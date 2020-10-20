Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Ebru Elver’in müzik kariyeri ne zaman başladı bize biraz kendinden bahseder mi?

Müzisyen bir ailenin kızıyım. 6 yaşında şarkı söylemeye, 8 yaşında şarkı yazmaya başladım. 20 yaşında profesyonel olarak sahne hayatına adım attım. 2006 da ilk albümüm paranoyak ile müzik sektörüne adım attım. 2012 de tamamen kendi şarkılarımdan oluşan iz albümünü piyasaya çıkarttım. 2017 özledim projesi, 2019 bundan sonra adlı projeyi çıkarttım. Ceylan, Bengü, Tuğba yurt, mahzun kırmızı gül ve birçok no name projeye şarkı verdim. Konserlerim devam ediyor.

Son çıkardığınız kitabınızdan bize biraz bahsedermisiniz?

Kadın olmak, müzisyen olmak ve kendini bulmak üçgeninde olumlamalarla ve Allah aşkıyla yoğrulmuş, fonda hep şarkılar çalan yarı biyografik bir başarı ve kendini bulma hikayesi ‘’ içimdeki saklı cennet’’

Tamamen gerçek hayatım. Müzik ve hayat yolculuğumda karşıma çıkan zorluklar, savaşlarım, vazgeçişlerim, vazgeçemeyişlerim, yolumu aydınlatan aşk ve Allah aşkından, yenidünya düzeninden ve aslında herkesin içindeki kahramandan bahsettim biraz. Aynı zamanda Bu kitabın gelirleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize azık olacak, battaniye olacak,ev olacak, umut olacak. Bu kitabın gelirlerini balatta ali denizcinin kurduğu Deliler &Veliler kahvesi ile paylaşacağız inşallah.

Son Çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

Ekim de çıkartmayı düşündüğüm slow ve güçlü bir şarkı ‘’ gelsene yanıma’’

Söz ve müziği bana ait. Aranjesi Olcay Demirci’ye. Bence kaliteli bir arabesk. Dinleyenlerimin seveceğini tahmin ediyorum.

En büyük hayaliniz nedir hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Hayalim iyi ve saygın bir müzisyen olabilmekti popülerlikten ziyade. Saygınlık benim için çok daha kıymetliydi. Bu yüzden hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Farkındalık değiştikçe hayaller de değişiyor elbet. Şimdi ki hayalim kendimi gerçekleştirmek yani insanı kamilliğe doğru yol almak. En yüksek potansiyelimi keşfetmek.

Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Ben ağır ve emin adımlarla ilerleyenlerdenim. İlk albümüm ve ilk çıkışımda bu şansı yakaladım. Şarkım dillere pelesenk oldu. Sonra ağır ağır ilerledim, hevesim kadar, gücüm kadar. İz bırakmak istedim, iz bıraktım. Daha ne yapayım☺

Sanatçılar Albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Zahmetli, pahalı ve adaletsiz işler biraz. Bir sürü emek, para, inanç ve zaman gidiyor. Bunu şeref ve namuslu yapıyorsan çarpı 5 ekle üzerine. Dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil bu işler. Ve artık digital sistemdeyiz. Albüm diye bir şey kalmadı belki de. Evde bir video çekip sosyal medyana koyabiliyorsun.

Artık yapımcı, sanatçı.

Youtube izlenmelerden gelir geliyor mu sizlere?

Açıkçası bugüne kadar youtube kanalım ile fazla ilgilenmedim. 7,8 aydır aktif kullanıyorum. İzlenme oranlarına bağlı kazandığın para. Enerjini ve paranı ne kadar yatırırsan o kadar kazanıyorsun işte.

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Bu durum beni korkutuyor. Toplumun algıları değiştirildi. Toplum artık şiddet, entrika, sapkınlık, cahillik üzerine programlar ve diziler izliyor. Ve izlediği şeyi normalleştiriyor. Derin konular bunlar ama insanlar hipnoz altında. Bu kadarını söyleyebilirim. Evrene katkı ve şifa olan herkesi ayakta alkışlıyorum. İster youtuber olsun ister sanatçı olsun.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Chaka khan ve Nina pastori. Türk pop müziğinde de benim için üstat sezen aksudur.

Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Benim için Türkçe pop müzik Onno Tunç’un ölümü ile sonlandı. Gerçek Türkçe pop müziğini Onno icra ediyordu benim için. Uzun zamandır rnb ye döndü müzik. Armonilerin olmadığı digital bir müziğe döndü. 80,90 lardaki müzik şifalandırırdı adamı. Bir müzisyen olarak böyle düşünüyorum. Ama rnb Türkçe pop ve armoni ile doğru harmanlanırsa neden olmasın.

Bir Albüm Bir Single çıkarmanın maliyeti nedir verilen emeklere değiyor mu?

Bu yaptığın işe göre değişir. Emek kısmına gelirsek, herkes kendini gerçekleştiriyor. Her hadise bir sınav. Yaptığımız hiçbir şey boşa gitmez bu evrende.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

Oldukça kötü etkiledi. Müzik sektörü lüks kabul edildiğinden ilk kötü hadisede müziğe kısıtlama getiriliyor. Pandemide de metrolar, otobüsler, tiyatrolar ıkış tıkış ama konserler iptal. Sadece bizler olsak, orkestrası var ışıkçısı var, sadece konserlerden evine ekmek götüren hatta götüremeyen bir sürü insan var. Müzisyen arkadaşlarımla ilgili işittiğim boşanmalar, intihar haberleri beni derinden yaralıyor. Bir müzisyenin tek sahip olduğu enstrümanını ekmek alamadığı için satmak zorunda olması benim için oldukça derin ve üzücü.

Hayatınız da değiştirmek istediğiniz neler var?

Yeterince istediğimde değiştiriyorum istediklerimi. Şimdi ki benden memnunum.

Sahne hayatınız ile dışardaki hayatınız arasında bir fark var mı?

Her an olduğum gibiyim.

Konserler de uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hiçbir fikrim yok.

Müzik ödülleri sizce birer pr çalışması mı?

Bir çok şeye hizmet ediyor olabilmesi mümkün.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Haftada 2 gün pilates yapıyorum. Elimden geldiği kadar sahilde cardio yapıyorum. İş toplantıları ve dostlarla yemek haricinde genel olarak evde vakit geçiriyorum.

Ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Gerçek müzik genelde magazin olmaz. Magazinleşen, ticarettir.

Moda danışmanınız varmı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?

Özel günlerimde klip, tv programı vs. bir styling ile çalışıyorum. Harici zamanlarda içinde rahat ve sade hissettiğim şeyler giyiyorum.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Doğduğun andan itibaren bir yıldızsındır. Çok yetenekli ve parlaksındır. Bu bir duruştur. Ya öylesindir yada değilsindir.

Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

İki tarafında hem avantajları hem dezavantajları var. Kendinden ödün veren ve köle olanlar erken yol alıyor gibi gözükse de uzun vadede gerçek sanatçı olan, üreten, yaratan kazanır.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Müziği sevin, kendinizi sevin, her şeyi, her şeye rağmen sevin.