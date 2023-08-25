SAFİR, YAYINA BAŞLAMADAN YURTDIŞINA SATILDI

Sete çıkan diziler, alınan final kararları, yeni tanıtımlar derken televizyon dünyası, bu haftayı da yine hareketli geçirdi. İşte ekran turumuzda öne çıkanlar…

Haftanın sürprizi, Çağatay Ulusoy’un ekranlara döneceği haberi oldu. Usta gazeteci Birsen Altuntaş’ın edindiği bilgilere göre, oyuncu, Ay Yapım’ın FOX için çekeceği Gaddar dizisinde rol alacak.

Kardeşlerim (atv) ve Aldatmak (atv) geçen hafta, Ömer (Star TV), Yalı Çapkını (Star TV) ve Gönül Dağı (TRT 1) bugün sete çıkarken Kızılcık Şerbeti’nin (Show TV) 30 Ağustos’ta, Üç Kız Kardeş’in (Kanal D) ise çekimleri 1 Eylül’de başlıyor. Aksi bir durum olmazsa Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle 15 Eylül Cuma; Üç Kız Kardeş, 21 Eylül’de sezonu açacak.

Ateş Kuşları (atv), Dilek Taşı (Kanal D), Safir (atv), Arka Sokaklar (Kanal D), Yabani (FOX) ve Kirli Sepeti’nin (FOX) tanıtımları yayınlandı. Çöp Adam’ın (Star TV) senaristi değişti. Deniz Madanoğlu, görevini Meriç Demiray’a devretti.

Güneş Tutulması (atv), Şahane Hayatım (FOX), Saplantı (Star TV) ve kod adı Sev Kardeşim (Kanalı belli değil) isimli dizilerin yeni sezonda ekrana gelmesi bekleniyor. Kısmet (FOX) 10. bölümüyle bu akşam (25 Ağustos); Yaz Şarkısı (FOX) 8. bölümde Pazar günü (27 Ağustos) final yapacak.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaştığı Safir (atv), daha yayın hayatına başlamadan ilk yurtdışı satışını gerçekleştirdi. İlk tanıtımıyla İsrailli televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken dizi, Achla TV kanalına lisanslandı.

Amerika’da ekranlara gelmeye hazırlanan Kardeşlerim (For My Family), Televisa Univision’a (ABD) lisanslandı. Dizi, Univision ve dijital platform ViX’te İspanyolca olarak ekrana gelecek.

Düet, onlardan ‘Sor’ulur

Edis ve Gülşen, bu kez ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ albümü için bir araya geldi. Müzik kariyerlerinde ikinci kez aynı stüdyoda buluşan sanatçılar, söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait ‘Sor’ şarkısını birlikte seslendirdi. Sor, Ozinga & DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Şarkının düzenlemesini Zeki Arkun ve Elber Tutkus yaptı. Edis ve Gülşen, Kilyos’ta 1 günde çekilen ‘Sor’ şarkısının klibinde 2 motosiklet çetesinin lideri olarak kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini Fatih Yılmaz üstlendi.

İkili, Serdar Ortaç’ın 90’larda ‘Karabiberim’ şarkısının klibindeki meşhur zeytin yeme sahnelerine de kirazla bir göndermede bulundu. Edis ve Gülşen, yine harika bir işe imzalarını attılar. ‘Sor’, son zamanlarda dinlediğin en iyi düetlerden bir tanesi. Şarkı, aynı zamanda listelerde de zirveye yerleşti. Dinleyeni bol olsun.

Komedyen Hakan Çankaya evleniyor

Son günlerde yaptığı televizyon programı ile adından sıkça söz ettiren komedyen Hakan Çankaya evlilik kararı aldı.

Başarılı komedyen, gönlünü Ukraynalı hentbolcu Viktoria Vlasiuk’a kaptırdı. Çiftin Ekim ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.

İkili, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir ödül töreninde ilk kez görüntülenmişti. Öte yandan Hakan Çankaya, Müzik Komedi Show isimli televizyon programına ve gösterilerine devam ediyor.

Süleyman Ergüçlü’ye veda

2013 yılında Kütahya’da vatani görevimi yaparken çarşı iznine çıktığım zamanlarda bir taraftan da internetten Anamur’da ilk yayın hayatına 1964’te başlayan Kıbrıs’ın Sesi Radyosu ile ilgili araştırmalar yapıyordum.

