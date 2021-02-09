Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezunum. Şarkı söylemeye İzmir’de başladım. Uzun yıllar da böyle devam etti. Kızım doğduktan kısa bir süre sonra da beste yapabildiğimi keşfettim. Yani ilk bestemi lohusayken yaptım diyebilirim.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Son çıkan teklim “Affet” 2k prodüksiyon etiketi ile yayınlandı. Sözü/müziği bana ait olan bir şarkı. Düzenlemesi Aydın Kara , Klip yönetmeni Alişan Günay Yıldırım

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Çocukluk hayalim , çok ünlü bir şarkıcı olmaktı. İlerleyen yıllarda ise bu hayal yerini , yaptığım işte saygın biri olmaya bıraktı. İşimi elimden gelenin en iyisiyle yapmak beni büyük bir hayale kavuşmuş gibi mutlu ediyor

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Okul hayatımın başlamasıyla müzik de hep bir şekilde benimle oldu. Kariyerimde birkaç dönüm noktası var. Şarkıcı olmaya karar verdiğim an. Konservatuvarı kazandığım gün. Hakan Altun’la yollarımızın kesişmesi.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Çünkü her şey çok hızlı tüketiliyor. İnsanlar albümlere fiziki olarak değil dijital mecralardan kolaylıkla ulaşıp istediği şarkıyı tekli olarak elde ediyor. Dolayısıyla komple bir albüm belki de daha henüz ulaşması gereken kitleye ulaşamadan bi anda dijital mecranın da dayatmasıyla çöp olabiliyor.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Ben de şimdilik single tercih ediyorum ama hayalini kurduğum bir albüm de var tabii ki. Biraz daha zaman lazım

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Rekabet etmeyi pek bilmem ve hatta mümkünse öyle mevzulardan uzak dururum.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Pek sayılmaz. Çünkü ben hayatımı bununla şekillendirdim. Eşimle sahnede tanıştım. Tüm çevrem bu camiadan.

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Hem de çok yaşadım. Ama bu bizim mesleğin fıtratında var. Dünyada ya da memlekette olan her türlü olumsuzluktan ilk biz etkileniyoruz. Hele de ünlü ya da kadrolu müzisyen değilsen birden bire beş parasız kalırsınız. Yine de vazgeçmezsiniz. Sahne tozu sizi umutlu tutar. Kariyerimi şekillendirirken daha garantici davranmam gerektiğini öğretti bana

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Yok hem de hiç ama huzurlu ve konforlu bir hayat herkesin hakkı. Kaliteli zaman da bir lükstür ve ben bu lüksü tercih ettim hep.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Beni uzaktan soğuk bulurlar ama tanıdıkça öyle olmadığımı anlar insanlar. En çok bu konuda yanlış anlaşılıyorum.

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

Yeni yeni evet

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

YouTuber ile müzisyenlik aynı şey değil . Müziğe hizmet eden bir durum varsa o başka tabii ama müzik nerede icra edilirse edilsin müziktir. İyisini de kötüsünü de ayırdetmek bizim elimizde.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Öyle olsa ben yapamazdım. 17 yıllık evliyim ve 12 yaşında bir kızımız var. Eşimin de müzisyen olması ve birlikte çalışıyor olamamızın etkisi çok fazla elbette ama sanat insanın hayatındaki başka insanlarla sınırlanabilir bir şey değil. Siz izin vermezseniz tabii ki

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Elektronik ve duygusuz bir yere doğru gidiyor sanki. Ama yine de bence müziği sınıflandırma işi bilen insanlara teslim edilmeli.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Eğer geniş kitlelere ulaştırabildiyseniz , beğeni topladıysa ve uzun vadeye yayılan bir iş olduysa , değecek bir maliyet.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

YouTube iyi bir mecra aslında ama o da uzun vadede bir çözüm. Şarkıların izinleri vs uzun prosedürler . Dijital konserler de belki bir çözüm gibi görünse de konser ruhunu yaşatmıyor. O yüzden sabredip dayanmaktan başka çare yok gibi şimdilik

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Hiç yok. Her şey olması gerektiği gibi bence. Hatta yaşanan her şeyi baştan yaşayabilirim.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Sahne benim hayatımın neredeyse tamamı. Ben kendimi orada keşfettim , orada eğittim, orada hissettim. Dolayısıyla başka bir yaşam biçimini bilmiyorum. Ama sahnede değilsem makyaj yapmam ve şatafatlı giyinmem.

