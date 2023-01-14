Dinçer KARACALAR

IŞIN KARACA’NIN GURURU

MİNİK SULTANLAR

Ünlü Sanatçı Işın Karaca'nın kızı Mia'nın okulu Urla Boğaziçi, Özel Ege ortaokulunu Voleybol’da 2-0 yendi.

Müsabakada performasıyla dikkat eden çeken Mia'yı ve arkadaşlarını Işın Karaca yalnız bırakmayarak takımı tezahüratlarıyla destekledi.

Maçın sonunda 'Bravo Kızlar, 2-0 kazandık.Minik sultanlar, hepinizle gurur duyuyoruz. Haydi önümüzdeki maçlara…" diyerek sosyal medyasından fotoğraf paylaşarak tebrik etti.



AYURVEDİK TIP İLE UZUN YAŞAM MÜMKÜN

Pandemi döneminde, önemi daha fazla farkedilen ve tüm dünyada resmi, onaylı en önemli Alternatif Tıp Tedavisi olan Ayurveda ile birlikte vücudumuzdaki yenilenmenin simgesi Detoks & Anti Aging uygulamaları, uzman doktorlar tarafından, bilinçli olarak yönetilmesi gereken tedavilerdir. 2018-2019 Yıllarında Avrupa’nın en iyi SPA merkezi seçilen Cornelia Hotels, bu bilince sahip bir Ayurvedik Detoks & Anti Aging Merkezini Dr. Buğra Öktem iş birliği ile hayata geçirdi. Ayurvedik Detoks & Anti Aging Merkezinin hayata geçirilişini ve Cornelia Otellerinin misafirlerine sunduğu ayrıcalıkları Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya ile, bu muhteşem uygulamanın detaylarını ise Dr. Buğra Öktem, düzenledikleri basın toplantısında anlattılar.





Yeni İnci’den şahane Ocak kampanyası…

Kaliteli üretim, yenilikçi çizgisi ve konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni İnci, Ocak ayı boyunca tüm ürünlerde yüzde 30 indirim sunuyor.

İç giyimin öncü markalarından Yeni İnci, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünlerini bu kez şahane Ocak kampanyasıyla birleştiriyor. 2023 yılının ilk kampanyasını hayata geçiren Yeni İnci, tüm ürünlerinde geçerli olacak yüzde 30 indirimle tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

LÜKS KONUTTA MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR

Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; hedeflerinin, mavi ve yeşille bütünleşen konsepti ve lüks yaşam mimarisiyle bölgede örnek teşkil edecek nitelikli bir proje yapmak olduğunu belirtti. Ayrıca VESEN YALILARI projesinde hem konut sahiplerinin yaşam kalitesinde hem de bölgenin doğal yapısında eşsiz bir değer yaratmak istedikleri için projenin mimari karakterinin özenle seçildiğini de sözlerine ekledi. Palazoğlu, bu minvalde İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde lüks yaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerini ve bu alanda yerleşik bir marka olmayı hedeflediklerini de belirtti.





SİZİ HEP İYİ HİSSETTİRECEK BİR KOLEKSİYON: NILE

Zarif kadınların romantik stillerine göre tasarlanan Nile koleksiyonunda zarafet ön planda!

Özel tasarımları, şık ve iddialı modelleriyle Suwen koleksiyonları iç giyim modasına yön veriyor. Renk ve desenleriyle doğadan ilham alan kısa gecelik ve sabahlıkları, şortlu pijama takımlarıyla Nile koleksiyonu sizi hep iyi hissettirecek.



EĞLENCENİN FESTİVAL HALİ ‘KIDS FEST’ SÖMESTİR TATİLİNDE KAPILARINI AÇIYOR!

Gösteriler, akrobasi şov ve konserler…

Çocuklara dair tüm renkler ‘Kids Fest’te…

Metropol İstanbul’un çocuklar için hayata geçirdiği ‘Kids Fest’, 21 Ocak tarihinde dopdolu bir programla başlıyor. Çocukların yakından takip ettiği efsane karakter ve yapımların çocuk gösterileri, konserler ve aksiyonu bol basketbol akrobasi şovları ile ‘Kids Fest’, 21 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında çocuklara unutulmaz bir sömestir eğlencesi yaşatacak.

DERYA BEDAVACI ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

2022 yılında bir çok sanatçıya ev sahipliğe yapan Ataşehir Watergardan’daki Muamma Plus, 2023’e de hızlı bir giriş yaparak sahnesinde Derya Bedavacı’ya yer verdi.

