Lider Galatasaray, evinde Sivasspor’u ağırladı dün akşam. Maç öncesi en çok merak edilen konu, tabii ki de hakkında ‘sezonu kapattı’ derecesinde sakatlık iddiaları atılan Dries Mertens’in durumuydu.

Bu sezon gösterdiği performans, takım içi liderliği ve 10 numaradaki kilit adam rolü nedeniyle kimse son virajda Mertens’ten mahrum kalmak istemezdi. ‘Mertens sezonu kapattı’ iddialarını bilemem ama Avrupa hedefi olan Sivasspor’a bu maç sonrası sezonu kapattırdığı kesin. RAMS Park’taki dün akşamki 6-1’lik galibiyetin 2 gol 1 asistle en büyük mimarıydı Mertens. Barış Alper’i de yabana atmayalım şimdi; maçta ilk 2 golde de yardı geçti Sivasspor savunmasını. Geçmiş maçlarda biraz bencil bir profile sahip olan Barış, içeri 2 tane çok iyi top çevirerek hem Ziyech hem de Mertens’e golleri attırdı ve Sivasspor’un kilidini çözdürdü. Ziyech’e gelirsek… Ben böyle bir sol ayak görmedim uzun zamandır. Top sol ayağına geldi mi ya asist, ya gol. Ligde son virajın kilidini çözen isimler arasında ilk sıralarda gelir, sakatlık döneminde böyle bir senaryo yaşanacağını söylediğimde ‘Ziyech çöp’ muamelesi yapanlar şu an Ziyech’in gollerine yerinde duramıyor… Ayrıca maçta 9 puan üzeri rating alacak sayısı o kadar çok ki, düşünün daha Mauro Icardi’yi konuşamadık. Icardi; 2 gol attı, 1 penaltısı verilmedi, 1 tane de attığı gol iptal edildi. 4 gol atacaktı eğer hakem yönetimi düzgün olsaydı, ama Bülent Uygun’a sorsanız 6-1’lik skorda hakem suçlu. Icardi’nin sakatlığına rağmen gösterdiği performans gerçekten muhteşem. Gelecek sezon tam iyileşmiş haliyle çok daha iyi bir performans gösterecektir.

Ve son olarak teknik direktör Okan Buruk’a gelelim; Okan hoca bu kadar yıldız dolu bir kadroda sedece ego yönetimi değil, rakip takım analizi konusunda da ders veriyor. Çoğu kişinin puan kaybı beklediği maçlarda kimisine 3, kimisine 4, kimisine 6 atıyor Galatasaray. Bu sezonki şampiyonluk için artık geri sayım başladı, ve bu şampiyonluk en çok hiç şüphesiz Okan Buruk’a yazacak…