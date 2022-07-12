Sedat SARIKAYA

Sevilen şarkıcılardan Faruk K ile müzik kariyerine dair konuştuk Röportajımızı keyifle okuyabilirsiniz...

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Müzik kariyerim Bir kaç iyi Adam grubu ile başladı. Solo kariyerim 2001 yılında Azar Azar albümü ile devam etti. 6 albüm 5 single çıkarttım.söz ve bestesi bana ait olan başka sanatçı dostlarımında seslendirdiği toplamda 187 adet şarkım bulunmakta.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Son single şarkım SEN GİDİNCE 1977 yılında Beyaz Kelebekler tarafından seslendirilmiştir. Söz ve bestesi Ercüment Ateş Aranjesini Erhan Bayrak yaptı. Avrupa müzik etiketi ike Deniz Erdem prodüktörlüğünde müzik severlerle buluştu.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

En büyük hayalim 1 milyon tl yi banklotlar halinde ayırıp ihtiyaç sahiplerinin kapılarına bir gece habersiz olarak bırakmak

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzik dans ve oyunculuk çocuklukta başlayan bir eylem ve hoby profesyonel olarak tabiki 1992 yılında Şener şen ve Emel Sayının muhabbet 92 müzikalinde hem oyuncu hem dansçı hemde şarkıcı olarak başlamam dönüm noktam oldu.

Herkesin büyük bir konser alanını doldurarak bir ağızdan şarkılarını söyleyeceğini hiç hayal ediyor muydun?

Evet bu hayal peşinde koştum çok inandım çok istedim çok çalıştım ve gerçekleşti. Hayallerim daha büyük devam ediyor ve bu aşkla yaşıyorum.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Normalde Albüm çıkarmak daha keyifli ve doğru .Ancak dijital dünyanın getirdiği normlardan dolayı single daha geçerli oluyor.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Var Faruk K :)) ben kendimin rakibiyim kendimi ne kadar geliştirir ve ne kadar ilerletebilirsem o kadar rakibimi güçlendirebilirim.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Bazı organizasyonlarda dansçılarımdan vazgeçmek zorunda kaldım .

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Sıfırı gördüm en popüler olduğum dönemlerimden birinde. Tabiki istediğim sondları gerçekleştiremedim .uzun bir ara vermek zorunda kaldım . Bu beni manevi açıdan çok zor durumda bıraktı.psikolojik destek aldım .Ama asla vazgeçmedim çok şükür şimdi herşey daha iyi dahada iyi olacak inşallah.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Lüks düşkünü değilim ama şık ve marka kostümler giymeyi seviyorum .Bu işime ve seyircime duyduğum saygıdan geliyor.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Honki ponki şarkımı yanlış anladılar. Ben hiç bir anlamı yok bu sözlerin ,sadece rahatlamak için söyledim dedim.Bazıları ısrarla anlam çıkarmaya çalıştılar.

Şöhret Sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi? Şöhreti yakalayınca konserlerinde sevenlerini korumalarına ittirip kaktıran bazı sanatçılar mevcut bu durum hakkında neler söylemek istersiniz?

Şöhret ve ünlü olmak karıştırılıyor malesef .şöhret olmak bir kültürdür eğer eğolarınızı besler ve öyle yaşarsanız bir ğün şöhret sizi terkettiğinde zor durumda kalırsınız.Ben herşeyi olması gereken limitte tutuyorum çünkü çocuk yaşta büyük şöhretlerin yanında yetiştim.hayranlarım benim ailem gibidir bırakın itip kakmayı onları kucaklamak için bile günleri sayarım .Youtuberların veya tiktokerlerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz.

Bir çoğunu eğlenceli buluyorum. Müzik yapmak demek sanatçı olacağınız anlamına gelmez.herkes yapsın üretsin zaten başarılı olanlar ayakta kalacaktır.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Evlilik kutsal bir dünya ,sanat ışıklı bir dünya o ışıkları ne kadar yakmak istediğinizle ilgili aslında .Sanat aşkıda evliliğide gölgede bırakan bir ışık .Bu yüzden ben işimle evliyim.