Sevenlerinin karşısına Siyah yeşil elbise tonlarında bir elbise tercih eden Derya Bedavacı, şıklığı ile de göz doldurdu. Son çıkarttığı “Hüzün Maskesi” ile dijital platformda büyük başarılara imza atan Bedavacı, sahnesinde sevenleriyle birlikte seslendirmeyi de ihmal etmedi.



CAN DOSTU SAHİPLENECEK

Müzik dünyasının sevilen ismi Tuğba Ünal, geçtiğimiz gün The Great WildLife dergisine kapak fotoğrafı çektirmek için objektif karşısına geçti. Güzel sanatçıya çekimde can dostu bir köpek eşlik etti.

Ateş isimli can dostuyla keyifli görüntüler veren Tuğba Ünal, "Köpek korkum vardı. Çok severdim ama yaklaşamazdım. Bu çekim sayesinde korkumu da yendim. Ateş ile çok güzel bir çekim yaptık çok eğlendik. Şimdi bir köpek sahiplenip, korkumun üzerine gideceğim" dedi.

Ozan Ünlü’ den terk edilmişlere yeni şarkı

Ozan Ünlü, yeni şarkısı “Vurgun”u Sidney Co Artz etiketi ile 30 Aralık 2022 Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturdu. Söz ve müziği Ozan Ünlü’ye, düzenlemesi Alişan Göksü’ya ait olan şarkıyı Ozan Ünlü ‘yüz üstü bırakılmışların, vurgun yemişlerin, terk edilmişlerin şarkısı’ olarak adlandırıyor.





“IKONIK STORE” Açılışına Ünlü İsimler Katıldı

IKONIK STORE; moda dünyasındaki ünlü markaların exclusive parçalarını ve limited edition ürünlerini İstanbul Akmerkez’deki ilk konsept mağazasıyla modaseverlerin beğenisine sundu. IKONIK Store mağaza açılışına; Yonca Ebuzziya, Nesrin Cavadzade, Deren Talu, Ege Kökenli, Volkan Karataş, Meral Çalışıcı, Galip Ölmez, Arzu Kunt gibi ünlü isimler katıldı.





“Satisfry” ile az değil, hiç yağ kullanmıyorsunuz!

İngiliz tarzını mutfaklara taşıyan Russell Hobbs küçük ev aletleri, yeni yılla birlikte Türkiye pazarına giren SatisFry ailesi ürünleriyle fark yaratıyor. Kolay kullanımı, hızlı ve alternatifli pişirme özellikleriyle dikkat çeken SatisFry, hiç yağ kullanmadan da lezzetli yemekler yapabiliyor.Üstelik gelişmiş AirFry teknolojisi sayesinde geleneksel pişiricilere göre %76 daha hızlı ve %44 enerji tasarruflu.

Efecin ilk single’ı “Kadehleri Kaldır” ile

bomba gibi geliyor!



Yurt içi ve yurt dışı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Efecin, ilk single çalışmasını tamamladı. “Kadehleri Kaldır” şarkısı, Leo Yılmaz imzalı klibiyle müzik dünyasında bomba etkisi yaratacak!

Yurt dışında gerçekleştirdiği son konserlerin ardından film çekimlerine yoğunlaşan şarkıcı-oyuncu Efecin, Türk asıllı Kanadalı yönetmen Leo Yılmaz’ın çektiği korku filmi “Zuhruf Saye” için kamera karşısına geçti. Genç sanatçı, çekimler biter bitmez ilk single’ı için stüdyoya girdi.

MCC.FATİH ELİBOL’DAN PERFORMANS KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR….



Gelecek Bugün Başlar kitabının yazarı MCC Fatih Elibol, Gelecek Bugün Başlar (GBB) Derneği’nin yararına 38 saatlik Koçluk Eğitimi programına başlıyor. ACSTH onaylı koçluk eğitimi, Forbes tarafından dünyanın en iyi mentorlarından biri seçilen MCC Fatih Elibol tarafından normal fiyatının üçte bir fiyatına, 30 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MCC Fatih Elibol tarafından hayat geçirilen GBB (Gelecek Bugün Başlar) derneğinin sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

Forbes tarafından dünyanın en iyi mentör ve koçları sıralamasında yerini alan aynı zamanda Forbes tarafından seçilen ilk ve tek Türk olan MCC Fatih Elibol’un koçluk modeliyle fark yaratacaksınız.