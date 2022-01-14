Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Sefo Dünyaya Açılmaya Hazırlanıyor!

Son dönemlerde art arda yayınladığı "Bilmem Mi" "Toz Duman" "Bonita" gibi şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı rapçi Sefo'nun yeni projesi "Affettim" 14 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.﻿

Yeni şarkısı "Affettim"in prodüktörlüğünü başarılı müzik adamı Aerro üstlendi.

Sefo, 6 ayda 250.000.000 dinlenme sayısına ulaşarak bir rekora imza atan ve yıl boyunca tüm ödüllerin sahibi olan "Bilmem Mi" şarkısına Meksikalı yıldız Reik ile bir remix hazırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özge Ulusoy ile Ceyhun Yılmaz Görkemli Gecenin Sunucuları Oldu!...

MüzikOnair ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliği ile bu sene beşincisine imza atılacak olan, Türkiye'nin en büyük müzik ödül organizasyonlarından Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih ve büyük gecenin sunucuları belli oldu.

Her sene görkemli bir organizasyonla gerçekleşen ve birçok farklı kategoride ödülleri kazananlar ile buluşturan Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri, bu sene 7 Şubat tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz yapacak. 20 kategoride ödüllerin sahiplerine verileceği gecede yılın en iyileri boy gösterecek. Ödül töreni, Dream Türk Tv ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Geniş bir katılım ile 7 Şubat günü gerçekleşecek olan ödül töreninde ödül alacak kişiler, 22 kişilik jüri değerlendirmesi ve halk oylamasıyla belirlenecek. 10 Ocak günü başlayan halk oylaması 31 Ocak tarihine kadar muzikonair.com websitesi üzerinden devam edecek ve paylaşımlar #MüziğinYıldızları hashtag'i altında gerçekleştirilecek.

Jüri koltuğunda ise MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, MESAM Başkanı Recep Akgül, Ali Kocatepe, Kenan Doğulu, Cengiz Özkan, Sertab Erener, Gülben Ergen gibi isimler dikkat çekiyor.

Korona Olan Ece Üner’den Esprili Paylaşım!...

Ünlü televizyon yüzü Ece Üner'de koronadan nasibini aldı. Yaptığı bir açıklama ile test sonucun pozitif çıktığını ve koronaya yakalandığını duyurdu.

Son günlerin sosyal medyadaki gündem ismi Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile test sonucun pozitif çıktığını ve koronaya yakalandığını duyurdu.

Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan ünlü sunucu Ece Üner, koronavirüs'e yakalandığını yine esprili bir dille açıkladı.

Üner, sosyal medya hesabından "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş..." sözleri ile hastalandığını duyurdu.

Hoş Geldin Mahsun Kırmızıgül

16 yıllık aradan sonra yeni albümü “Hoş Geldin” ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasını canlandırdı…

Tüm dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaşan Mahsun Kırmızıgül “Hoş Geldin” albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube ‘da Trendler listesine giriş yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümü” Hoş Geldin” ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır 1 Numarada…

Fulya Öztürk: Estetik güzeli diyenleri kınıyorum!

Fox Tv'de Fulya ile umudun olsun programının sevilen sunucusu Fulya Öztürk, sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu.

Fulya Öztürk, bebeklik fotoğrafını esprili bir not ile takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, kendisine yöneltilen estetikli yakıştırmalarına cevap niteliğinde olan paylaşımında "Gülüş gözler burun aynı diyorum . Estetik güzeli diyenleri kınıyorum. Sevgiler" sözlerine yer verdi.

Ebru Yaşar’a Nazar Değdi!...

Geçtiğimiz yıl başarılı çalışmaları nedeniyle ardı ardına ödüller alan ve bu yılada hızlı başlayan Ebru Yaşar’a resmen nazara geldi…

Ebru Yaşar, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu düşerek Diz kapağını kırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Yaşar, ''Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın.“ notunu düştü.

Hastaneye kaldırılan Yaşar’ın diz kapağında kırıklar tespit edilirken hızlıca ameliyata alındığı öğrenildi.

Yaşar üzücü gelişmeyi, “Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın...“ notu ile sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sanatçı Yaşar'ın geçirdiği kaza sonrası hayranları tarafından sosyal medyada 'nazar değdi' yorumu yapıldı.

Dilşah Gülşah Çelik Rap müziği Makara'ya aldı

Sosyal medyanın fenomen kızı Dilşah Gülşah Çelik uzun süredir hayalini kurduğu single çalışmasını yayınladı.

Dans eğitmenliğinin ardından sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Dilşah Gülşah Çelik ekran deneyiminin ardından uzun süredir hayalini kurduğu single çalışmasını yayınladı.

Esprili videolarıyla sosyal medyada "Makara kız" olarak tanınan Dilşah Gülşah Çelik ilk çalışması "Makara"da sosyal medya akımlarına ve geyiklerine göndermeler yaptı.

"Makara" adlı çalışmasında rap yapan Dilşah Gülşah Çelik çalışmasının şarkı sözlerinde sosyal medya akımlarına göndermeler yaptı. Çelik, "Benden ciddi bir çalışma beklenmezdi. Makaram yapmam gerekiyordu ve öyle yaptım. 'Makara'yı dinleyen sevdi, klibi izleyenler de bana bayıldı" dedi.