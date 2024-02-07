Sevilen şarkılarıyla Günay Restaurant’ta sahne alan Ömür Gedik, Hatay depreminin yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı olduğu HAÇİKO derneği olarak bölgeyi bir gün bile terk etmediklerini ve 1 yıldır hem hayvanlara hem de insanlara yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Gedik ‘depremin yıldönümünde acıları sarmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum’ dedi.

YEŞİM SALKIM "UYU MELEĞİM"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılması sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Yeşim Salkım’ın yazıp bestelediği “Uyu Meleğim” adlı şarkıyı kendisi seslendirdi. Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı şarkıda yaşamını yitiren çocukların annelerinin duygularını ağıt tadında şarkıya dönüştüren Yeşim Salkım bu davanın arkasında duruyor.

Yaşanılan bu acıya kayıtsız kalmayan Salkım bu şarkıyı yaparken “Şampiyon Melekleri” yaşatmak ve bir anne olarak tüm evlatlarını kaybeden annelerin duygularına tercüman olmak istedim diyor.

Bu özel şarkının tüm dijital gelirleri Gazi Mağusa Maarif koleji öğrencileri olan Şampiyon Meleklere bağışlanacak; bu ağıt aynı zamanda 6 şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza da hediyemizdir. Yeşim Salkım'ın en kısa sürede Kıbrıs’ta vereceği konserin tüm geliri de “Şampiyon Melekleri yaşatma derneği”ne bağışlanacaktır.

6 Şubat tarihinde Adıyaman isias otelde ki faciada sadece 4 kişi kurtulabildi. O gün 26 çocuk öğretmen ve veliler dahil Ayrıca 30 rehberlik eğitmeni de hayatını kaybetti . Gazi Mağusa Marif Koleji öğrencilerinden kurtulan olmadı. Dava sürecinde 4 kişi tutuklu bulunuyor ve geri kalan 10 kişi tutuksuz yargılanıyor.

Tek çocuğunu kaybeden Ruşen Karakaya hemen derneği kurdu ve faaliyetlerine başladılar . İlk günden beri Ailelere destek veriyorum ve bu şarkı büyük felaketin yaşandığı günün yıldönümünün de şampiyon melekler takımı ve tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza adanmıştır. Derneğin amacı çocukların hikayelerini yaşatmak ve öğrenci okutmak.

Klibin yönetmen koltuğunda Baran Karaoğlan otururken çekimler 20 kişilik bir ekiple 709 yapım stüdyolarında gerçekleşti

Yeşim Salkım "Uyu Meleğim" isimli ağıt niteliğindeki bu şarkıyı 6 Şubat salı günü Yeşil Müzik & Avrupa müzik işbirliği ile tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.

Gökçe hayranlarına bir sürpriz yaptı

Çocukluktan beri severek dinlediğim TSM eserlerine kendi yorumumu katmak istedim. diyen Gökçe yeni projesinin kapısını aralıyor. AlaGökçe serisinin Pasaj Müzik etiketli ilk şarkısı olan 'Elbet Birgün Buluşacağız' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Simge : İzmir bu gece yangın yeriydi!

Milano’da yeni klibini çekip Türkiye’ye dönen Simge ayağının tozuyla dün akşam İzmir Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı. Konsere talep o kadar fazlaydı ki kapıdan geri dönenler olduğu gibi giriş kuyruğu uzadıkça uzadı…

Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya, Milano’da klip çeken Simge dönüşte ayağının tozuyla İzmir hayal Kahvesi’nde sahne aldı. Konsere talep o a kadar büyüktü ki mekânda az daha izdiham çıkıyordu. Erken gelenler içeri girmeyi başarırken birçok kişi kapıdan geri döndü. Simge hazır olmasına rağmen giriş kuyruğu bir türlü bitmediği için yarım saat geç çıkmak zorunda kaldı.

İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Simge her biri hit olmuş şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi. Sonrasında yaptığı Instagram paylaşımında ‘Aşkın Olayım’ şarkısına gönderme yapıp “İzmir bu gece yangın yeriydi” sözleriyle konserin ne kadar güzel geçtiğini ifade etti.

YILDIZ TİLBE’DEN MÜJDE!

‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ şarkısıyla Youtube Trendler listesinde üst sıralardan inmeyen Yıldız Tilbe dün akşam Jolly Joker Vadistanbul sahnesindeydi. Tilbe yeni şarkısı için stüdyoya girdiğinin müjdesini de verdi…

‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile YouTube’da 3 milyona yaklaşan geçen izlenmesiyle Trendler listesindeki başarısını devam ettiren Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul Jolly Joker Vadi‘de sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Yıldız Tilbe ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u hayranlarıyla beraber söyledi.

Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı. Stüdyoya girdiğini söyleyen Yıldız Tilbe seyircisine yeni bit hit şarkının daha müjdesini verdi.

Yıldız Tilbe 10 Şubat’ta Bursa Jolly Joker’de, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Jolly Joker Vadi’de, 23 Şubat’ta İstanbul Ülker Arena’da sevenleriyle buluşuyor.