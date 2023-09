Okullar dün 04.08.2023 tarih itibariyle açıldı.

Okullar açıldı açılmasına ama kimileri üzüldü, kimileri maddi imkansızlıktan çocuğunu okula nasıl göndereceğini kara kara düşündü, kimi milyonlarca öğretmen adaylarının ilk atamaları yapılarak memurluk hayatları başladı, kimi köşe yazarlarına ise konu oldu.

Okullar açılınca;

Öğrenciler ders çalışacaklar, sınavlara girecekler, bilgisayardan ve oyunlardan uzak duracakları için üzülecekler.

Öğretmenler öğrencilerine kavuşacağı için mutludur ve ilk günkü gibi heyecanlanacaklar.

Kantinciler çikolata, simit, kola, çay satacağı için sevinecekler. Diğer sevinenler ve para kazananlar ise kırtasiyeciler de kitap, defter, defter, çanta satarak paralar kazanacaklar, sevinecekler.

Velilerin bugünden itibaren odaları temiz kalacak, kardeşler arasında kavgaları olmayacak.

- Oğlummm yapma dur.

- Kızımmm sus be ööf, ağlayıp zırlama gürültü sesleriyle günleri yaramaz çocuğuyla tükenmeyecek, özgürce gezip tozacaklar, kendileri gibi komşular da oh be deyip rahat bir nefes alacaklar.

Asgari ücretli çalışan veliler kırtasiye masraflarını nasıl karşılayacağının kaygısını taşıyacak okula gönderememenin ezikliği ve bir eksikliği olacak.

Unutulmamalı ki;

Yarının geleceği çocukların yaşamını idame ettirebilmesi ve topluma faydalı olabilmesi için okur yazar olması şart.

Ve gereği Milli Eğitim Bakanlığı’nca düşünüldü...

Okullar, her yıl "6 ay" açık kalacak.