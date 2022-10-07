Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BİR DİZİ DAHA FİNAL YAPIYOR!...

TRT iddialı dizilerinden bir tanesi için final kararı verdi...

Final kararı sette şok etkisi yaptı...

Türk ile yapısından esintileri yer aldığı TRT’nin Birol Güven imzalı projesi “Mükemmel Eşleşme” de bitiyor.

Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu.

Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.

AZ KALDI GELİYOR!...

Ebru Gündeş’in yeni albüm çalışması devam ederken Mustafa Ceceli’den özel bir paylaşım geldi…

Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş ile stüdyodan bu fotoğrafını "Kulağımız, ruhumuz doydu yine... Müthiş şarkılar yolda..." notuyla paylaştı.

Aile için ilişkilerin espirili bir şekilde anlatıldığı Mükemmel Eşleşme dizisi hakkında final kararı alınması hem seyircileri hem de oyuncuları şok etti.

KİM BU ŞİNASİ?!

Mahsun Kırmızıgül’ün merakla beklenen filmi Prestij Meselesi’nde ‘Şinasi’ karakterine hayat verecek olan Eser Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından bambaşka biri oldu.

Çekimin ardından eve giden Yenenler’i eşi ve çocukları bile tanımakta güçlük çekti.

FİLTRESİZ PAYLAŞIM!...

Ekranların popüler kadın oyuncularından olan Ebru Şahin, yeni pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

1 Temmuz'da NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren Ebru Şahin Cleveland'da çekilen pozlarını “Bakarken filtreye gerek yok" notuyla paylaştı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum da geldi.

İKİ KUTLAMA BİR ARADA!...

Güzellik sektörünün yol göstericisi “Kutupyıldızı Beauty”, verdiği özel davet ile yıl dönümünü kutladı.

Davete ünlü manken Ece Gürsel ve medya, magazin, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davette aynı zamanda sağlık ve tüketici hukuku uzmanı Avukat Elif Kutupyıldızı’nın doğum günü de kutlandı.

Medya, magazin ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı davette Ece Gürsel ile doğum günü pastasını kesen ve konuşma yapan Avukat Elif Kutupyıldızı, ‘’ Sektörde çok fazla merdiven altı merkez mevcut. Bu merkezlerde sağlıksız ve yanlış işlemler sonucu birçok kişi mağdur oluyor. Bu tarz davalar ile ben bir avukat olarak çok fazla karşılaştım. Yaşanan

sorunlar, müşterinin almak istediği hizmet ve aklındaki soru işaretleri ablam ile beni bu merkezi açmaya itti. Uzun süredir alanında uzman çalışanlarımız ile müşterilerimize sağlıklı, profesyonel,kaliteli ve güven dolu hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu gün yıl dönümümüzü kutlarken dileriz ki sektördeki dejenerasyonun da önüne geçip ve bu alanda örnek teşkil etmiş oluruz ’’dedi.

BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİ!...

Yazar Murat Kaya," Gayalı-Yüzyıllık Emanet"Gelibolu ile okurlarını Doğu Cephesi ve Kafkas İslam Ordusuyla Bakü’ye kadar uzanan bir sefere çıkarıyor.

Anadolu’nun, sulh zamanlarında aranılıp sorulmayan yanık tenli, mahzun bakışlı, yufka yürekli delikanlılarının, vatan tehlikeye düştüğünde, nasıl da birdenbire ölümü hiçe sayan gözü kara kahramanlara dönüştükleri anlatılıyor kitapta:“Onlar, neye ihtiyaç duyulursa ona dönüşebilecek saklı bir cevherle sürdürürlerdi yaşamlarını; üniformalarını çıkardıklarında mütevazı bir çiftçi, giydiklerinde ise ya şehit olurlardı ya da gazi...”

Yazar Murat Kaya, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Kafkas İslam Ordusuyla Bakü’ye kadar uzanan bir sefere çıkarıyor okurları. Bütün bu cephelerde dokuz yıl boyunca savaşan dedesi Gayalı’dan, çocukken dinlediği gerçek savaş anılarını paylaşıyor bizlerle, tarihe düşkün okurların kaçırmaması gereken, akıcı bir dille yazılmış etkileyici bir eser.

Profil Kitap’tan yayımlanan bu kitapta anlatılan, yalnızca yazar Murat Kaya’nın dedesi Gayalı Mehmet’in yaşam öyküsü değil, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehit ve gazilerimizin kahramanlık hikâyesidir.

ANA KIZ TATİLDE!...

Ekranların sevilen ismi Serap Paköz, hafta sonunu kızı ile birlikte ufak bir tatil kaçamağıyla geçirdi.

Kızı Ceren Ezgü ile kısa bir tatil molası veren Paköz’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

Kızı Ceren Ezgü'yle pozunu paylaşan sunucuya, "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

SİNEM KOBAL ÇOK FİT!...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti.

4 ay önce 2. kızını kucağına alan güzel oyuncu, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlandı.

Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit haliyle herkesi şaşırttı.



