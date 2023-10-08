Tadım zamanı nefesler tutuldu!

Dünyada en çok sevilen gastronomi markalarından biri olan Le PainQuotidien Sonbahar Lezzetleri Tadım Etkinliği”ni gerçekleştirdi. Tüm ürünleri organik, sağlıklı ve tamamı özel tariflerle hazırlanan özgün ve doğal menüsü ile benzersiz mutfağının kapılarını özel bir davet ile gastronomi dünyasının önde gelen isimlerine açtı.

11 YILDIR KAHKAHANIN ADRESİ DEĞİŞMİYOR!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran

‘Güldür Güldür Show’ kahkaha dolu on yılın ardından 11.sezonuyla Show TV ekranına gelmeye hazırlanıyor. Rekorlarına rekor ekleyen ‘Güldür Güldür Show’ gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam ediyor.

3 YENİ İSİM KADROYA EKLENDİ

'Güldür Güldür Show’un yıldız isimlerle dolu kadrosuna yeni isimler eklendi. Ayça Koptur ve Fatih Öztürk skeçlerdeki yerini alırken Nazmi Sinan Mıhçı ise ‘Dayı’ kuklasıyla programa eğlenceli bir renk katacak.

TAM DESTEK

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye ve destek olmaya gelen başarılı komedyen, neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Sahne öncesi yakın arkadaşlarıyla Zorlu PSM’de bulunan bir restoranda sohbet eden Cem Yılmaz, sahne öncesi muhabir arkadaşlara poz verdi. Ünlü komedyen, gösteri saatinin gelmesiyle birlikte soluğu Turkcell sahnesinde aldı.

Merqezart sergileri sonbahar kış sezonunda da tüm hızıyla devam ediyor





Günyüzü Art Project 2023 seçkileri 29 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında Timur Canpolat, Turgay Sarı ve Özgür Özcan’ın kişisel sergileriyle karşınızda!

Yaz boyu ses getiren sergileri ile sanatın Bodrum'da takip edilmesine öncülük eden Merqezart Alternatif Sanat mekanında sanat günleri yoğun katılımı ile sonbahar-kış aylarında da devam ediyor.

Üç sanatçının kişisel sergileri, mekanın üç salonunda eşzamanlı olarak sanat severlerin beğenisine sunuldu.

YÜZDE YAŞLANMA BELİRTİLERİNİN İP ASKIYLA GİDERİLMESİ MÜMKÜN

Gün geçmiyor ki, modern estetik uygulamalara bir yenilik daha eklenmesin… Bu uygulamalar arasında son dönemde öne çıkanlardan biri de silikon iplerle yüz askılama tekniği. Son dönemde ülkemizde de sıklıkla uygulanmaya başlanan bu güncel estetik tekniğini Op.Dr. İlker Manavbaşı anlatıyor.

Silikon iplerle yüz askılama, cildin sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlamak için kullanılan bir kozmetik prosedür. Bu yöntemde, cilt altına ince silikon ipler yerleştiriliyor. Bu da cildin yukarı doğru çekilmesini ve sıkılaşmasını sağlıyor. Bu amaçla kullanılan ipler, cerrahi silikon ve erimeyen cerrahi iplerin karışımdanoluşuyor. Op.Dr. İlker Manavbaşı, iplerin üzerindekiküçük tırtıklar veya konilerin cilt altında tutunarak gerildiğinde cildi kaldırıcı bir etki oluşturduklarını belirtiyor. “Bu sayede, sarkmış cildin yükseltilmesi ve yeniden konumlandırılması sağlanarak daha genç ve sıkı bir görünüm elde ediliyor”.

Gençler Kesintisiz Müzik ve Eğlenceye Doydu!

