Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktaları

Urla’dan Ünlü Mutfaklara



Urla'da kendi arazisinde yetiştirdikleri Sakız enginarları Tüm Türkiye'ye özveriyle ulaştıran urlamenginar ailesi, Işın Karaca ,Kuşum Aydın, Eray Kılıç gibi ünlü isimlerinde mutfaklarına da ürünlerini ulaştırdı.

Urla'nın sembolü sakız enginarı hem özverili çalışmaları hemde ünlü isimlerin memnuniyet mesajlarıyla farklı bir boyuta taşıyan urlamenginar işletmecileri "enginarımızın tanıtımı ve hak ettiği değeri görmesi için kendimizi geliştirerek özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İnstagram/urlamenginar

Maraş lezzetleri bu sayfada

Kahramanmaraş’da hizmet veren Kahramanmaraş yöresel ürünler , özellikle bölgenin en sevilen lezzeti doğal pekmez ile yapılan Cevizli sucuk , İpek Pul biber ,Katkısız biber salçası ,Türk kahvesi ,Dut pekmezi, Acuka ,Maraş özel peyniri, biber, patlıcanları ile dikkatleri üzerine çekti kurutulmuş halde bahçeden doğrudan müşterilerine ulaştırıyor.

İnstagram/kmaras_yoreselurunler

“PANİSTA”DA TATLI BİR DÖNEM

Ekşi mayadaki ustalığıyla ünlü, mahalle fırıncılığının yeni nesil temsilcisi Panista, mango panna cotta, beyaz çikolatalı brownie, tarçınlı çörek, tiramisu gibi yepyeni tatlılarının müjdesini veriyor!

Mahalle fırıncılığı geleneğinin yeni nesil ve modern temsilcisi, ekşi maya uzmanlığı ve lezzet anlayışı ile alanında fark yaratan Panista’nın zengin çeşitliliğine eklediği yeni tatlıları iştah kabartıyor.

PEPSI® FUTBOL SEVERLERE FAVORİ YILDIZLARIYLA

TİKTOK DÜET YAPMA FIRSATI SUNUYOR

MESSI, POGBA, VAN DE SANDEN VE SANCHO, YETENEKLERİNİ YENİ # PEPSICHALLENGE’DA SERGİLİYOR; EĞLENCEYE YILDIZLARLA BİRLİKTE HAYRANLAR DA KATILIYOR

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi®, dünyanın lider kısa video platformu TikTok'ta sunduğu yeni #PepsiChallenge ile hayranlara futbol yıldızları Leo Messi, Paul Pogba, Shanice Van de Sanden ve Jadon Sancho ile daha önce görülmemiş şekilde etkileşim kurma şansı veriyor. Pepsi®, hayranları yaratıcı olmaya ve TikTok ile harikalar yaratarak kendi yeteneklerini sergilemeye teşvik ediyor.

CAN SARIÇOBAN’IN DÜŞLER VE HİÇLİK ADLI ROMANI TÜM KİTAP MARKETLERDE!

Kimi gitmeler sürgün gibidir, kimisi ise ömre bedeldir.

Çağdaş sanatın genç ve yetenekli isimlerinden fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban, varoluş sancıları yaşayan ve hep bir arayış içinde olan bir gencin yaşadığı ruhsal karışıklıkları kaleme aldığı ilk kitabı, DÜŞLER VE HİÇLİK Tilki yayınevi aracılığıyla tüm kitap marketlerde.

YUDUM AKBULUT "ÖMRÜM' İLE BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

Pop müziğin güçlü sesi Yudum Akbulut, 2 yıl aranın ardından yepyeni şarkısı "ÖMRÜM"le müzik dünyasına muhteşem bir dönüş yaptı.

Yapımcılığını Kemal Aslan’ın üstlendiği 2 şarkılık maxi single projesinin ilk çalışması olan "ÖMRÜM" ile sevenleriyle yeniden buluşmasının mutluluğunu yaşayan Yudum Akbulut, iddialı şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmeye hazırlandığını söyledi.

Gamze Akın ‘Ruhum Yok’ diyor

Ülkemizi yurt dışında temsil eden Türk Pop müziğinin başarılı ismi Gamze Akın ‘Ruhum Yok’ adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Kendine özgü yorumu ile gönülleri fetheden Gamze Akin aynı zamanda kendi şarkı sözleri ve besteleri ile dikkat çekiyor. ‘Ruhum Yok’ adli eserin'de söz ve bestesi de güzel sanatçıya ait. Akın"Pandemi döneminde İngiltere üzerinden online canlı yayınlar ile sevenlerimle ile buluşmaya devam edeceğim. Bu yeni çalışmamım kısa sürede ilgi görmesi beni son derece mutlu etti. " diyor.