Aşk hayatını sanat hayatının önüne geçiren sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

Herkes kendi hayatından mesul. İçinden öyle geliyorsa bize laf düşmez. Sanat öyle karar vererek ya da boş vererek yapılan bir şey değil.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Klasik ev ve aile hayatı , arkadaş , eş dost etkinlikleri , seyahatler ve bazı el sanatları. (Dikiş ve boyama gibi)

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Maalesef insanlar kendi zevklerine ya da hayatlarına değil başkalarının zevk ve hayatlarına rağbet ve itibar ettikçe bu durum böyle kalmaya mahkum. Dayatılan ışıltılı hayatlar göz boyamaya devam ettikçe müzik de o görselin eşliği olarak kalacaktır.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

O tek şarkının altını dolduracak kadar birikim yoksa sonuç böyle oluyor bence. Çünkü bazen öyle olmadığına da şahit oluyoruz . Ya da kısaca popüler kültür diyebiliriz. Bu mekanizmaya hizmet ederseniz , sonuçlarına katlanırsınız

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Bir stil danışmanım var. Normalde kıyafet seçmek konusunda çok zor bir insanım. Ama sevgili Kaya ile güzel bir uyum yakaladık. Sağolsun beni bu dertten kurtarıyor

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Yazın yoğun bir şekilde sahne aldık ancak malum ikinci dalga geldiğinden beri hiç sahneye çıkmadık.

Hayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?

Eşimle genç yaşlarda tanıştık. Birlikte büyüdük sayılır. Ama kızım doğduğunda benzer bir duygu hissetmiştim.

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu durumu nasıl buluyorsunuz ?

Mağdur olunmuşsa , çare aramak içinse neden olmasın. Bir kadın olarak tek başına ayakta durmak , güçlü olmak bazen kolay olmayabilir. Destek almak , birilerine sığınmak için mağduriyetlerini dillendirmelerinde bir sakınca görmüyorum bilakis çok da doğru buluyorum. Ama ilgi çekmek için özel hayatlarını deşifre eden kadın ya da erkek hiç farketmez, bunun dışında kalıyor

Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Hiç düşünmedim. Bilemiyorum

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

O haberden önce sizi izlemeye gelecek insanlara ne sunacaksınız? Bunu enine boyuna düşünmeden sahneye çıkmasınlar bence. Sahnede olmak tecrübe ister , sizi dinleyecek insanların size saygı duymasını sağlayacak birikime sahip olmalısınız. Yoksa sonu hüsran olabilir.

Türkiye'de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

Tembellik ve yapılan yeni her şeyin hızlıca tüketilmesi. Eskiden tutmuş şarkılar nasılsa garantili. Buna da karşı değilim ama yeni şarkılar da çıkmalı.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bizi dinlemeye devam etsinler.

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Cerrah olamazdım.

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Sahtelik

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Bazen Fenerbahçe bazen Beşiktaş :)) fanatizm çok başarabildiğim bir şey değil

Uğurlu sayınız?

8

En sevdiğiniz renk?

Gri

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Hiç kıskanç değilim. Daha doğrusu lüzumsuz bir kıskançlığım yoktur. Egolu olup olmadığım sorusunu ben cevaplayamam. Benimle yaşayanlar cevaplamalı

En son izlediğiniz film, dizi?

Kingsman , hükümsüz(exxen

En son gittiğiniz konser?

Kendi konser yoğunluğumdan , konser ya da etkinliğe gitmeye çok fazla fırsat bulamıyorum. Bir konsere gitmeyeli çok uzun zaman oldu sanırım

Affet adlı şarkınız hayırlı olsun şarkınızın konusu ihanete ugramış bir bayan anladığım kadarı ile hayatınız da hiç ihanete uğradınız mı ? Klibiniz nerede çekildi klibinizden bize biraz bahsedermisiniz?

İhanete uğramış çok insan tanıdım. Klip Sapanca Gölü’nde çekildi. Alişan Günay Yıldırım çekti. Gitmeye karar vermiş ve ihanete uğramış bir kadının duygu durumunu anlatmaya çalıştık.