Dinçer KARACALAR

Estesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.



Tüm global dünyanın girişimcilik konusunda kendisini geliştirmeye çalışırken başarılı girişimci Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.



Covid-19 başından bu yana her işletme zor günler yaşadı. Sağlık sektöründe sürekli kendini geliştiren EsteSante Clinic ve şubeleri ile her kadın güzeldir mottosuyla Türkiye’de sağlık sektörüne yön veriyor.





Şebnem Demir ödül aldığında şu konulara değindi; sadece ülkemizde değil dünyanın ekonomik sistemi içerisinde girişimcilik ve çalışan kadın konusundaki sıkıntılar hepimiz tarafında biliniyor. Özellikle kadınların finansal okur yazarlığa sahip olmamaları girişimcilik konusunda çekimser kalmalarının en büyük sebebi. Mevcut sistemin değişerek ekonomimizin daha ileriye gitmesi için öncelikle kız çocuklarının okutulması ve girişimciliğe teşvik edilmesi çok önemli bir konu. Önemli motivasyon kaynağı olan ödüller bence girişimci kadınların motivasyonunu arttıracaktır.”



Çalışanlarının %90’ına pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Şebnem Demir, ekibime pozitif ayrımcılık yapıyorum. “Kadın eli ile dünya değişir, toplum gelişir” diyerek sözlerini tamamladı.

Bebeğinizin Saçlarına Hassas Bakım Sunan Mustela Papatya Özlü Şampuan

Çocukların, anne ve anne adaylarının ihtiyaçları doğrultusunda özel ve benzersiz ürünler sunma amacında olan Mustela, yenidoğan bebekler ve çocuklar için Papatya Özlü Şampuan ile nazik bir bakım sunuyor. Banyo sonrasında saçların kolayca taranmasını sağlayacak şekilde formüle edilen Papatya Özlü Şampuan, büyüdükçe gürleşen ve annelerin ayırmakta güçlük yaşadığı saçları, yumuşak dokunuşu ile temizliyor. Ayrıca paraben ve fenoksietanol gibi zararlı kimyasallar içermiyor.

Yaza Daylong İle Devam Edin

1981 yılında dermatolojik tedaviler ve cilt bakımı ürünlerinde uzmanlaşan Galderma, çeşitli cilt sorunlarına yönelik tedavi için geniş ürün portföyü ile çözümler sunuyor.

Dünyanın en büyük bağımsız dermatoloji firması olarak faaliyet gösteren Galderma’nın markası Daylong, uzman güneş korumasıyla sağlıklı bir cildin kapısını aralamaya yardımcı oluyor.

ANNE ADAYLARINA TÜYOLAR!

Academic Hospital Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, anne adaylarına beslenmenin önemini hatırlatarak, özellikle et ve şekerli gıda tüketimini dengeli bir şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı

Bebek sahibi olmak bu dünyada üstlenilebilecek en büyük sorumluluklardan biri.

Öncelikle beslenmenize özen göstermeniz sağlıklı bir doğumun önceliği. Pandemi nedeniyle her ne kadar kısıtlı ev ziyaretleri olsa da et ve şeker tüketimini dengelemek oldukça mühim.

KAHVALTISIZ GÜNE BAŞLAMAYIN!

Kahvaltıyı sakın ihmal etmeyin. Henüz dünyaya gelmemiş bir canlıyla ilgili sorumluluklar anne adaylarını heyecanlandırsa da aynı zamanda stres nedeni de olabiliyor. Stresi yönetmeye beslenmenizi dengeleyerek başlayabilirsiniz. Uzun süren gece açlığı sonrası süt, yumurta, peynir gibi protein ağırlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak stresinizi hafifletecektir. Bebeğinize ve kendinize karşı sorumluluğunuzu yerine getirme duygusu serotonin salgısını arttırır.

DENGELİ ET TÜKETİN!

Et tüketimini dengeli yapmaya özen gösterin. Vücudumuz, sebze ve meyve, tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri ile et ve kuru baklagillerden oluşan dört temel besin grubundan aldığı besin ögeleri ile güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin - mineraller, su ve posa gibi besin ögelerinin her birinin bağışıklık sistemine katkısı oldukça önemli. Anne adayları sağlıkla bebeklerine kavuşmak için öncelikle bu besinleri dengeli tüketmeye özen göstermeli.

BOL SU TÜKETİN!

Bol su tüketmek hem vücuttaki besinleri dengeler hem de anne adayının cildini ve saçını besler. Cildin kırışık olmasını geciktirir, nemlendirir, gözenekleri açar, saçlara parlaklık verir.

MUTLAKA HERGÜN 1 SAAT YÜRÜYÜŞ YAPIN!

Yürüyüş yapmak anne adaylarının ruhsal ve zihinsel açıdan rahatlamasını sağlar. Kan basıncını dengeler. Kan dolaşım faaliyetlerini düzenler.Özellikle bayramda ikramlıkların arttığını düşünecek olursak düzenli yürüyüş kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Kas ve kemik sağlığının gelişimi için önemlidir. Uyku kalitesini artırır. Hücre yapısını koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur ve kilo kontrolünü sağlar.

NEFES ALIN, NEFES VERİN!

Anne adayları için en heyecanlı süreçtir hamilelik süreci. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi pandemi olsun olmasın bir anne adayının ilk elde mutlaka dikkat etmesi gereken bir husus. Bunun başında da nefes alıp nefes vermek gelir. Günlük yaptığımız sıradan bir eylem gibi görünse de çoğu zaman doğru nefes alıp vermek hakkıyla yapılan bir eylem değil maalesef. Doğru ve dengeli nefes alıp verme dengeli hayat anlamını taşır. Bu konuda uzmanlardan destek alabilir anne adayları.

