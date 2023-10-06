YARGI, 2023 EMMY ADAYI OLDU

Televizyon dünyasında güzel şeyler olurken ilginç gelişmelerde yaşanıyor. İşte ekran turunda öne çıkanlar…

Aşka Düşman (TV8) dizisi sete çıktı. Bir Derdim Var (Kanal D) dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. TRT 1 için çekilecek ‘Toprak Ana’nın yapımcılığını Motto Yapım üstlenecek. Kuruluş Osman, 5. sezon ilk bölümüyle Çarşamba akşamı başladı.

Dilek Taşı’ndan (Kanal D) ayrılan Altan Dönmez, Ne Gemiler Yaktım’ın yönetmeni oldu. Dönmez’in yerine ise Volkan Kocatürk geldi. Reytinglerde beklentinin altında kalan Çöp Adam (Star TV), son bir değişiklik olmazsa 30. bölümde final yapacak. Kader Bağları (FOX), Grapes of Love ismiyle yurtdışında da yayınlanacak.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrolünde yer aldığı ve 3. sezonu ile ekrana gelen Yargı (Kanal D), bu yıl 2023 Emmy Ödülleri’ne aday olan tek Türk dizisi oldu.

Gastro Afyon’da damaklar şenlendi

2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak tescil edilen 3 ilden biri olan Afyonkarahisar, bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Özlem Mekik’in sunuculuğunu üstlendiği festival, 29 Eylül’de başlayıp 1 Ekim’de sona erdi.

Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaparken şehrin zengin mutfak kültürünü, eşsiz lezzetlerini ve gastronomiyle dolu deneyimlerini keşfetmek isteyen yerli yabancı binlerce turist, 3 gün süren festivale akın etti.

Tarihin ve kültürün lezzetle sanata dönüştüğü Gastro Afyon; konserlere, tiyatrolara, sergilere ev sahipliği yaparken gastronomi dünyasının en ünlü şefleri ile söyleşiler ve workshoplar düzenlenerek sektör temsilcileri ve yazarlarla paneller yapıldı.

Gurme şef Akif Budak ve şef Hamza Kalkan’ın koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikte Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in destekleri elbette görmezden gelinemez. Emekleri büyüktü.

Valilik, belediye, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) ve birçok paydaş kurumun katkılarıyla damakları şenlendiren birbirinden güzel yöresel lezzetlerin görücüye çıktığı Gastro Afyon’un önümüzdeki yıllarda şehrin çıtasını daha da yukarılara çekeceğine inanıyorum. Emeği geçen herkesi tek tek kutlarım.

Ayvalık Hasat Festivali fark yaratacak

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve eşi Emel Uçar ile Gastro Afyon Festivali’nde karşılaştık. Yanımda değerli dostum, yemek programlarının sevilen sunucusu Mehtap Güzey Özcan da vardı. Çok değerli iki dostla buluşarak sohbet etmek güzeldi.

13-19 Ekim tarihleri arasında bu yıl 18’incisini düzenleyecekleri Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’ne hazırlanıyorlar. Bu sene önceki yıllardan farklı olarak yalnızca bereketli zeytin hasadına değil; Ayvalık’ın sanatla, sporla, lezzetle ve tarihle yoğrulmuş, yılın 12 ayında hem Ayvalık halkını hem de ziyaretçileri sarıp sarmaladığı tüm güzel özelliklerine de odaklanılacağı dopdolu bir program yapılmış.

Enerjilerinden, anlattıklarından harika bir festivalin katılımcıları beklediğini söyleyebilirim. Şimdiden güzel bir festival geçirmelerini diliyorum.

Kalpler, İstanbul’da birleşti

Engin Akyürek ile Dünyada Birleşen Kalplar Grubu üyelerinden Amerika’dan emlak danışmanı Lori Most, Panama’dan fizyoterapist Susan Ostrem ve Belçika’dan sağlık danışmanı Halima Vissers ile Vezneciler’deki Ramada Plaza’da buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

15 günlük seyahat için Türkiye’ye gelen grubun 17 üyesi, İstanbul’da buluşmuş. İstanbul’un tarihi yerleri başta olmak üzere Bursa, Gölyazı ve Mudanya’yı gezecekler. Ayrıca, 12 Ekim’de Engin Akyürek’in doğum gününü kutlayacaklar.

Tamamen gönüllü olarak Engin Akyürek adına birçok kuruma bağış yapan, kalpleri Engin Akyürek sevgisiyle dolu, Türkiye’nin kültürünü ve insanlarını yakından tanıyarak kaynaşan bu güzel dostlarla vakit geçirmek güzeldi. Bana da ‘Uzak Bir Fısıltıdan Küresel Bir Kükreyişe’ isimli Engin Akyürek hayranlarının yazdıkları mektuplardan oluşan kitabın Türkçe’sini imzalayarak hediye ettiler. Mutlu oldum.

Kuşadası Castle Turizm’den Vedat Çakıroğlu ve Harun Reşit Yıldırım da bizlere eşlik etti. Onlara da rehberlikteki yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

TV3 geliyor

Kıymetli ağabeyim gazeteci Mehmet Emin Güzbey ile Gastro Afyon Festivali’nde karşılaştık. Harika bir haber verdi. Bunu sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim.

5 ortak bir araya gelmiş. Ulusal yayın yapacak bir televizyon kanalı kuruyorlar. Adı TV3. Merkezi Afyon’da olacak. İstanbul, Ankara ve Brüksel’de (Belçika) de stüdyosu bulunacak. Siyasetten spora, ekonomiden magazine kısacası, hayata dair her şey kanalda yer alacak.

Kanal ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Şimdiden hayırlı uğurlu ve uzun soluklu olsun.

Rötar sürprizi

Gastro Afyon Festivali dönüşü, Zafer Havalimanı’nda İstanbul’daki hava şartlarından dolayı uçağın rötar yaptığı duyuruldu.

Havalimanında beklerken Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı şef Doğa Çitçi ve halk mutfağı araştırmacısı Adnan Şahin ile karşılaştık. Kısa ama hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Bazen rötarlar da güzel şeylere vesile oluyor. Bu sayede Çitçi ve Şahin’le tanışma fırsatım oldu. Hayat işte…

Afyonlu imam arkeolog

Arkeolog Mevlüt Üyümez, Gastro Afyon Festivali kapsamında düzenlenen Frig Vadisi gezimizde bize rehberlik etti. Kendisiyle yakından tanışma fırsatım oldu. Sohbetinden oldukça keyif aldım.

İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra arkeoloji okumuş. 5 yıl imamlık, 32 senede müzecilik yapmış. Şimdi ise, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü olarak görev yapıyor.

Arkeolojiye özellik din yönünden bakışı ve insanlara bunu sade, anlaşılır bir dille sunuşu oldukça dikkatimi çekti. İmamlıktan arkeolojiye uzanan bir başarı hikâyesi… Mevlüt Üyümez’e başarılar diliyorum.

Otilia da yenge oldu

Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia, Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Otilia’ya DJ Mert Aydın eşlik ederken yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir tatil akşamı geçirdiler.

Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta dile getiren Otilia, kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini sahneden ilk kez açıkladı.

Otilia, “Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın’a teşekkür ederim” dedi.