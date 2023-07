Banu Şücai, Oyunculuk yolunda iddialı

Kariyerine modellikle başlayarak oyunculukla devam ediyor





Kendinizden kısaca bahsedermisiniz?

İsmim Banu Şücai. 27 yaşındayım. Bakü’de doğdum, annem Rus babam İranlı. Türkiye’yi çok seviyorum, hep burada yaşamayı ve kariyer kurmayı hayal ettim. Annemle 2017den beri Türkiye’de yaşıyoruz.

Modellik maceranız nasıl başladı?

18 yaşımda "Miss Globe Azerbaijan 2014" güzellik yarışmasını kazandım. 2017 yılında 21 yaşındayken Paris’te geçirilen "Best Model of the World" yarışmasına katıldım ve " Best Smile" derecesini kazandım. En son , hep hayalim olan "MissAzerbaijan 2020" güzellik yarışmasını kazandım.

Modelliğin sizin hayatınızdaki yeri?

Ben hep güzellik yarışmalarına katıldım ve kazandım. Güzellik yarışmaları da çok iyi bir deneyim ve kariyer başlamak için iyi bir basamak.

Modellikte yaşadığınız unutamadığınız bir an var mı?

Evet, İlk başarım. 18 yaşındaydım ve ilk güzellik yarışmamı kazandım.

İdealiniz nedir?

İdealim - profesyonel ve başarılı oyuncu ve dansçı olmaktır. Ayrıca yaptığım her işi en iyi ve profesyonel şekilde yapmak.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Arkadaşlarım beni güvenilir ve çalışkan birisi olarak tanıyor.

Kendinde beğendiğin yönler nelerdir?

Karşıma net bir hedef koyduğumda ona ulaşırım

Modellikte daha fazla yükselmek istiyor musun?

Tabi ki, aynı zamanda şu an kariyerimi dans ve oyunculuk üzere devam ediyorum.

Sürekli takip ettiğin dizi var mı?

Var, Yalı Çapkını. Son dönemlerde en sevdiğim dizi

Film olarak en çok hangi filmlerden etkilendin?

En çok "TheDevil'sAdvocate" ve "EyesWideShut" filmlerinden etkilendim.

Beğendiğiniz yerli yabancı oyuncular kimler?

Yerli oyuncuların çoğunu seviyorum, yabancı ise en sevdiğim oyuncu Al Pachino ve Nicole Kidman

Ne tarz müzik dinlersin sevdiğin bir kaç sanatçıyı paylaşır mısın?

Michael Jackon , Beyonce.

YOĞUN TEMPOYA KISA BİR MOLA



Sahnelerin sevilen ve başarılı isimlerinden olan Gülben Ergen, yakın dostu ve modacısı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun bir tempoda konserden konsere koştuğunu söyleyen Ergen, "bu yaz ayı güzel ve yoğun geçiyor. Hem benim için hemde Gülşah için. Bu yoğunluk arasında fırsat bulmuşken baş başa vakit geçirelim biraz soluklanalım istedik. " açıklamasında bulundu.

Seda Mete’den “Adalet” yayında!

Son yıllarda yaptığı sahneler ile öne çıkan Seda Mete, yepyeni teklisi “Adalet”i yayınlıyor. Dans ritimleri içeren teklinin söz ve bestesinde Tekir imzası var. Aranjesi de Tekir’e emanet olan “Adalet”in kapak görselleri için ise Seda Mete, Safa Gülsoy objektifine poz verdi. Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen, ışık oyunları ile renklendirilen klipte güçlü ve ayakları üzerine basan bir Seda Mete görüyoruz.

SEREN SINDIK BANA MÜSADE İLE MERHABA DEDİ!

Müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan, güzelliğiyle ve sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Seren Sındık, müzikal kariyerinde profesyonel bir adım daha atarak yeni şarkısı "BanaMüsade"yi yayınladı. Daha önce birkaç cover çalışmasını yayınlayan Seren Sındık, bu kez sözü ve müziği Alp Civan Yörük'e ait olan teklisiyle dinleyicisine merhaba dedi. Şarkının yenilikçi ve eğlenceli düzenlemesinde ise Doğukan Aydın'ın imzası yer alıyor.

Balkanlar’ı yeniden Fethetti

Ünlü model Duygu Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atan başarılı model Duygu Çakmak "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum.

Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

FETHİYE ORGANİK YAŞAM EVLERİ



Binlerce yıllık tarihsel süreç içinde birbirlerinden etkilenen Likya, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına tanıklık eden eski kent yerleşimleri ile aynı coğrafyada yer alan Fethiye Organik Yaşam Evleri, muhteşem doğa harikası ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Konuklarına keyif dolu bir tatil deneyimi sunan ve eşsiz bir tatil vadeden evler, huzur ve konforuyla misafirlerini bekliyor.