TORUNU İLE 53. YAŞGÜNÜ PASTASINI ÜFLEDİ



Bodrum’un son yıllarda parlayan yıldızı Polat HKC İnşaat’ın markası olan “Salt Hayat”ın ortaklarından Alptekin Polat hafta sonu 53. yaş gününü evde ailesi ile kutladı. İş insanı Alptekin Polat pandemiden dolayı doğum gününü Bodrum'daki evinde sade bir akşam yemeği ile ailece kutladı, güzel bir akşam yemeği ardından kızı ve torunun getirdiği pastayı torunu Polat Selim Eraslan ile üfledi.

Starbucks 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor!

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir sürprizle kutluyor. 8 Mart günü Starbucks mağazalarında ve Starbucks Delivery üzerinden verilen her Salted Caramel Latte siparişinde bir alana bir hediye!

PUMA’dan koşu kategorisine efsane dönüş

PUMA’nın köklü koşu mirası yeni NITRO köpük teknolojisiyle buluştu

Mart 01, 2021 — Global spor markası PUMA, yeni serisi ile koşu kategorisine efsane bir dönüş yapıyor. Bugüne kadar sektörün en iyi koşu ayakkabılarını üretmek için sürekli yeni teknolojiler üreten marka, RUN PUMA kampanyası kapsamında, NITRO köpük teknolojisini kullandığı yeni ürünleriyle kuralları bir kez daha baştan yazıyor.

Calvin Klein'in global reklam kampanyası Blank Canvas için yetenekli genç sanatçılar kamera karşısına geçti.

Calvin Klein yeni sezonda minimalizmi yaratıcı bir keşif için boş bir tuval olarak tanımlayan kampanyasında özüne dönüş yapıyor. Klasik denim siluetler, beyaz tişörtler ve ikonik monogram iç çamaşırlar koleksiyonun temel parçalarını oluştururken, kendini sınırsızca ifade etme imkanı sunuyor.

%100 YERLİ, DOĞAL, AÇIK BESİ KARKAS ÇİFTLİĞİ’NDEN LEZZET VE ENERJİ KAYNAĞI BİR İLK: “DOĞAL AROMALI İLİK SUYU”

Çiftlikten sofraya, %100 yerli, doğal ve açık besi etleri, tereyağı ve peynirleri, pişirmeye hazır gurme lezzetleri, şarküteri ürünleri ile alanında fark yaratan Karkas Çiftliği,

Zencefil & Limon, Kırmızı Biberli, Portakal & Tarçın çeşitleriyle geliştirdiği, hem doğal, hem de enerji kaynağı,

doğal aromalı ilik sularıyla bir ilke imza atıyor!

Endonez Gelin’den Yeni Kitap

Türkiye'de hayalini kurduğu Kent ormanıyla ve orman kurmak için verdiği çabayla daha önce de adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Endonezyalı gelin İka, Türkiye ve Endonezya'daki öğrencileri için yepyeni bir girişimin öncüsü oldu. Türkiye'deki öğrencilerine Endonezce, Endonezya'daki öğrencilerine ise Türkçe öğretmeye kendini adayan Endonezyalı gelin İka, Türkiye'ye geldiği iki yıl içinde Türkler için Endonezce, Endonezyalılar için de Türkçe dil bilgisi ve gramer kitabı yazarak Türkiye'de ve Dünya'da bir ilke imza attı. Daha önce Türkçe-Endonezce dillerinde hiçbir gramer kitabı yazılmadığını ifade eden İka, "Dünya'da Türkçe ve Endonezce dillerinde ilk eser veren kişi olduğumdan dolayı çok mutluyum" dedi. Sonraki çalışmalarının ise Endonezce-Türkçe sözlük, Endonezce-Türkçe konuşma kılavuzu ve Türkçe kişisel gelişim romanı olacağını ifade eden İka; aile, kültür, eğlence, günlük yaşam ve yurtdışı gezileri temalı içerikleriyle paylaşımda bulunduğu Youtube kanalı Enes ve İka'dan yayın hayatına devam ediyor.