Müzik sektöründe neleri değiştirmek istersiniz?

Müzik sektörünü değiştirmek dinleyicinin işi müzisyenler müzik yapmalı birde sektördeki haksızlıkların peşine düşmemeli.

Seni izlemeyenler merak ediyordur; sahnende neler var?

Benim sahnem bambaşkadır bu konuda mütevazı olamayacağım. Konser açılış şarkım ve showum her zaman iddalı ve farklı olmuştur .Seyirciyi şaşırtmayı ben ilk anda odaklanmalarını sağlayıp onları ele geçirmeyi seviyorum.Kendi şarkılarım dışında repertuarımda rap türkü rock eserlerede yer veriyorum .

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Günden güne her bakımdan iyileşiyorum.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Aslında renkli bir hayat yaşıyorum ve bunu seviyorum.Renklerin tonlarını her sanatçı kendi belirler hem sahnesi için hem hayatı için.

Fakir birisi ile evlenirmiydiniz veya birlikte olurmusunuz?

Kesinlikle olurdum evlenirdim önemli olan akıl ve duygu zenginliği

Konserlerinin ardından yaşanan sakin hayat garip gelmiyor mu?

Sakinlik beni dinlendiren ve üretme sahamı genişleten bir durum .enerjimi daha yüksek ve doğru kullanabilmem için gerekli bir durum .

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Çünkü ülke olarak bu duruma alıştırıldık ve bunu seviyoruz .

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Üretmeyen hiç kimse kalıcı olarak devam edemez .Bu illa bir müzik olmak zorunda değil. Mesleğimizin bir çok ek dalı var önemli olan içinizde kalan yetenekleri akıllıca ortaya çıkarmak.Bazıları tek şarkıda tamam diyor zor geliyor devamını getirmek.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Her zaman styling olarak destek almışımdır.Trend olan modeller renkler ve aksesuarlar Erek baytekin tarafından hazırlanır.Tabiki kendi fikierlerimde geçerlidir.

Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Yakışan yakışanı giymeli sahne burası kaldırır !!! umuma açık halk pazarı değil .

Sahnede yapmam dediğiniz kurallarınız varmı? (Geçtiğimiz günlerde Mesela Gülşen sahnesinden inip en son bir tanıdığı arkadaşının kucağına oturdu)

Sahne özel bir alandır bu alanda gereken gerektiği gibi yapılır. Sanatçı özgürlük temsilcisidir.Görevimiz sanatımızın en iyi şekilde icra eymek cesaretiniz yoksa sanatçı olamazsınız.

Sahnenizde yaşadığınız başınızdan geçen en ilginç olay nedir?

Konserin ilk şarkısında en önde izleyen bir bayanın düşüp bayılması oldu.ambülans geldi ve konser 40 dk donra devam etti.

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Böyle bir şey yok hayatımda.Her yaptığım yeni bir iş ilk iş gibi sıfırdan başlar ve ilerletmeye çalışırız başarının sonu yok bende

Şu anki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi?

Farklı dönemsel içsel ve dışa vurumcu buluyorum .Biraz duygudan uzak biraz soğuk ama bu bir dönem buda değişecek

“Rap popu öldürecek” açıklamaları çok yapıldı. Sizce herhangi bir müzik tarzı popu bitirir mi?

Yok hiç bir müzik tarzı bir diğerini bitiremez.sadece dönem dönem yer değiştirirler.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Dünyayı sevgi kurtaracak ,işinizi eşinizi dostunuzu paranızı kaybedebilirsiniz ama sevginizi asla kaybetmeyin .hepinizi çok seviyorum.

KISA KISA…

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Politikacı

En nefret ettiğiniz şey nedir? Nefret duygusu besleyenler

Hangi takımı tutuyorsunuz?fenerbahçe

Uğurlu sayınız?7-9

En sevdiğiniz renk?mavi

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?kıskancım evet,sıfır ego maaleseff

En son izlediğiniz film, dizi?,”hustler jlo ” “Breaking bad”

En son gittiğiniz konser? Madonna- Amsterdam