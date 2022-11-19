Dinçer KARACALAR

FIRINYA SANDVİÇLERİ ÖĞLE ARALARININ FAVORİSİ OLUYOR

Benzersiz Tatlar Ülkesi mottosuyla yola çıkan ve enfes ürünlerini konforlu bir atmosferde tüketme imkanı sunan Fırınya ile öğle araları artık hem lezzetli hem de keyifli... Dışı çıtır içi yumuşacık artizan ve ekşi maya ekmeklerle hazırlanan sandviçler, hem sağlıklı hem de pratik öğle yemeği alternatifi arayanların favorisi oluyor.

EMİR BERKİ BARAN'dan "Komet" ANISINA PARİS'te SERGi...



Baran İnşaat'ın velihatı, ünlü sanat koleksiyoneri Emir Berki Baran önümüzdeki ay Paris'in en ünlü galerilerinden biri olan Galerie du Vert- Galant'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli ressam/şair Komet'in anısına bir sergi açıyor. Bu sergide Emir Berki Baran, kendi kişisel koleksiyonunda yer alan değerli Komet eserlerini sergileyecek. İstanbul'dan cemiyet ve sanat dünyasının bir çok ünlü ismini Paris'te Komet anısına ağırlayacak.



Hollywood yıldızı tedavi için İstanbul'da

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen Hollywood'ta dövüş sahnelerinin vazgeçilmez ismi Ron Smoorenburg önceki gün tedavi için İstanbul'a geldi.

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol Alan Ron, saçları için İstanbul'a doktor Berkant Dural'a geldi. Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti.





TARİHİ ATMOSFERDE GASTRONOMİ DENEYİMİ:

OLDEN 1772

Eminönü’nün en özel yapılarından, 250 yıllık Muhsinzade Hanı restore edildi ve Han 1772 adıyla otel olarak hizmete girdi. Tarihi dokusuyla şimdiden ilgi odağı haline gelen yapı, “Olden 1772” adlı çok özel bir restorana da ev sahipliği yapıyor.

Bu özel mekanın açılışına Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Feride Hilal Akın, Gonca Vuslateri, Birgül Ulusoy, Ahmet Kayakesen, Hivda Zizan Alp, Cem Karcı, Emre Buga , Seçkin Piriler, Gizem Terzi, Sinem Yıldırım , Volkan Karakaş gibi sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı.

Çorbaların baş tacı

Paçacı / Kahramanmaraş

Kentin meşhur lezzetlerinden olan Maraş paçayı iki yıl süren Ar-Ge çalışmasının sonunda kavanoza koydu. Paçaları internetten satışa sunan firma yetkilisi Emrah Sünbül, çok büyük talep aldıklarını belirterek, "Maraş paçayı kargo ile dünyanın her yerine gönderebiliyoruz" dedi.



McDonald’s Türkiye’nin son teknoloji dijital sipariş ekranları

ilk kez Sabiha Gökçen Havalimanı’nda!

Müşterilerine en iyi, en yeni ve en modern deneyimi yaşatmak için çalışan McDonald’s Türkiye, Sabiha Gökçen Havalimanı restoranlarında son teknoloji dijital sipariş ekranlarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş verme imkânı sunan ve Türkiye’de sektöründe bir ilk olarak masaya servis hizmetini başlatan şirket, bu uygulamasıyla rakiplerinden ayrışarak,

müşteri deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.



CEMİL İPEKÇİ DEFİLESİYLE GECEYE DAMGASINI VURDU

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlamak amacıyla Organizatör Banu Noyan tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage Awards, unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü modacı Cemil İpekçi’nin 50. yılını kutladığı ‘Paçavra’ adlı koleksiyonunun defilesinin ses getirdiği gecede, sektörün başarılı isimleri ödüllerini aldı.



EĞLENCE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN OSKAR’I OLARAK ADLANDIRILAN BRASS RİNG ÖDÜLÜ DOF’UN OLDU

Daha önce hiç görülmemiş dijital park konseptini geliştiren DOF, dünya liderlerinin ağırlandığı sektörün Oskar’ı olarak anılan IAAPA EXPO 2022’de Brass Ring ödülünü kazandı.

Eşi benzeri olmayan dijital park konsepti ile insanların uzaya adım atmasını sağlayarak misafirlerine eşsiz deneyimler yaşatan DOF, başarısını bir kez daha tescilledi. Geliştirdiği dijital park konseptiyle ziyaretçilere yaklaşık 30-40 dakikalık sürükleyici bir deneyim yaşatan DOF, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu sistemiyle dünya çapında kabul görmüş Brass Ring ödülünün sahibi oldu.





“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda



Başrollerini Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Gizem Lidya Denizci ve Amerikalı yıldız Alix Kermes’in üstlendiği Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filmi için Bebek Chilai’de basın toplantısı yapıldı.



Yapımcılığını Maxx Oliver’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy’un oturduğu, senaryosunu ise Ebru Cengiz Ergen’in yazdığı, merakla beklenen Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filmi için 17 Kasım Perşembe günü basın toplantısı düzenlendi. Film ekibi, Bebek Chilai’de yapılan toplantıda basın mensuplarının karşısına tam kadro çıktı.

Cast görüşmelerini online yapıyor

ABD'de yaşayan Türk oyuncu Özgür Teke, Türkiye ile cast görüşmelerini online yaptığını söyledi

New York Film Akademisi mezunu olan Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisindeki Mister Ozi rolüyle tanınan Özgür Teke, eşi ve çocuğuyla New York'ta yaşıyor. ABD'de Banshee, Gossip Girl, Blue Bloods, Unforgettable gibi dizilerde rol alan oyuncu "Türkiye ile bağımı koparmadım. New York'ta yaşıyorum ama teknoloji ilerledi. Türkiye'den teklif geldiğinde cast görüşmelerini online yapıyorum" diyor.





Ben Serisi Kurtuluş yeni sezonda sahnelerde

Milli Mücadelemizin 100.yılına özel Tiyatro P.A.S (Profesyonel Artı Sonsuz) tarafından projelendirilen ve sahneye taşınan “Ben Serisi Kurtuluş” projesinin oyunları “Ben Kara Fatma”, “Ben Kazım Karabekir” ve “Ben Hasan Tahsin”, yeni sezonda da sanatseverle buluşmaya devam edecek.

“Ben Serisi Kurtuluş” projesinin birinci oyunu olan ve aktris Sevtap Çapan tarafından canlandırılan, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği Milli Mücadeleyle şanlı tarihimizin önemli kahraman kadın askerlerinden biri olan Fatma Seher Erden’in yaşamını ve savaş yıllarını konu alan “Ben Kara Fatma” adlı tiyatro oyunu, 23 Kasım da Şişli Tiyatrosu’nda, 30 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde KATS sahnede izleyicilerle buluşacak.



Ahmet Parlak kışa efkarlı girdi

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Parlak, yeni şarkısı “Git”i dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a düzenlemesi Ercan Bal’a ait şarkı için Can Bilgidağ yönetmenliğinde klip çekti. Parlak, “Git” şarkısını geçtiğimiz akşam İstanbul’da Hira Han adlı mekanda hayranlarıyla birlikte söyledi. Ahmet Parlak, önümüzdeki dönemde bir şarkı daha yayınlayacağını müjdeledi.

Çikolata sevdalısı: Gülben Arslan girişimci oldu

Gülben Arslan hayallerini gerçekleştirmek için Nuit chocolate firmasına can veren kadın girişimci..



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