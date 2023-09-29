EKRANLARIN ATEŞİ YÜKSELİYOR

Televizyon dünyasının hızına yetişmek, hele hele sosyal medyanın bu kadar baş döndürücü bir şekilde ilerlediği şu zamanda zorlaştı. İşte ekran turunda öne çıkanlar…

Adım Farah (FOX), 2. sezonuyla Çarşamba akşamı (27 Eylül) başladı. Şahane Hayatım’dan (FOX) ilk tanıtım yayınlandı. Dönence (Kanal D) 14. bölümüyle 11 Ekim’de final yapacak. Dilek Taşı’nın (Kanal D) yönetmeni Altan Dönmez, 7. bölüm çekimlerini tamamlayınca diziye veda edecek.

Bu sezon başlayan Safir (atv), Hudutsuz Sevda (FOX), Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1), Yabani (FOX), Dilek Taşı (Kanal D) ve Bambaşka Biri (FOX en dikkatimi çeken diziler. Aldıkları reytinglerde yabana atılacak türden değil. İlerleyen günlerde zaman ne gösterecek, bekleyip göreceğiz.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti (Show TV), Yalı Çapkını (Star TV), Ben Bu Cihana Sığmazam (atv), Gönül Dağı (TRT 1), Kardeşlerim (atv), Ömer (Star TV), Aldatmak (atv) ve Yargı (Kanal D) yeni sezona da güzel bir başlangıç yaptı. Reytingleri bol olsun.

Dizi setlerine geri dönüyor

Prestij Meselesi filmi sonrası müzik çalışmalarına ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, 8 yıl sonra yeniden dizi setlerine geri dönüyor.

Usta gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kırmızıgül, dizinin hem yapım ortağı olacak hem de genel yönetmenliğini yapacak. Karadeniz ve Kapadokya’da çekilmesi planlanan dizinin şimdilik kod adı G.A.D…

Boyut Film ile MED Yapım’ın ortak çekeceği dizinin senaryosunu Feraye Şahin yazıyor. Oyuncu görüşmelerine başlanan dizinin şu an için kanalı belli değil.

Altın Palmiye Ödülleri için start verildi

BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yıl 10. kez sahiplerini bulacak Altın Palmiye Ödülleri için çalışmalara start verdi.

20 Kasım 2023 Pazartesi akşamı EMP CLINICS ana sponsorluğunda Zorlu Center Raffles Hotel’de düzenlenecek ödül töreninin sunucuları Ece Gürsel ve Hakan Bilgin olacak. Kırmızı halıda ise İlker Koç yer alacak. İş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılacağı tören, Beyaz TV’den canlı yayınlanacak.

Son yıllarda çoğaldıkça değersizleşen ödül törenlerine rağmen kalitesinden asla taviz vermeyen Altın Palmiye Ödülleri, bu yıl yine çok ses getireceğe benziyor. Bıkmadan, usanmadan gecesini gündüzüne katarak her yıl böylesi önemli bir organizasyonu başarıyla tamamlayan Nedim Delibaş ve ekibini tebrik ediyorum.

Çok ses getirecek

Magazin sektörünün son zamanlarda dikkat çeken muhabirlerinden Akif Yaman, kendi işini kurdu. Muhabir Online projesini hayata geçiren Yaman, kısa sürede daha önce çalıştığı kurumlarda olduğu gibi ses getiren işlere imza atmaya başladı.

Akif, sevdiğim bir kardeşim. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir gecesini gündüzüne katıp işini en iyi şekilde yapmaya özen gösteren biri. Yeni yolculuğunda da çok başarılı olacağından kuşkum yok.

Şahsım ve Magazin Mahallesi olarak her zaman destekçinim Akif kardeşim. Yolun açık, başarıların daim olsun.

Bu kez türkü söyledi

Hülya Avşar, yeni çalışması ‘Bir Dileğim Var Senden’ isimli türküyü tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Nurettin Rençber imzası taşıyan türkünün düzenlemesini Metin Özülkü yaptı. Sevenlerini bir kez daha şaşırtan Hülya Avşar, yeni single’ı ile önümüzdeki günlerde yine magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşeceğe benziyor.

Avşar Kızı, bugün (29 Eylül) çıkan türküyü ilk kez önümüzdeki günlerde vereceği Muğla ve Isparta’daki konserlerinde seslendirecek. Dinleyeni bol olsun.

Gastro Afyon Festivali başlıyor

Lezzet ve turizm tutkunlarını bir araya getirecek 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, bugün başlıyor. Festival, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in koordinasyonunda 29-30 Eylül ve 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Et yemeklerinden hamur işlerine, ev yemeklerinden sokak lezzetlerine uzanan birbirinden nefis yöresel yemeklerin sunulacağı ve dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri ağırlayacak festival; lezzet, kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Afyon ve çeşitli illerden 100’dan fazla gastronomik firmanın stant açacağı festivalde tam bir lezzet şöleni yaşanacak. Etkinlik boyunca yerel ve uluslararası şefler, yöresel ve inovatif yemekler hazırlayarak katılımcıların beğenisine sunacak. Yöresel yemek yarışmaları, workshoplar (yemek atölyeleri), kültürel etkinlikler, sanat sergileri, konserler gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivale ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek. Festival, Afyon’u keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenecek festivalde bende orada olacağım. Bakalım, bizi hangi sürprizler bekliyor? Festivale dair tüm detaylar, haftaya yine bu köşede olacak.

Podyumların yeni yüzü

Çocukluk yıllarından itibaren hep model ve oyuncu olmak isteyen 21 yaşındaki Rüya Kesikoğlu, hayallerini bir bir gerçekleştiriyor.

İlk olarak adım attığı podyumdan sonra oyunculuk deneyimini de yaşayan Rüya Kesikoğlu, son olarak Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Meselesi filminde rol aldı.

Hedeflerine ulaşmak için çok çalışan Best Model Yarışması finalisti güzel model, ilerleyen günlerde sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.