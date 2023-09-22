SONBAHAR, EKRANLARDA YAPRAK DÖKÜMÜYLE BAŞLIYOR

Yarın, mevsimlerden sonbahara ‘Merhaba’ diyeceğiz. Yavaş yavaş sonbaharın kendini hissettireceği ekranlarda da yaprak dökümü başlıyor. İşte televizyon dünyasından son gelişmeler…

Ruhun Duymaz (FOX) 9. bölümüyle yarın (23 Eylül Cumartesi); Ya Çok Seversen (Kanal D) 13. bölümüyle (29 Eylül Cuma) final yaparak ekranlara veda edecek.

Kader Bağları (FOX) 30 Eylül Cumartesi; Aile’de (Show TV) 3 Ekim Salı günü 2. sezonu ile start alıyor. Cuma akşamları yayınlanan Hayatımın Neşesi’nin (TRT 1) günü değişti. Dizi, artık Salı günleri yayınlanacak.

Adım Farah’ın (FOX) yeni sezon ilk tanıtımı ekrana geldi. Yan Oda (Star TV) ve Korkma Ben Yanındayım (FOX) dizileri de önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Binbir Gece dizisi, Şili’de yeniden izleyiciyle buluşuyor. Chilevisión kanalı, Çarşamba gününden itibaren (20 Eylül) hafta içi her gün ‘Las Mil Noches de Onur y Scheherazade’ ismiyle diziyi ekrana getirmeye başladı.

‘Cover Kraliçesi’ olacak

Son zamanlarda babası usta sanatçı Hüseyin Altın’ın dillere pelesenk olan şarkılarına yaptığı cover’larla dikkat çeken Hilal Altın, bu kez bambaşka bir şarkı ile karşımıza çıktı.

Hilal Altın, söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Ben Senin Var Ya’ isimli şarkıyı yorumladı. Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının düzenlemesini Ercan Bal (Bal Records) yaptı.

Enes Bilal Taşçı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu klip, Grand Müzik’in YouTube kanalında paylaşıldı. Şarkıcıya klipte kardeşi Armağan Altın’ın yanı sıra Melisa Evren, Dila Kışla ve Yaren Erdoğan eşlik etti.

Kısa sürede sosyal medyada da ilgi gören şarkı, uzun zaman sonra dinlediğim en iyi Yıldız Tilbe cover’larından birisi diyebilirim. Hem yorum hem de klip harika olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Mesut Yar ile Laf Çok’ başlıyor

Usta televizyoncu Mesut Yar, daha önce farklı kanallarda yaptığı ‘Laf Çok’ programını bu kez Sözcü TV izleyicisiyle buluşturacak. 13. sezonu ile Cuma geceleri ekrana gelecek program, hem güldürecek hem eğlendirecek hem de konuşurken dinletecek.

Bu akşam (22 Eylül) saat 23.00’te yeni sezonuyla start alacak ‘Mesut Yar ile Laf Çok’un ilk konukları; soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar, usta oyuncular Nilgün Kasapbaşoğlu ve Cezmi Baskın ile radyocu-gezgin Nihat Sırdar olacak.

Mesut Yar’a, yeni kanalında yine manşetleri değiştiren kahkahası bol, reytingi çok bir sezon diliyorum.

Hayal kırıklığı yarattı

Yaz sezonunda şarkı çıkarmageleneğini bu yıl es geçen Demet Akalın, gözünü sonbahara dikti. Akalın, ‘Bana Yolla’ isimli yeni şarkısını 11 Production & DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Murat Tuncel yaptı. Ne şarkının sözlerini ne de müziğin ritmini beğendim. Tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Demet Akalın şarkıları içerisinde bugüne kadar dinlediğim en kötü şarkıydı. Bir şarkı, bu kadar mı kötü olur? Yine de dinleyeni bol olsun.

Avantajı kaçırdı mı?

Kirli Sepeti (FOX), yeni sezonun merakla beklediğim dizilerinden birisi. Şu ana kadar gerek tanıtımlar gerek afişler gayet güzeldi. Bu Pazar (24 Eylül) ekran yolculuğu başlıyor.

Bana göre, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği MED Yapım imzalı dizinin yayın tarihi bir hafta öne çekilseydi, Teşkilat (TRT 1) ve Yargı (Kanal D) gibi güçlü rakipleri karşısında daha avantajlı duruma gelebilirdi. Kaldı ki, Yargı’nın yeni sezonu da aynı gün start alıyor.

Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizinin reytingi bol olsun.

Performansını ölümsüzleştirdi

Sıla, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ‘Şarkıcı’ albümünde yer alan ‘Sek’ isimli parçasını İstanbul Festivali’nin kapanış gecesindeki performansından oluşan görüntülerle kliplendirdi.

Söz ve müziği Sıla Gençoğlu ile Umut Yaşar Sarıkaya’ya ait şarkının düzenlemesi Gürsel Çelik imzası taşıyor.

Mikail Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği şarkının klibi, Sıla’nın kendi YouTube kanalında paylaşıldı. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Şevval Sam’a Beyrut’tan ödül

Şevval Sam, şarkıcılığının yanı sıra başarılı oyuncuyla da dikkat çekiyor. Sam, başarısını Beyrut’ta aldığı ödülle taçlandırdı.

Şevval Sam, 2000 yılından bu yana Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan ‘Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam, şıklığıyla göz kamaştırırken hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

‘Gardaş’a sürpriz klip

Ses sanatçısı Tacittin Yalçın, ‘Tarsusi’ albümünde yer alan ‘Gardaş’ isimli şarkısını kliplendirdi. Şarkının klibi, BNC Müzik & Sedat Sakarya etiketiyle NetD Müzik’in YouTube kanalında yayınlandı.

Söz ve müziği Tacittin Yalçın’a ait şarkının klip yönetmenliği koltuğuna, aynı zamanda şarkının da aranjesini yapan Sedat Sakarya oturdu.

Hem müziği hem şarkının sözlerini beğendim. Hoş da bir klip olmuş. Dinleyeni bol olsun.