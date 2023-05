İnsanların ego anlayışını anlamak mümkün olmayabiliyor. Ego, süper egodan sonra da ego tazeleme gündeme gelmekte. Olan egonun bir dönem yerle bir olması ve geri gelmesi şeklinde anlamak mümkün olsa da egonun zararlarını tartışmak mümkün.

İnsanoğlu egosuz yaşayamayan bir varlık olduğunu hatırlatmakta fayda var. En azından bazen modumuzu yükseltmek için de olsa çevreye zarar veren bir yönü de bulunmakta.

Sizin tazelediğiniz ego diğer insanlar için negatif özellikte olmakta. İnsanların sizden uzaklaşmasına neden de olabilmekte.

Egonun fazlası zarar olacaksa azı karar denilen türden olmakta.

İnsanlar neden egoyu bu kadar önemserler konusuna gelirsek; rakiplerin fazlalaşması, kendini önemsemek veya herkesten farklı görmek belki sorumuza cevap olabilir.

Egonun en uç örneği de normalde başvuru yapılarak girilen yerlere davet edildiğinin dile getirilmesi verilebilir ki her konuda belli bir prosedür bulunmakta. Elbette keşfiniz önemli ama size yalan söyletebilecek bir egonuz bulunmaktaysa alarm çanları da çalmalı.

Kişi kendisini ne kadar önemli ve ne kadar üstte gösterebilirse o derece daha üstlere tırmanabileceğini kanıtlama çabasında olabiliyor. En azından reklam şart ve iyisi kötüsü olmadığının ispatı olabiliyor.

Belki de hayat içinde hepimiz kendimizi bir yarışta hissettiğimiz için de ego savaşları yaşamamız mümkün.

Oysaki hayatı güzel bir şekilde yaşamak, her kim olursak olalım diğer insanlara ve canlılara zarar vermeden bu yaşamı tamamlayabilmenin önemsenmesi gerekirken; her zaman çok iyi ve çok üstte görmek daha hayati görülüyor.

Hayat ne garip bir olgu ki onu ünlü, şöhret veya çok kazanmak için harcama çabanızın sonu gelmeyebiliyor. Belki de tüm bunları yaparken hayatın güzelliklerini de kaçırıyor olabilirsiniz ki genelde beklenen bir durum.

Ne denilirse denilsin kimse ego tazelemekten geri durmayacağı için; egonuza zeval gelmesin.