Watsons Türkiye, sınırsız eğlence dolu renkli dünyasıyla gençlerle bu yıl tekrar buluştu! Bu yıl ikincisi gerçekleşen Gençlik Festivali’ne katılan 10.000’in üzerinde katılımcı; Manga, Adamlar, Yaşlı Amca, Nova Norda, Eftalya Yağcı konserleri ve özel DJ performansları ile tüm gün kesintisiz eğlencenin tadını çıkardı. Ayrıca festivale katılan her bir katılımcı adına Watsons İyilik Hareketi kapsamında 1 fidan bağışlanarak 10.000 fidanlık bir Orman daha oluşturuldu.

KUN ART SPACE, SEZONU MUSTAFA BOĞA SERGİSİ İLE AÇTI!

Hayatın ılık dokularının gündeliğin içinde bir yerlerde olduğunu hatırla!

Kısa sürede sanat arenasında yaptığı işlerle adından söz ettiren disiplinlerarası çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, yeni sezonu Türkiye’yi farklı ülkelerde sergi ve sanat çalıştaylarında temsil eden Mustafa Boğa’nın ‘’Havuzdaki Ilık Yeri Aramak’’ adlı kişisel sergisiyle açtı.

Cine5 TV’den Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

Cine5 TV yönetim kurulu Başkanı Fethi Demirkol Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Demirkol ” Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun”dedi.

BANA NAZAR DEĞİYOR

Komedyen Sefa Doğanay, geride bıraktığımız gün Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı. 'Kokpit' adlı stand-up gösterisi için erkenden Duru Tiyatro'ya provaya gelen Doğanay, oyun öncesi gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak sohbet etmeyi ihmal etmedi. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Sefa Doğanay, " Akşam gösterim var. Turnelerimiz tam gaz devam ediyor. Çok yoruluyoruz ama bütün yorgunluk sahneye çıkınca bitiyor." dedi.

HEM ALIŞVERİŞ HEM EĞLENCE





Tolga Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Sayışman, geçtiğimiz gün oğlu Efehan ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Oğlu ile birlikte Hupalupa Eğlence Merkezi'nde birçok oyunu deneyimleyen Almeda Sayışman, daha sonra çocuklarının eksiklerini alışveriş yaparak giderdi.

Öznur Serçeler şık bir davete imza attı

Alman Sebapharma Laboratuvarları’nda geliştirilen formülleri ile cildin sahip olduğu pH 5.5 değerini bozmadan cildi temizleyen ve besleyen cilt bakım ürünleri sunan Sebamed, yepyeni kampanyasını ve Yaşlanma Karşıtı Serisini Perrigo Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Shavky ve ünlü oyuncu Öznur Serçeler ev sahipliğinde özel bir davetle tanıttı. Her cildin ihtiyacı ürünleri tüketicilerle buluşturan Sebamed, yeni kampanyası “Hayat Yaşından Fazlası!” çatısı altında düzenlediği etkinlikle kadınları duygularını özgürce yaşamaya davet etti.

BİRCAN BALİ’DEN YENİ PROJE





Tecrübeli sunucu Bircan Bali, yeni projeleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.



YouTube’de üç farklı proje ile izleyici ile buluşacak olan başarılı sonucu, 'Bir Bilene Sor' programı ile ilgili bilgi verdi. Bali,” Gözde programlarımızdan biri 'Bir Bilene Sor'. Şerife Kaya ile birlikte yapacağız programı. Kendisi ile program yapmak çok keyifli. Güzellik merkezleri ve güzellik uzmanlığı konusunu ele alıyoruz gelen itibari ama çok keyifli konuklarımız da olacak. İzlemenizi tavsiye ediyorum.” Dedi.

Erdenizzo :” Bu şarkıların şakası yok” dedi

Uzun yıllardır müzikle uğraşan ilk teklisi ile dikkat çeken, Erdenizzo “6” isimli yepyeni EP ‘si DeepReveryMusic etiketiyle yayımladı .ilk Albümün çıkış şarkısı olan “Uyku Hırsızı” ‘ nı müzikseverlerin beğenisine sundu . Aynı zamanda yaptığı stand-upshowları ile son dönem komedi kulüplerinin de aranan isimlerinden olan Erdenizzo “Bu şarkıların şakası yok hepsi çok duygusal” dedi.