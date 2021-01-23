Dinçer KARACALAR

Eti Browni Intense’in yeni marka yüzü Tuba Büyüküstün oldu…

Kek pazarında Türkiye’nin en çok tüketilen ürünü Eti Browni Intense’in* yeni marka yüzü ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Her yıl heyecanla yenisi beklenen reklam filminde Tuba Büyüküstün “Sadece Intense ve ben varız” diyerek herkese kendi keyif anlarını yaratmaları için ilham oluyor.

Haftanın Mekanı

Victoria Patisserie

Hatay’ın Verimli Topraklarında Yetişen Zeytin’lerden Elde Edilen Zeytinyağın En Özel Lezzeti VİCTORİA PASTANESİ Farkı ile 1.Kalite Hazırlanmaya Devam Ediyor.

İskenderun’da 30 yıllık Tecrübesi ile Yöresel Ürünlerinde 1.KALİTE El Yapımı DOĞAL Üretim ile Devam Eden Victoria Pastanesi Hatay’ın Doğal ve Verimli Topraklarında Yetişen 20 yıllık Zeytin Ağaçlarından Elde Ettikleri Zeytinyağı ile Yemeklerde Tüketebileceğiniz ve Sağlık Açısından Besleyici olan Soğuk Sıkım Zeytinyağı Üretimine ve Türkiye’nin Her yerine Gönderim Yaparak Müşterilerine Ulaştırmaya Devam Ediyor.

İnstagram/victoriapastanesi

Çamoluk Balı Avrupa’ya Açıldı

Giresun Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz, Başarılı Çalışmalarından dolayı İlçede yapmış olduğu hizmetlerden dolayı adından söz ettiriyor.

Giresun Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ve beraberinde Çamoluk Arıcılar Birliği Başkanı Murat Kaleli İle beraber Çamoluk Belediyesi Olarak Bal Paketleme Makina sistemi ve tam otomatik dolum tesisinin kuruluşunu yaptılar.

SAFİYE SOYMAN’DAN YENİ ŞARKI

"KANIMA DOKUNDU" TÜM MÜZİK PLATFORMLARINDA

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan türk müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı “Kanıma Dokundu” ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Azka Müzik etiketiyle yayımlanan “Nerede Kalmıştık” albümünün üçüncü şarkısı “Kanıma Dokundu”nun klibi, bugün Azka Müzik Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Keşif Dünyası, Eğitici Deney Videolarıyla Şimdi Çocukların Ekranlarında

Henkel’in Türkiye’de çocukları bilimin ışığıyla tanıştırmak için Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile okullarda ücretsiz bilim atölyeleri gerçekleştirerek uyguladığı “Keşif Dünyası” projesi, uzaktan eğitim döneminde de miniklerin yanında olmaya devam ediyor.

Vans X “Where's Waldo?” Koleksiyonu ile Tanışma Zamanı

Orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans®, kültürel temellerin anısını yaşatmak adına tasarım işbirliklerini kullanıyor. 30 yılı aşkın süredir “Where's Waldo?” serisi, çocuklara eğlenceli bir biçimde meydan okuyor, ayrıntılara dikkat etmeyi öğretiyor.

Pandemiden doğan marka: Shelove

Girişimci işadamı Oktay Batal ile tekstil firması sahibi Onur Tetikli güçlerini birleştirdi, ortaya ‘Shelove’ markası çıktı. İki başarılı işadamının yarattığı giyim markası, Shelove sitesi üzerinden tüketiciyle buluşacak. Dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren pandemi döneminde e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Alışveriş merkezlerinin hizmet saatlerinin kısıtlanması ve kalabalık yerlerin salgın açısından risk taşıması, tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneltti.



Hastaneye gitti; hastanelik oldu….

En son Arka Sokaklar dizisinde Bekir adlı bir kabadayı rolünde izlediğimiz Mehmet Aras; geçtiğimiz günlerde dişine dolgu yaptırmak üzere Ümraniye’de bir tıp merkezine gitti….

Ancak hasta koltuğunda otururken büyük bir acı yaşayan usta oyuncu Mehmet Aras’ın dilinin kesildiği öğrenildi… Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Aras; “Ümraniye son durakta kalitesizliğin adresindeki tıp merkezi halka açık bir yer… Fiyatlar da uygun dedik; içeri girdik.. Girmez olaydık.. Dr. Hanım'ın acemiliğine denk geldik; dilimi kesti… Altı üstü bir dolgu yaptırmak istedim. Suçum neydi”. sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı….

Mehmet Aras’ın adı geçen tıp merkezine dava açacağı öğrenildi….

‘TABU’LARINI YIKTI

Gizem, söz ve müziği Onur’a ait olan ‘Tabu’ adlı yeni teklisiyle geliyor. Sony Music etiketiyle bugünden (22 Ocak Cuma) itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan Tabu’nun aranjesi ise Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Şarkının video klip yönetmenliğini de Murat Joker yaptı.

TADIM’DAN VEGAN BAR: HEM TATLI HEM SAĞLIKLI!



Türkiye’nin lider paketli kuruyemiş markası Tadım, sağlıklı olduğu kadar lezzetiyle de adından söz ettirecek ve fark yaratacak yepyeni bir ürünle tüketicinin karşısında… Kuruyemiş Bar ailesi ile gönülleri fetheden Tadım, lezzetten ödün vermeden sağlıklı atıştırmalık tüketmek isteyenler için piyasaya sunduğu ‘Hurmalı Bar’ ile dikkatleri çekiyor!

MÜŞVİK GULUZADE’DEN, TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNE BÜYÜK YATIRIM



2021’in ilk büyük teknoloji yatırımı sinema, dizi ve prodüksiyon cephesinden geldi. Vefa İlaç Ortaklarından Müşvik Guluzade, kurduğu MGX film adlı şirket ile dünya sinema sektörünü için bir devrim sayılan “virtual production” teknolojisini ilk kez Türkiye’ye getirdi. Yatırım maliyeti 20 Milyon TL’nin üzerine çıkan Disney standardındaki devasa plato İstanbul Kemerburgaz’da hayata geçti.

Vakko Loungewear Koleksiyonu Konfor ve Şıklığı Buluşturuyor

Moda Vakko'dur diyerek modaya yön veren Vakko, rahatlık ve konforu günlük yaşam siluetine taşıyor. Vakko loungewear koleksiyonu ile konforu modern bir yorumla sezon modasıyla buluşturuyor.

Fatma Toptaş, İspanya'dan teklif aldı

Ünlü oyuncu Fatma Toptaş, farklı ülkelerde Woody Allen ve Neil Simon gibi pek çok önemli ismi temsil eden İspanyol kökenli Ajans’tan teklif aldı. 10’dan fazla ülkede birden fazla kez çekilmiş olan ‘El Test’ isimli oyunda yer alması istenen Toptaş, süreci değerlendirme aşamasında...