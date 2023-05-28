Yeryüzünde en yıkıcı etkilere sahip olan doğal afetlerin başında gelir. Maalesef ülkemizde bir deprem ülkesidir.Hepimiz az çok depremi hissetmiş ve yaşamışızdır. Fakat on ilimizde yaşanmış olan, atom bombası kadar şiddetini hissettiren en son yaşadığımız büyük deprem binlerce canımızı aldı ,yüz binlerce insanımızı da yaralı bıraktı. Şimdi yaraları sarma, birlik, beraberlik, dayanışma ve tek yürek olma vaktidir. İşte tam da bu vakit yardım vakti, yaşanan hüzünleri, yaraları sarma vaktidir. Hepimizin bu konuda üzerine düşen sorumluluk şu an daha da fazlalaştı. Depremzede kardeşlerimize gönülden sarılmalıyız ,yüreğimizi ve evlerimizi onlara açmalıyız. Elimizden geldiği kadar onlardan yardımlarımızı esirgememeliyiz. Yardımlaşma konusunda birbirimizle yarışmalıyız, insanlıkta yarışmalıyız. Deprem denen gerçek Dünya var oldukça devam edecek bunun için yapılacak bir şey yok. Ancak gerekli önlemleri alarak biraz da olsa depremin yıkıcı etkilerinden kurtulabiliriz. Bu konuda bilinçlenmeliyiz.