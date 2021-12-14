Sedat SARIKAYA

Yönetmenlikteki başarısını sanatçılıkla taçlandıran Seda Sayan’ın yiğeni Ayçam, şimdi de yeni mekanıyla dikkat çekiyor.

Son şarkısı “Dön Hadi” ile “2021 Yılının En İyi Çıkış Yapan Kadın Pop Sanatçısı” ödüllerine layık görülen Ayçam, patroniçesi olduğu Magazin Nişantaşı’nın kapılarını bize açtı…

Bize biraz Magazin Nişantaşı’ndan bahsedermisiniz?

-TK Taxim Hotel’in 8. Katındaki roofunda yer alan Magazin Nişantaşı, gece hayatını ve eğlenceyi seven herkesin kendinden bir parça bulacağı, sıcak atmosferi ve muhteşem boğaz manzarasıyla kalite ve konforun ön planda olduğu yeni nesil bir meyhanedir. Nişantaşı’nda olmasına rağmen kaliteden ödün vermeden, hem de uygun fiyat seçeneklerimizle her kesime hitap ediyoruz.

Haftanın belirli günleri dj performansları, oryantel ve zenne showları ile sizlerleyiz…

Magazin Nişantaşı’nda birbirinden ünlü konuklarımızla magazinin dibine vuracağız…

Yeni nesil bir meyhane açmaya nasıl karar verdiniz?

-Müziğe olan merakım yüzünden yönetmenliği bırakıp sanatçılığa geçiş yaptığımı, beni yakından takip eden herkes zaten biliyor.

Eğlence sektörü için yaratılmışım diyebilirim…

Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum.

Gece hayatında aktif, çevresi geniş biriyim. Sektörde büyük isim yapmış olan Yalçın Aslandağ ve Yetiş Şahin’le uzun yıllardır arkadaşız.

Onların işletmesini yaptığı birçok mekana, iş ortağım Okan Boyar’la defalarca gittik ve çok keyif aldık.

Yalçın ve Yetiş’ten de bu teklif gelince “Gelin kendi yerimizi açalım, neden kendi yerimiz olmasın?” dedik ve Magazin Nişantaşına start verdik.

Magazin Nişantaşı’nı açarken en çok nelere dikkat ettiniz?

-Mekanı açmadan önce, günler süren toplantılar yaptık. Nasıl bir mekan istediğimizi dile getirdik ve yaklaşık 3 ay süren tadilat döneminden sonra 3 Aralıkta açılışımızı gerçekleştirdik.

Gelen misafirlerimizin hepsi mekana hayran kaldı. Mekanın her detayı ile kendim ilgilendim. Dekorasyonundan çatal bıçağına, masa düzeninden playlistine kadar herşeyini en ince ayrıntısına kadar değerlendirdim.

Şimdi de mekana gelen arkadaşlarım ve dostlarım haricinde, tüm misafirlerimizle tek tek ilgilenip, mekanla ilgili yorumlarını dinliyorum.

Tabi olumlu kelimeler beni mutlu ederken, olumsuz durumları da zaman kaybetmeden değiştiriyoruz.

Yani herkesin beğenisini toplamak için elimizden gelen herşeyi yapmaya çalışıyorum.

Diğer yeni nesil meyhanelerden farkımız zengin mutfağımız ve üst segment müşteri portföyümüz.

Uygun fiyata, yüksek kalite sunmayı amaç edindik…

Magazin Nişantaşı sizi sahnelerden Koparacakmı?

-Asla… Sahne ve müzik benim için hayatımın vazgeçilmezleri arasında. Müzik sektörüne atılacak cesareti bulmam oldukça zaman aldı… “Hadi!” denince öyle sahneye çıkılmıyor. Kolay kolay bırakmam, ideallerim var.

Bu yoğun tempo ile nasıl baş edeceksiniz?

-Uzun yıllar Türkiye’nin en önemli ulusal kanallarında yönetmenlik yaptım. Star Tv Show Tv Kanal D gibi büyük kanallarda en çok rating alan programların yönetmenliğini üstlendim ve taktir edersiniz ki bu normal bir iş temposunun kat kat üzerinde bir yoğunluk gerektiren sektördü. Aynı anda 3 ayrı programda yer aldığım dönemler oldu. Yani dolayısıyla yoğun tempoya alışığım, bunlar bana vızz gelir…

Magazin’de ne tarz şarkılar dinleyeceğiz?

-Daha çok 90’lar Pop ağırlıklı şarkılarımız var. Gecenin ilerleyen saatlerinde vazgeçemeyeceğimiz eski arabesklerimizle, tam bir yeni nesil meyhaneyiz. Tabii ki güncel müzikleri de yakından takip ediyoruz.

Hazır müzikten bahsetmişken yeni projeleriniz varmı?

-Evet, yeni hazırladığım, tam da Magazin Nişantaşı’nın konseptine uygun bi şarkı hazırlıyorum. 90’lara damgasını vurmuş çok iddialı bir şarkı hazırlıyorum ve çok heycanlıyım…

Umarım o dönemdeki gibi çok sevilir, hatta daha da çok sevilsin… Hatta yeni şarkımın klibini de Magazin’de çekmeyi planlıyorum…