HALİL İBRAHİM CEYHAN, KİRLİ SEPETİ İLE EKRANLARA DÖNECEK

Kanal 7’de ekrana gelen Emanet dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Halil İbrahin Ceyhan, sürpriz bir karar almıştı. Oyuncu, dizinin yapımcısı ile anlaşmış ve sezon sonunda Emanet’e veda etmişti. Oyuncunun bu kararı sonrası yeni projesi merakla bekleniyordu.

Usta gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizi ve film teklifleri alan ancak ince eleyip sık dokuyan Halil İbrahim Ceyhan, sonunda sevenlerinin heyecanla beklediği kararını verdi. Oyuncu, duayen yapımcı Fatih Aksoy’un FOX için hazırladığı Kirli Sepeti dizisiyle prensipte el sıkıştı.

Merve Girgin’in kurucu yönetmeni olduğu dizide oyuncu, Nedime’nin (Cansu Tosun) ev sahibi ve Aylin’in (Melisa Döngel) eşi Murat’a hayat verecek.

Ağustos ayında sete çıkacak olan dizide Ayça Bingöl (Songül), Serkay Tütüncü (Kahraman), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Aydan Şener (Canan), Bestemsu Özdemir (Yasemin), Melisa Döngel (Aylin), Deniz Sarıkaş (Ahmet) ve Billur Melis Koç (Nergis) rol alacak.

Halil İbrahim Ceyhan’ın sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesi var. Bunun rol aldığı dizinin reytinglerine de yansıyacağını düşünüyorum. Umarım, yanılmam. Dizinin kadrosu da gayet iyi. Şimdiden hayırlısı olsun.

Hüseyin Altın, 7. ölüm yıldönümünde anıldı

Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, Dargınım ve Hasret Akşamları gibi dillere pelesenk olan onlarca şarkısıyla milyonların gönlüne taht kuran arabesk müziğin efsane isimlerinden birisi olan usta sanatçı Hüseyin Altın, ölümünün 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

23 Temmuz 2016’da yaşamını yitiren arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Hüseyin Altın için ailesi, sanatçının vefatının 7. yıldönümünde İstanbul Beyoğlu’ndaki Sütlüce Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenledi. Düzenlenen anma törenine sanatçının eşi Dilber Altın, çocukları Hilal ve Armağan ile sevenleri katıldı.

Şerefimle Yaşarım, Hor Görme Garibi, Aşk Sürgünü, Gecelerin Adamı ve Kadersizler gibi filmlerde rol alan sanatçı, mezarı başındaki anmanın ardından Sultangazi Belediyesi tarafından adının verildiği Sanatçı Hüseyin Altın Parkı’nın önünde hayrına lokma dağıtılarak anıldı, adına dualar okundu.

İlk albüm ‘Nefes’ oldu

Türk Pop Müziği’nin yükselen yıldızı Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü ‘Nefes’i tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

14 şarkıdan oluşan albümde Uluğ, önemli isimlerle çalıştı. Derya Uluğ ve Asil Gök imzalı eserlerin çoğunlukta olduğu albümde Emrah Karakuyu, Aerro, Direnç Utku Kaçmaz ve Mert Ceylan’ın eserleri de yer aldı.

Albümdeki şarkıların düzenlemelerini Asil Gök, Aerro, Erhan Bayrak, Celil Yavuz, Metehan Köseoğlu ve Caner Güneysu hazırladı. Nefes albümünde Asil Gök’le bir de düete yer veren Derya Uluğ, ‘Yansıma’ isimli şarkıyı Asil Gök’le beraber hazırladı.

Projenin çıkış şarkısı, albüme adını veren ‘Nefes’ oldu. Şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde 20 dansçı, 15 oyuncu ve 40 kişilik prodüksiyon ekibinden oluşan toplam 75 kişilik dev bir ekiple çekildi. Derya Uluğ’un ilk albümü hayırlı uğurlu, dinleyeni bol olsun.

Ekrana dair notlar

Yaz sıcaklarının iyiden iyiye kendini hissettirdiği şu günlerde televizyon ekranları da yeni dizilerler şenlendi. Çok sayıda yapım, izleyici ile buluşarak hatırı sayılır da reytinglere ulaşmaya başladılar. İşte televizyon turumuzda bu hafta…

Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın başrollerini paylaştığı Maviye Sürgün’ün (Show TV) günü değişti. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, artık Çarşamba günleri yayınlanacak. Veda Mektubu (Kanal D) dizisiyle ilgili belirsizlik sonunda netleşti. Dizi, aksi bir durum olmazda 24. bölümüyle 21 Ağustos’ta final yapacak.