Ekolojik mimari yaklaşımıyla tasarlanan Fethiye Organik Yaşam Evleri, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip arazi üzerindeki konumlandırması ile misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Doğa ile iç içe ve Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde çam ormanlarıyla çevrili bir vadi ortasında bulunan Fethiye Organik Yaşam Evleri, kırsal yaşamı deneyimlemek isteyen herkese kapılarını açıyor.

Kolik Varsa Panik Yok!

Pediatrik ProbiyotikPrebiyotik Derneği (PPPD), Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın katkılarıyla bebeklerde infantil kolik hastalığına dikkat çekmek, ebeveynler, hekimler ve eczacılarda infantil kolik farkındalığını artırmak için “Kolik Varsa Panik Yok” kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında Ezo Sunal www.kolikvarsapanikyok.com web sitesi üzerinden bilgiler vererek infantil kolik ile mücadele konusunda ebeveynlere ve anne adaylarına rehber olacak.

GLOBAL ALANDA REKABETÇİ ÇÖZÜMLER

Enerji, telekomünikasyon ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda sunduğu çözüm ve hizmetlerin yanında saha operasyonları ile Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan techasaY, asaY Enerji ve asaY İletişim markalarını aynı çatı altında topladı.

Şirket; Türkiye’de ve Dünyada, enerji tasarrufu sağlayan çözümler üreterek, işbirliği yaptığı kurumların sürdürebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Özellikle enerji alanında geliştirdiği; IoT tabanlı çözümlerle enerji verimliliğinde izlenebilir, ölçümlenebilir ve raporlanabilir anlamlı veriler sunuyor.

Watsons Ürünleriyle Yaz Aylarında Bakımlı Saçlar!

Watsons ve NaturalsByWatsons ürünleri sadece Watsons Mağazalarında, Watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulaması’nda!

Saçlarınız bu yaz Watsons’la daha bakımlı! Doğaya ve saçlarınıza iyi bakan NaturalsByWatsons ürünleri ile saçlarınızı beslerken, Watsons’ınkeratin içerikli saç spreyleri ile sıcak yaz günlerinde gün boyu parlak saçlara sahip olun! NaturalsByWatsons ve Watsons ürünleri ile saçlarınıza her mevsim hak ettiği özeni gösterin!

SİNOZ’UN 3 YENİ GÜNEŞ ÜRÜNÜ İLE CİLDİNİZ YAZ BOYU KUSURSUZ VE KORUMA ALTINDA

Güneşe kavuşmak ve onunla kucaklaşmak ruhumuza iyi geliyor… Peki ya güneş ışınları?

Sinoz Güneş Bakım Serisi cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor size de güneşin keyfini çıkarmak kalıyor. Sinoz’la ışıltınız cildinize yansıyor.

Sinozyepyeni 3 güneş ürünüyle sizi yaz boyu bakımlı ve sağlıkla bronzlaşmış bir ciltle buluşturuyor. Sinoz Ultra Yüksek Koruyucu&Nemlendirici Sprey Güneş Kremi, Sinoz Kusursuz Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Spreyi, ve Sinoz Yoğun Bronzlaştırıcı Jel ile cildiniz yaz boyu sağlıkla ışıldıyor.

Bu Yaz Doğanay Meyveli İçeceklerle Ferahlıyoruz!

Doğanay içecek ailesinin birbirinden lezzetli çeşitleri ile yaz ayları, ferahlığa kavuşuyor. İçecek ailesinin vazgeçilmez üyesi Doğanay Limonata ile ailenin yeni gözdesi Doğanay Karadut’un enfes lezzeti, günün her saatinde ve dilediğiniz her yerde buz gibi serinletici etkisiyle sıcak yaz günlerinin favorisi oluyor.

SERAFİNA MARE BODRUM YALIKAVAK’TA AÇILDI

Rafine ve konforlu ambiyansı ile sunduğu seçkin menüsüyle dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Serafina el değiştirdi. İş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya tarafından Türkiye’deki tüm hakları satın alınan Serafina, lezzet dolu menüsü ve muhteşem ambiyansı ile SerafinaAkmerkez’in ardından Bodrum Yalıkavak’taSerafinaMare olarak da hizmet vermeye başladı.

Her şey çocuklar için…

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çocukları spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulan Cedit 54 Spor Kulübü ilk yılında büyük bir başarı elde etti.



İlk senelerinde U11, U12 ve U13 yaş gruplarında mücadele eden futbol takımı tüm zorluklara rağmen U11’de lig şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı.



Kulübün kurucusu Vefa Çelebi, “Çocukları spora teşvik ederek kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğumuz bu yapının ilk yılında böyle bir başarı elde etmesi hepimizi çok mutlu etti. Fakat burada başarı bizlerin değil sahada mücadele veren tüm sporcularımızındır. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ayrıca hocalarımız Pelin Çelebi, Yılmaz Koç ve Özay Atbin’e de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.