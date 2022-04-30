Dinçer KARACALAR

Çocukların Favori Çizgi Film Kahramanları Karaca’da

Ev tekstili kategorisinde yenilikçi tasarımlar ile geniş ürün yelpazesi sunan Karaca Home; çocukların renkli dünyasına, yepyeni ürünlerle dahil oluyor. Karaca Home’un geniş hayal gücüyle yaşayan çocuklardan aldığı ilhamla tasarladığı ‘Favori Kahramanlar’ koleksiyonu ile Pj Mask, Winx, My Little Pony ve Snoppy karakterlerinin yer aldığı nevresim takımı, çarşaf takımı, bornoz ve halı gibi lisanslı ürünleri evlere taşıyor.

Abant Su Sponsorluğunda gerçekleşen Çocuk Sanat Festivaline 6 binden fazla ziyaretçi katıldı…

Çocuk Sanat Festivali, Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali adı ile yenilenen kimliği ve Çocukların Festivali sloganıyla Türkiye’nin ilk 19 litre Cam damacana hizmetini sunan markası Abant Su sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 22-23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

Sportif anneleri çok sevindirecek bir armağan

Her yıl heyecanla beklenen Anneler Günü, en değerli varlığımız annelerimizi sevindiren bir hediye ile daha anlamlı hale geliyor. Salomon, yılın bu özel gününde annesini ya da annesi kadar sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için farklı bir seçenek sunuyor.

HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Ramazan Bayramı nedeniyle zor durumda olan 20 Yeşilçam set çalışanının ailesine gıda ve kıyafet yardımı yapmak için kolları sıvadı. Şimdiden kolileri hazırladığını dile getiren Taner Adıgüzel, ’Bayrama bir gün kala tespit ettiğimiz emekçilerin evlerine gideceğiz, önce gıda yardımını yapacağız, sonra da mağazaya götürüp giyim yardımı yapacağız’ dedi.

Ayşen Birgör ''Evlilik Sandalı'nı Yeniden yorumladı

Geçtiğimiz dönemlerde Cengiz Kurtoğlu ile yayınladığı ''Kalpsiz''in hemen ardından ''Korkak'' şarkısıyla radyo, televizyon ve dijital müzik listelerinde hızlı ve istikrarlı yükselişini sürdüren güzel sanatçı Ayşen Birgör, yeni şarkısı ''Evlilik Sandalı'' ile sevenleriyle buluştu.

Tutulmalar Nadide Sultan’ı etkileyecek

Tek Rumeli TV’de Mustafa Akay’ın da konuk olduğu Ünsal Yörür’ün programına katılan yaşam koçu ve astrolog Çiğdem Işık, tutulmaların insan hayatına olası etkilerini anlattı. Işık, güneşin boğa burcuna girmesiyle birlikte tutulma hattına girildiğini ifade ederek, 30 Nisan tarihine dikkat çekti. Işık, bu tarihin en şanslı tutulma olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu’ndan Anlamlı 23 Nisan Kutlaması

Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’de her çocuğun bu özel günü kutlaması gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu, Türkiye genelindeki hastanelerin pediatri servislerinde yatarak tedavi gören yaklaşık 1500 çocuğa bir dizi etkinlikler düzenleyerek çocuklara doyasıya bayram mutluluğu yaşatmayı hedefliyor.

Faik Sönmez tasarımlarıyla Annenizin kalbinde açsın bahar çiçekleri

Anneler Günü için annenizin kalbine baharın esintilerini taşıyacak birbirinden şık, iç açıcı kıyafetler Faik Sönmez’in yeni koleksiyonunda… Çiçeklerin en canlı renkleri ve dünyanın güncel trendleriyle hazırlanan koleksiyonda annenizin kalbini yeniden çalacak birçok parça var.

Bayramda Rahatlığın Adresi In Street!

Bayramda sportif şıklığı yakalamanızı sağlayacak sneakerlar, onlarca farklı modeliyle In Street Yeni Sezon Koleksiyonu’nda! Kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında; dünya markalarının klasik modellerinden son trendlerine uzanan onlarca sneaker çeşidi bayram kombinlerine eşlik ediyor.

Gazeteci Ayşegül Ekinci Hintli Sadhguru ile kitap çıkarıyor



“Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” serisinin ilk kitabı “Son Yok” ile ödül alan Ayşegül Ekinci, ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Ekinci, yeni kitabını dünyaca ünlü Hintli filozof Sadhguru ile birlikte yazıyor.

“BİR ODA DOLUSU ÇOCUK”

Sürtük ve Kalpazan, Üç Kırık Kalp, Abdullah Oğuz tarafından file çekilen Sıcak ve pek çok dile çevrilen Romantik Salgın adlı romanlarıyla tanıdığımız İbrahim Altun daha sonra fenomen polisiye dizi, Çember’in senaristi olarak karşımız çıktı. İbrahim Altun’un çocuk fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı resimlerden oluşan, “Bir Oda Dolusu Çocuk” adlı resim sergisi 5 mayıs’a kadar Balaban Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Teknoloji geldi, samimiyet gitti!



Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Abdurrahman Delen, X' kuşağına türkülerimizi sevdirmek ve benimsetmek için çıkarmış olduğu "Yeşil Ördek" türküsü ile büyük beğeni toplarken, şimdi de teknoloji eseri ile bomba gibi geliyor.

Babalar gününe özel yazıp beslediği "Baba" Türküsü için stüdyo çalışmalarına devam eden Delen, Mayıs ayında çıkaracağı hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkısı "Teknoloji" eserinin okumalarına da başladı.

LÜKSEMBURG GÜZELİ AT’TAN İNMEDİ

Yerli ve yabancı turistlerin at binmek için tercih ettikleri yerlerin başından gelen Atlıtur yaz sezonunu açtı. 2021 Lüksemburg Güzeli Emilie Boland’da at binmek için soluğu İstanbul’da aldı.

Özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerle isimlerinden söz ettiren Atlıtur,yerli ve yabancı turistlerinde at binmek için tercih ettikleri yer haline geldi