın Olsun'' ile dinleyicisiyle buluştu.

Sözü ve müziği ''Nihan Akın''a ait olan şarkının iddialı ve günümüz tarzına uygun yenilikçi düzenlemesi ise Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyor.

Yorumcu, söz yazarı ve besteci kimliğiyle yeteneğini gözler önüne seren sanatçı; aynı zamanda müziği yaşamının bir parçası haline getiren ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümüne birincilikle giren sayılı müzikologlardan...

Ses rengi ve güzelliğinin yanı sıra geniş repertuvarı ve başarılı performansları ile de uzun yıllardır sahnelerden inmeyen “Nihan Akın”; sahnelerinde de sıkça yer verdiği poptan arabeske kayan yeni dönemin popüler tarzı arabesk şarkılara göz kırptı. 'Ben de varım'' diyen sanatçı; iddialı şarkısı ile kısa sürede müzik listelerinin zirvesinde yerini alacak.

Ayrılık acısının ardından gelen sessiz kabullenişin sesi olan ''Varsın Olsun''; ''Nihan Akın''ın yaşadığı gerçek bir ayrılık hikayesinden yola çıkılmış samimi bir itiraf, samimi bir dertleşme... Şarkı; giden sevgilinin ardından güçlü duran bir kadını anlatsa da, o’nu unutması asla mümkün olmayacaktır... Sevgiliye “canın sağolsun” ve “bana ders olsun” demekten başka da bir çaresi olmayan hikaye; aşk'tan ya da ayrılıktan nasibini alan her masanın eşlikçisi olacak.

''Nihan Akın''ın duru güzelliğinin yakın planlarla gözler önüne serildiği, sanatçının ise şarkının her notasıyla bütünleştiği klibin yönetmenliğini İzzet Başlak üstlendi.

''Nihan Akın''ın yeni şarkısı ''Varsın Olsun'' DCT Records etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi aynı gün Nihan Akın Youtube kanalında yayında!

SELEN GÖRGÜZEL: “İNŞALLAH AŞIK OLURUM”

Sunduğu sabah programında söylediği her sözü olay olan Selen Görgüzel müzik kariyerinin en bomba şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Serdar Ortaç imzalı ‘Umurumda Değil’i kendi tarzında yeniden seslendiren Selen Görgüzel şarkının tersine aşkın çok umurunda olduğunu söyleyip “İnşallah âşık olurum” dedi…

Yıllardır birçok dizi ve sinema projesinde rol alarak oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Selen Görgüzel ‘Mahallenin Muhtarları’, ’Kurtlar Vadisi’, ‘Türk Malı’, ‘Avrupa Yakası,’ ‘Belalı Baldız,’ ’ ‘Deli Duran,’ ‘Oğlum İçin,’ ‘Doktorlar’ gibi popüler dizilerde önemli karakterleri canlandırdı. Kariyerine oyunculuğun ardından televizyonu da ekleyen Selen Görgüzel sunduğu sabah programında her söylediğiyle gündem olan bir ekran yüzü.

2019’dan beri müziğe yönelen Selen Görgüzel iddiasını bu alanda da sürdürüyor. İlk single’ını 2012’de yayınladıktan sonra 2019’dan beri art arda şarkılar yayınlayan Selen Görgüzel kısa sürede müzik dünyasında da kendini ispatladı. 'Gönül Salıncağı', 'İmdat', 'Bi Dakka' ve 'İyisin' single'larıyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi yarattı.

Çılgın dansları ve enerjik sahnesiyle sık sık haberlere konu olan Selen Görgüzel yeni şarkısı ‘Umurumda Değil’ ile bu Cuma sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yıllar önce Muazzez Abacı’dan dinlediğimiz bu şarkının sözü ve müziği Serdar Ortaç’a ait. ‘Umurumda Değil’ Can Atayılmaz’ın düzenlemesi ve yepyeni bir sound’la listelerde zirveyi zorlamaya hazırlanıyor.

Şarkının klibini İstanbul’da Büyük Londra Oteli’nde Selim Akar’ın yönetmenliğinde çeken Selen Görgüzel bu görüntülerde güzelliği ile de kendinden söz ettirecek. Şarkının sözlerinin aksine aşkın umurunda olduğunu söyleyen Selen Görgüzel “Kendimi aşka kapamadım. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkar da inşallah âşık olurum” dedi.

BURAY SOLD OUT KONSERLERİNİ SERİYE BAĞLADI

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Buray, Avrupa turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Mannheım, Stuttgart, Frankfurt ve Bochum şehrinde binlerce hayranıyla buluşan Buray, sold out geçen konserlerinde hit olmuş şarkılarına sevenleriyle birlikte seslendirdi. Avrupa'da yoğun talep gören Buray. günler öncesinden sold out olan konserlerin biletleri ise kara borsadan satılıyor. Buray Hollanda, Belçika, İngiltere ve Almanya konserleriyle Avrupa turnesine devam edecek.

Hazal : Yeni ödüller için ilk günkü aşk ile çalışacağım!

Altın Yonca Ödülleri sahiplerini buldu.Alanında başarılı İş insanları, Sanatçılar,Yazarlar ,Medya mensupları düzenlenen organizasyon ile ödüllerini aldı.Mba Okullarında düzenlenen ödül töreninde Kariyerinde sayısız ödülleri bulunan Fantazi Müzik Sanatçısı Hazal , ödülünü gecenin sunucusu Uğur Arslan'ın elinden aldı.

Maslak'ta yer alan Mba okullarında düzenlenen Altın Yonca Ödül Töreninde Fantazi Müzik söyleyen Hazal, Törenin Sunucusu Uğur Arslan'ın elinden "Meslek Başarı Ödülü" aldı. Gecede "Bu ödülü bana layık gören herkese büyük şükranlarımı sunuyorum. Onlara layık olmaya çalısmak için çizgimi bozmadan daha çok çalışacağım.Evimde ödüllerimi koyacak yeni alanlar yaratıyorum. Yeni ödüller için ilk günkü aşk ile çalışacağım" dedi.