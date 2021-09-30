Dinçer KARACALAR

SEMİH'TEN, RUMELİ ESİNTİSİ...

Rumeli türkülerinin vazgeçilmez seslerinden olan Rumeli Semih, yeni teklisi 'Ferdanem' ile müzikseverlerin karşısına çıktı...

2005 yılında ilk albümünü çıkaran Rumeli Semih, 'Kıskananlar çatlasın' ve 'Remziyem gibi şarkıları ile 200 milyon dinlenilme barajını aşarak pek çok sanatçıyı geride bıraktı.

BAŞROLDE “KADIN” VAR

İstanbul’un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın ’Kadın’ Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Derviş Zaim gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

THE NORTH FACE: THERMOBALL™ ECO

Yeniliği hissedin

The North Face ThermoBall™ Eco, yeni sezonda, kullandığınızda farkı hissedeceğiniz özelliklerle yeniden tasarlandı.

Maceraya atılmaktan ödün vermeyen, ödüllü sentetik izolasyon materyal kullanılarak tasarlanan ThermoBall Eco mont, hafif ve paketlenebilir bir buluştur. ThermoBall Eco, soğuk noktaları azaltarak yalıtımı en üst düzeye çıkaran yeni bir yapıya sahip.

En Trend Ayakkabı Seçenekleri FLO Sonbahar Koleksiyonu’nda!

FLO moda ve kaliteyi bütçenizi yormayan fiyatlarla sizlerle buluşturuyor! FLO’nun 2021 Sonbahar Koleksiyonu, her tarza hitap eden birbirinden göz alıcı modelleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadın, erkek ve çocukların radarına takılacak ayakkabı alternatifleri FLO’da sizleri bekliyor!

Özge Ulusoy marka yüzü oldu

Ünlü model, sunucu ve oyuncu Özge Ulusoy geçtiğimiz günlerde katıldığı Uraw Plaza’nın açılışında yaptığı konuşmada reklam yüzü olması için yerli ve yabancı birçok markadan teklif aldığını fakat kendisinin Türk kozmetik markası Uraw Kozmetik ile anlaştığını söyledi.

‘İleri Dönüşüm Heykel Sergisi’ Zorlu Center’da

Zorlu Center, farklı sanatçıların dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı eşsiz heykellerden oluşan ‘İleri Dönüşüm Heykel Sergisi’ni hayata geçirdi. İSD-ART küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 30 Ekim tarihine kadar Zorlu Center Meydan ve Boğaz katında sanatseverlerle buluşacak.

Ariş’in bagetli tektaş şıklığı zarafetinize ışığıyla eşlik etsin

Ariş Pırlanta’nın zarif olduğu kadar şık modellerden oluşan baget kesim pırlantalı yeni tektaş yüzüğü mücevher severlerin gözdesi oldu. Son dönemin trendi olan baget pırlantalarla farklı ve göz alıcı tasarımlar sunan Ariş, tüm bakışları üzerinize çekmenizi sağlayacak.





Alix Avien Paris’den Unutulmaz Etkinlik

Alix Avien Paris profesyonel salon kanalları ile NG Hotel Sapanca’da bir araya gelerek muhteşem bir etkinliğe imza attı.

Türkiye’nin önde gelen kozmetik markalarından Alix Avien Paris, NG Hotel Sapanca’da düzenlediği Professional Channel etkinliği ile birbirinden yetenekli profesyonel salon kanallarıyla bir araya gelerek konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyonun iletişim işlerimi ise Meltem Gündüz üstlendi.

Metal dokunuş…

Geçmişin klasik çizgilerini, bugünün modern dokunuşlarıyla ustaca harmanlayan Luxury Line Mobilya, “metal” temalı yeni koleksiyonunun yatak odası modelini görücüye çıkardı. Bentley isimli modelde, yatak başından komidine, oradan gardıroba uzanan ışıltılı metal hatlar dikkat çekiyor.

Dynavit Balık Yağı Tadıyla da Fark Yaratıyor!

“International Taste Institute 2021 Lezzet Ödülü”

Eczacıbaşı’nın vitamin, mineral ve gıda takviyesi markası Dynavit ailesinin pediatri alanındaki ürünü Dynavit Balık Yağı; doğal bitkisel şeker stevia ile tatlandırılan portakal aroması ile dünyanın önde gelen tadım uzmanlarının değerlendirilmesi neticesinde Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından Superior Taste Award’a layık görüldü.

Tom Cohen MGD 25. Altın Objektif Ödülleri Yılın Proje Albümü Ödülünü Aldı

Barış Orkestrası’nın kurucusu Tom Cohen, MGD 25. Altın Objektif Ödülleri ‘Yılın proje albümü’ ödülünü Linet ile yaptığı Yalnız Değilsin şarkısıyla aldı. Gecede tanıştığı Sibel Can ile birbirini tebrik ettiler.

KADRİYE OLGAR’DAN DOST ZİYARETİ

Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, yakın dostu Aslı Özdemir’in Hilltown Küçükyalı AVM’de gerçekleştirdiği Alışveriş ve Moda Günleri’ne katılarak destek oldu. Girişimcilerin standlarını tek tek dolaşarak destek olan Olgar, üreten ve emek veren herkesi tebrik etti.