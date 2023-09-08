MASTERCHEF, REYTİNG REKORU KIRARAK TÜRK TELEVİZYON TARİHİ’NE GEÇTİ

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sene All Star olarak ekrana geliyor. Sevilen yarışma programı, 14 Haziran Çarşamba günü 2023 sezonunun ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamıştı.

Aldığı reytinglerle yayınlandığı saatte adeta diğer kanallardaki yapımların korkulu rüyası haline gelen MasterChef, Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilki gerçekleştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu yapım, 28 Temmuz-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Total ve AB gruplarında reytinglerde tam 35 gün boyunca üst üste birinci gelerek rekor kırdı.

Daha önce, günlerce reytinglerde zirvede yer alan ve böyle bir rakama ulaşan program olmamıştı. Bundan sonra da yine bu rekoru kırsa kırsa MasterChef ya da Survivor kırabilir. Onun dışında bir programa ihtimal vermiyorum. Bu kadar net.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef, bu yönüyle de üniversitelerde araştırma konusu olabilecek bir başarıya imza attı. Tüm ekibi, yürekten kutluyorum.

Dudaklarım Yeminli

Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı ‘Dudaklarım Yeminli’, Pdnd Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait şarkının klip yönetmeni koltuğuna Onur Oğuz oturdu. Oldukça eğlenceli bir şarkı olan ‘Dudaklarım Yeminli’nin klibi, Soner Sarıkabadayı’nın kendi YouTube kanalında paylaşıldı.

Yine enerjik bir şarkı ile hayranlarının karşısına çıkan Soner Sarıkabayı’nın ‘Dudaklarım Yeminli’sini beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Ekran savaşları kızışıyor

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan televizyon kanallarının geçen dönemden devam eden ve yeni başlayacak dizilerinin yayınları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte ekran savaşlarının git gide kızışmaya başladığı televizyon turunda öne çıkanlar…

Aldatmak, yeni sezona dün başlarken Ateş Kuşları bugün (8 Eylül Cuma), Gönül Dağı ve Kardeşlerim yarın (9 Eylül Cumartesi), Ömer 11 Eylül Pazartesi, Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Eylül Salı ve Hudutsuz Sevda da 21 Eylül Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Salı günleri ekrana gelen Dönence’nin (Kanal D) yayın günü değişti. Dizi, 13 Eylül’den sonra artık Çarşamba günleri ekrana gelecek.

Öte yandan Show TV’den şoke eden bir final kararı geldi. Kanal, önce yayın günü değiştirilen ve 25. bölümü de çekilen Maviye Sürgün dizisinin 13. bölümde ekranlara veda etmesine karar verdi. Dizi, Çarşamba günü final yaptı.

Aziz, TVN Panama’ya lisanslandı. Dizi, yakında Panama’da izleyiciyle buluşuyor. MBC Group’a bağlı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) odaklı yayın yapan dijital yayın platformu Shahid, Yalı Çapkını’nın 2. sezonunu da yayınlayacak.

Komedyen Hakan Çankaya evlendi

Komedyen Hakan Çankaya, bir süredir aşk yaşadığı Ukraynalı hentbolcu Viktoria Vlasiuk ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Ekim ayında evlenmeyi planlayan çift, o dönemde işlerinin yoğun olacağından dolayı nikah tarihini erkene aldı.

Müzik Komedi Show isimli televizyon programına ve gösterilerine devam eden Hakan Çankaya’nın önümüzdeki günlerde yine sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Annesinin sevdiği şarkıyı okudu

Murat Kurşun’un ‘Bilemezsin Sen’ adlı yeni teklisi, Kemal Aslan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Mustafa Sayan’a ait olan ‘Bilemezsin Sen’ şarkısının düzenlemesini Hatem Tutkuş yaptı. Yönetmen koltuğuna Ferit Çetinkaya’nın oturduğu şarkının klibi, NetD Müzik’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Murat Kurşun, yıllar önce vefat eden merhum annesi Nezihe Kurşun’un da sevdiği şarkıyı güzel okumuş. Farklı bir tat katmış şarkıya. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Kaçakçılar, Türkiye’de gösterime giriyor

Sinema filmleri, müzikleri ve dizileriyle dünyada çok konuşulan ve son yılların gözdesi olan Güney Kore’den yepyeni bir aksiyon suç filmi, Türkiye'de gösterime giriyor. Etkileyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kaçakçılar’, bugün (8 Eylül) vizyona giriyor.

Güney Kore'de yılın en ilgi çeken filmi ‘Kaçakçılar’ için geçtiğimiz günlerde White Entertainment tarafından bir ön gösterim etkinliği de gerçekleştirildi. Başrollerinde Kim Hye Soo, Yum Jung Ah ve Zo In Sung gibi oyuncuların yer aldığı film, huzurlu bir köyde yaşayan derin deniz dalgıçlarının beklenmedik bir şekilde yüksek riskli bir kaçakçılık planına bulaşmalarını konu alıyor.

CGV Mars Dağıtım’ın ülkemizde gösterime getirdiği ve Kore temalı etkinlikleriyle bilinen White Entertainment’ın tanıtımlarını yaptığı film, sinemaseverlere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Skavlyn’den yeni şarkı müjdesi

Yaptığı başarılı çalışmalar ile adından söz ettiren ve sahne adı olarak ‘Skavlyn’i kullanan Oktay Abakaya, müzik üretmeye devam ediyor.

Yeni şarkısı için stüdyoya giren Skavlyn, çok yakında parçasını sevenleriyle buluşacağı günü iple çekiyor.

İlk albümünü 2011 yılında çıkaran; Bela & Atakan, Alef High, Kaptan, Zeus Kabadayı, Sancak, Vassal V., Ezhel, Cengiz Kuşku, Sokrat ST. gibi birçok isimle çalışmalar yaparak kariyerindeki yükselişini sürdüren Skavlyn, yeni şarkısıyla yine çok konuşulacağa benziyor.