Doğum doğal bir süreç ve sağlıklı bir şekilde yaşanıp sonuçlandırılması sağlık ekiplerinin yanı sıra büyük ölçüde annenin elinde.Tüm anne adaylarının bu süreci güvenli bir şekilde geçirmeleri ve sağlıkla kolaylıkla bebeklerine kavuşmaları önemli.

GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı!

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin (GEN) paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. GEN İlaç’ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen payların %34’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1’i Şirket Çalışanlarına, %35’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %30’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.



GELİRİN YÜZDE 70’İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK

GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin %60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken, gelirin %15-20’sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, %10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan %10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedeflemektedir.

GEN, önümüzdeki 3 yıl içinde hız kesmeden yaptığı yatırımlarla deneyimlerini aktardıkları ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılında ilk FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) onayı için başvuran GEN’in Türkiye’de 34, Azerbaycan’da 22, Kazakistan’da 13, Rusya’da 1 adet, Filipinler‘de 2 Endonezya’da 2 adet ruhsatlı ürünü bulunuyo

Egzama tedavisinde kullanılan kremlerin içeriği nasıl olmalı

Egzama tedavisinde beslenme ve cilt bakımının önemi

Ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma ve kızarıklığa neden olan egzama, önemli bir sağlık sorunu.Uzmanlara göre egzamadan korunmanın yolları, sağlıklı beslenmek ve pullu-ölü deriyi içeriğinde salisilik asit bulunan kremlerle temizleyerek arındırmak.

Cilt sorunlarının ortaya çıkmasında karaciğerin rolü

Egzama için çözümler üreten Eczacı Hasan Tahsin Arslan, cilt sorunlarının ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden birinin karaciğerdeki sorunlar olduğunu söyledi. Arslan, “Bugüne kadar bu rahatsızlıklarda kalıcı başarı sağlanamaması, konunun bu açıdan değerlendirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sağlıklı bir cilde kavuşmak için kullanılan ilaçlar kadar önemli. Alkali beslenme ile karaciğeri koruyabilir ve dolaylı yoldan cilde de fayda sağlayabiliriz. Ciltte pullanma, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı sorunlarının tedavisinde kullanılan krem ve pomat gibi ürünlerin olumlu etkilerini görebilmek için beslenme alışkanlıklarını da düzenlemek gerekiyor” dedi.

Bu gıdaları tüketmeyin!

“Cilt sorunları bulunanların yemek seçiminde dikkatli olmasında fayda var” uyarısını yapan Arslan, “Şeker ve şeker ihtiva eden tüm yiyecek ve içecekler, karaciğerde şekere dönüşen unlu ve nişastalı tüm gıdalar, her türlü kızartma, fazla meyve ile alkollü içeceklerden uzak durulmalı” diye konuştu. Aslan’ın yenilmesini tavsiye ettiği yiyecekler ise şunlar: “Tüm bitkisel çaylar, peynir, domates, salatalık, biber, roka, maydanoz, ceviz, fındık, badem, yumurta ve menemen, ayran, soda ,süt, yoğurt, sebze yemekleri, zeytinyağlı yemekler. Pişirme yöntemi olarak ızgara tercih edilmeli ve ayrıca bol su içilmeli.”

Stresin etkisi az

Yaygın olarak bilinenin aksine; stres, cilt problemlerinin ortaya çıkmasında söylenildiği kadar olumsuz bir etkiye sahip değil. Arslan, “İçiniz sağlıklı oldukça bu dışınıza, derinize, cildinize de yansıyacaktır” ifadesinin kullandı. Arslan, atopiye eğilimli ciltlerin tedavisinde deri bütünlüğünü sağlayan; arındırıcı, onarıcı, besleyici ve nemlendirici özelliklerine sahip Hasasin kremi öneriyor.

Ciltte nasıl etki gösteriyor?

Arslan, Hasasin krem hakkında şu bilgileri verdi: “13 yıl önce göğüs bölgemdeki lezyonu çözdükten sonra mesleki gereklilik olarak konu üzerinde yıllar boyu araştırmalar yaptım. Üniversitelerde inovatif olarak geliştirerek AB standartlarında üretimi gerçekleştirildi. Hasasin, güvenilir içeriğe sahip olan ve cilt bütünlüğü sağlayan bir krem.

Pullanan, kızaran, kuruyan, kaşınan bölgelerde cilt bariyeri oluşturarak; salisilik asit ile pullu ve ölü deriyi temizleyerek arındırmaktadır. İçeriğindeki üre, panthenol (Pro 5B vitamini) ve E vitamini ile arınan ve temizlenen bölgenin onarımına katkı sağlar. Zeytinyağı, Gliserin ve Vazelin ile derinlemesine nemlendirici etki sağlamaktadır. Ayrıca E vitaminince zengin içeriği ile cilt dokusundaki bozulan oksidan ve antioksidan dengesini kurmaktadır. Böylece güçlü bir cilt onarıcı görevi görmektedir. Lokal cilt problemlerinin çözümü olarak insan vücuduna tamamen uyumlu bir yapıdadır.”

Tüm testleri başarıyla geçti

Hasasin kremin; vücut, hassas cilt, saç losyonu ve yüz kremi olmak üzere 4 farklı ürünü var. Tamamı atopiye eğilimli ciltlerin kullanımına uygun. Biyouyumluluk testlerini geçen ürünler, cilde zarar vermiyor. Detaylı bilgi için www.hasasinilac.com