Özgü Namal ve Özcan Deniz’li Kızıl Goncalar’ın kanalı belli oldu. Dizi, FOX’ta izleyici ile buluşacak. Kısmet’te (FOX) yönetmen değişikliği yaşandı. Semih Bağcı, görevini meslektaşı Gül Sarıaltın’a devretti.

Star TV’de Nisan 2023’te yayınlanan 100. bölümüyle final yapan günlük drama dizisi Toprak ile Fidan, Makedonya’da büyük ilgi görüyor. Sitel kanalında ekrana gelen dizinin reytingi ilk bölümden itibaren artarak devam ediyor.

Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, Nisan 2023’te 26. bölümüyle ekran hayatını tamamlayan Tuzak (tv8), yakında Angola ve Mozambik’te izleyiciyle buluşacak. Diziyi ZON Multimédia’ya bağlı kablolu kanal Zap Novelas yayınlayacak.

Oğuzhan Koç’tan 2 yeni şarkı

Sesiyle olduğu kadar yazdığı sözler ve yaptığı anlamlı bestelerle de bam telimize dokunan, farklı tarzıyla müzik sektörüne renk katan Oğuzhan Koç, hikâyeleri birbirine bağlı ‘Yok mu?’ ve ‘Yok’ isimli 2 yeni şarkısıyla karşımıza çıktı.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç’a ait ‘Yok mu?’, dinleyenleri dans ettirecek tam bir yaz şarkısı. Koç’un sorduğu “Bana hiçbir sözü yok mu?” sorusu etrafında şekillenen şarkı, sıcak yaz günlerinde plajları, geceleri ise kulüpleri hareketlendireceğe benziyor. Koç, bir yandan da bu sorunun cevabını aratacak. İkinci şarkı ‘Yok’ ise, ilk soruya cevap niteliğinde. Söz ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran’a ait ‘Yok’, melankolik havasıyla bir kış şarkısını andırıyor.

Aynı günde 2 zıt duyguyu yaşatan Oğuzhan Koç’un hangi şarkısının daha çok sevileceği, şimdiden merak konusu oldu. Koç, şarkının kliplerini de Hypers yönetmenlerinden Mehmet Can Damatoğlu tarafından arka arkaya çekti.

Hem şarkılar hem de klipler güzel olmuş. Klipler, şarkıların ruhlarını yansıtıyorlar. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Gül Belalıdır’a Petek Dinçöz yorumu

Popüler müziğin renkli isimlerinden Petek Dinçöz, yaz için hareketli bir şarkıyla sevenlerine sürpriz yaptı. Dinçöz, yakın arkadaşı Hakan Altun’un yıllar önce okuduğu ‘Gül Belalıdır’ şarkısını yeniden cover’ladı.

Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkısının sözü ve müziği Hakan Altun’a, düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait. Şarkının vokal kısmında Hakan Altun da sesiyle katkıda bulundu.

Şarkı gibi dinamik ve renkli görüntülerden oluşan klip, birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde Kuruçeşme Boaz’da çekildi. Harika bir cover olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Tövbe’ye anlamlı düet

2021 yılında yaşamını yitiren büyük yorumcu Ercan Turgut, vefatından kısa bir süre önce stüdyoya girerek sevilen şarkısı ‘Tövbe’yi yeniden yorumlamıştı.

Ercan Turgut’un daha önce yayınlanmamış olan bu kaydı, Türk Pop Müziği’nin güçlü kadın seslerinden Yeliz’in duygu yüklü yorumu ile buluştu.

Söz ve müziği Ercan Turgut’a, düzenlemesi Serdar Seçme’ye ait olan Ercan Turgut feat Yeliz’in ‘Tövbe’ single’ı, Ossi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeliz’in ilk kez ‘Ercan Turgut’a Saygı Konseri’nin finalinde seslendirdiği düet, hem Yeliz’i hem de dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bu özel single’ın mix’i ve mastering’i de Serdar Seçme tarafından yapıldı.