Kıbrıslı gazeteci Süleyman Ergüçlü’ye de o zaman rastlamıştım. Sonrasında kendisine ulaştım. O dönemde Kıbrıs’ta Bayrak Radyosu’nun personeli olduğunu ancak Anamur’da (Mersin) 1974 Kasım’ından 1978 Haziran’ına kadar Kıbrıs’ın Sesi Radyosu’nda Türkçe spiker ve İngilizce mütercim spiker olarak görev yaptığını anlatmıştı. Konuyla ilgili çok yardımcı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 69 yaşında bu dünyadan göçüp gitti (14 Ağustos 2023). Süleyman Ağabey, aynı zamanda oyuncu Hazar Ergüçlü’nün de babasıydı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

Yaz enerjisi susuz bıraktı

Ömer Şahan’ın ‘Susuz Kaldım’ isimli tekli çalışması, ArBa Production etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Söz ve müziği Hiko’ya ait şarkının aranjesini Yaşar Kılıç yaptı. Umut Kumral Devecioğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu şarkının klibi, NetD Müzik’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Ömer Şahan, yine hoş bir yaz şarkısına imza atmış. Hem sözleri hem müziğin ritmini beğendim. Klibi de güzel olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Gece Yolcuları, ‘Organika’ ile geri döndü

Gece Yolcuları, çok sevilen klasikleşmiş şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan bir albümü müzikseverlerle buluşturdu. 10 şarkıdan oluşan akustik albümde Gece Yolcuları grubuna çok yetenekli farklı müzisyenler de eşlik ediyor.

Dijital müzik platformlarında yerini alan ‘Organika’ adlı akustik albümünün ilk teklisi, eski dost ‘Unut Beni’ şarkısı olurken ardından 15 gün sonra yayınlanacak ikinci parça ise müzikseverlerin hafızasına kazınmış olan ‘Ölümde Var’ şarkısı. Bu şarkıya son dönemin yetenekli şarkıcısı ve sosyal medyanın yakından tanıdığı Safiye eşlik ediyor.

Müzikseverler, tüm şarkıların videolarına grubun resmi YouTube kanalından izleyebilecekler.

Hava Nasıl Oralarda?

Mehmet Erdem’in son albümü ‘Bir Şarkı Vardı Ya’da da yer alan şarkılar bir bir kliplenmeye devam ediyor. ‘Hava Nasıl Oralarda’ da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Söz ve müziği Adnan Ergil imzalı şarkı, Mehmet Erdem’in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı dinamik aranjesi ile albümde öne çıkan eserler arasında yer alıyor. Yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato’da çekilen şarkının klibinde Mehmet Erdem’e orkestrası da enerjik performansıyla eşlik etti.

‘Hava Nasıl Oralarda’nın klibi, Mehmet Erdem’in Youtube kanalında paylaşıldı. Klip güzel, yorum harika. Dinleyeni bol olsun.

Ahmet Kural’lı ‘Efsane’ filmi geliyor

Selçuk Aydemir, yeni komedi filmi ‘Efsane’nin çalışmalarını tamamladı. Aydemir; birçok projede birlikte çalıştığı Ahmet Kural ile yeniden bir araya geliyor.

Efsane filminde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi oyuncular yer alıyor. Filmin en büyük sürprizi ise, Serdar Gökhan olacak. Usta oyuncu, ilk kez bir komedi filminde rol alacak.

Yapımı Aytaç Medya’nın üstlendiği, Selçuk Aydemir’in senaryo yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini de yapacağı filmin çekimleri, Ağustos ayı sonunda Çorum’da başlayacak ve 5 hafta sürecek.

Güliz Ayla, ‘Gımıldan’dı

Güliz Ayla, eski bir Ege türküsü olan ‘Gımıldan’ı cover’ladı. Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan türkü, son derece ritmik ve eğlenceli sözleriyle de dikkat çekiyor.

Söz ve müziği Anonim olan türkünün düzenlemesini Güliz Ayla, Cihad Selamlar, Kaan Özoran, Ahmet Pekmezci ve Aytek Can yaptı. Gökhan Özdemir’in yönetmen koltuğuna oturduğu klip, Paga Play’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Günümüz sound’larına uygun olarak Güliz Ayla yorumuyla cover’lanan türküyü ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Görünmeyen Kadınlar’ı çıktı

Yazdığı kitaplar, birçok diziye uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu’nun 8. kitabı ‘Görünmeyen Kadınlar’, raflardaki yerini aldı.

Gülseren Budayıcıoğlu, Doğan Kitap’tan çıkan 200 sayfalık yeni eserinde birbirinden sarsıcı görünmeyen kadının hikâyesini okurlarla buluşturdu.

Kitapta, kadınların babalarından, annelerinden, sevgililerinden ve toplumdan gördükleri ilgisizlik, baskı ve şiddetle nasıl mücadele ettikleri anlatılıyor.