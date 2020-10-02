Funda ERKOÇ

Alev Alev Bir Dizi Geliyor!

Ay Yapım imzalı, Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Alev Alev nefes kesen, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizinin başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Değdiği Tüm Hayatları Değiştiren Alevler…

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle ‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!

Helikoptere Niyetlendi!

Selin Ciğerci, ilgi çeken lüks araçlarının yanı sıra harcamalarıyla gündemde. Helikopter kiralayıp Marmaris'e gitti, harcadığı para dudak uçuklattı.

Deniz Akkaya ile girdiği taşıyıcı annelik tartışmasının alevi daha sönmemişken Selin Ciğerci, bambaşka bir konuyla magazin gündemine yeniden düştü.

Aşırı lüks tutkusu ile dikkat çeken ünlü isim şimdi de helikopter kiralamasıyla gündeme geldi.

Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.

Helikopter kiralayarak Marmaris’e giden Selin Ciğerci helikopteri 27 bin TL'ye kiraladı.

Ciğerci helikopterde çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabındna paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.Ünlü fenomen yapılan yorumlara " başarının örneği çalışıyorum kazanıyorum geziyorum ölümlü dünya hayatı biliyorum insanları biliyorum aşağıyı biliyorum olduğum yeri koruyorum daha iyisi olsun diye uğraşıyorum" cevabını verdi.

Ciğerci’nin helikopter içindeki fotoğraflarını gören bazı yorumcularda “Selin bu seferde helikopter almaya niyetlendi herhalde deneme uçuşları yapıyor “ yorumlarını yaptılar.





İtalyanlar’la Moral Buldu!

Bay Yanlış dizisinin aniden erken final kararı alması ve 14. bölüm ile final yapması sonrası Can Yaman 'da soluğu italya'da aldı.

İtalya'da dizileri yayınlanan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin ani bir şekilde erken final yapması ile bozulan moralini İtalyan hayranlarının sevgisi ile düzeltti.

Bir televizyon kanalına konuk olmak için İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu İtalya'ya ayak basar basmaz hayranlarının istilasına uğradı.

“Kadına Şiddete Hayır” Diyenlerin Linçini Yaşamak!

Atv ekranının iki özel kadını Esra Erol ile Müge Anlı yeni sezonla birlikte yine reytinglerindeki yükselişleri ile dikkat çekerken onların bu yükselişleri sosyal medyada yedikleri linçlerle doğru orantılı bir şekilde yükselişte.

Biri sabah kuşağında diğeri de öğleden sonraki kuşakta yaptıkları programlarla yıllardır en güvenilen ve sevilen isimlerin başında oldular. Bu zamana kadar yüzlerce olayı aydınlatan, kayıpları bulan, ayrı gayrı kalmışları kavuşturan bu iki kadına acımasızca sosyal medya linçi uygulanmakta!

Pekiyi neden? Kimi rahatsız ediyorlar?

Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri katkılarla yüzleri güldüren bu iki kadının başarısını kimler neden hazmedemiyor?

Yakın zamanda Esra Erol ele aldığı bir konu nedeni ile sosyal medyada yerden yere vurulurken bir yandan da programının kaldırılması ile ilgili de RTÜK’e şikayet yağdı.

Çok ilginç linç kampanyaları yaşanıyor sosyal medyada, iki satır okuduğumuz ama başını ve sonunu bilmediğimiz konularda hatta fotomontajlanmış görüntüler üstüne yağdırıyoruz resmen.

Neden ? Niçin ? Soruları yok! Yaz Allah yaz, klavyenin başına geçen kendini kral zannediyor ve veriyor hükmü!...

Bilinçsizce yapılan bu yerden yere vurmalarının yanı sıra sistematik olarak da, yapılan sosyal medya linçleri de var tabiî ki!

Kendince sebeplerden kinlerini nefretlerini dökmek isteyenler için bot hesaplar hazır bekliyor! Bir tek tıkla binlerce hesaptan yorum yağıyor işte hal böyle olunca diyorsunuz ki; Ben kimin arı kovanına çomak soktum acaba?

Şimdilerde Esra Erol için yazıp duranlar yeri geldiğinde “Kadına Şiddete Hayır “ tweetleri atmıyorlar mı?

Hem kadına şiddete hayır diyip hem de bir kadına sosyal medya yolu ile şiddet uygulamak çok da ironik olmuyor mu?

Geçin bu işleri... Önce okuyun, iyice teyit edin, haklılık payı var mı bakın ve netice ne? Hepsini bir elekten geçirdikten sonra varsa ters yanı eleştirin tabiî ki ama öyle onun bunun gazı ile günahlarını almayın insanların!.

Komedyen Sefa Doğanay Seda Sayan'ı Ti'ye aldı!

Geçtiğimiz gün Seda Sayan sosyal medya hesabından estetik yaptırdığı görüntüleri paylaşmıştı...Komedyen Sefa Doğanay bu görüntüleri Ti'ye adı.

Seda Sayan'ın geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım yürekleri ağza getirmişti.İlk bakışta ne olduğunu anlayamayan takipçiler panik olmuştu.

Seda Sayan'ın "Fransız Askısı" yaptırdım açıklaması ile olayın bir kaza olmadığı anlaşılınca sosyal medya bu görüntüleri konuşmaya başladı.Ünlü komedyen Sefa Doğanay'da görüntüleri görür görmez hemen olayı komediye döktü ve Seda Sayan'ı taklit etti.

Doğanay ‘Fransız askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ı ti'ye aldı: İp askı yaptırdım bacım ifadesini kullandı.

Madonna’nın Tercihi Astrodeha Oldu!

Ünlü Astrolog Dr. Şenay Devi, "astrodehA Astroloji Okulu"nu okulunu açtı. Okulun Onursal Başkanı Beyaz Saray'ın Astroloğu ve ABD Kepler College Astroloji Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Dr.Gary Gomes oldu. Türkiye'den ve dünyada tanımış birçok ismin online eğitim alacağı okulun öğrencileri arasında, astroloji bilimini yakından takip eden ve özel bir merakı olan ABD'li ünlü şarkıcı Madonna da yer alıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek ABD Kepler College Üniversitesi ve Dirah Academy International mezunu, astronomi ( gök bilimi) alanında doktora unvanlı, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı Döneminde, astronom, matematikçi ve dilbilimci, Fatih Sultan Mehmet'in, günümüzdeki adıyla astrologu (gökbilimcisi - müneccimbaşı ) olan Ali Kuşçu'nun ( Ali Bin Muhammed ) soyundan gelen astrolog Dr. Şenay Devi, "Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık" adlı son kitabını, UNESCO'nun dünya belleği kapsamındaki projesi olan 1.400 küsür Farsça yazma eserleri tek tek inceleyerek yazdı.

Devi'den online eğitim alacak olan Madonna'ya NEIVAS Entitüsünden lisans ve diploma verilecek. Ali Kuşcu'nun hayatını araştırırken Dr. Astrolog Şenay Devi'ye ulaşan Madonna, "Devi'nin bir astroloji okulu olduğunu bilmiyordum. Kendisine ulaşınca öğrendim. Biruni soyundan gelen birinden ders almak çok heyecan verici ve kıymetli olacak." dedi.

Petek’ten Üzen Haber!

İkinci bebeğine hamile olan Petek Dinçöz bebeğini kaybetti... 2014 yılında evlendiği Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu müjdesini vermişti. İrfan adında bir erkek çocukları olan Petek Dinçöz ile Serkan Kadaloğlu'nun ikinci bebek sevinci yarım kaldı. Daha önce paylaştığı pembe patiklerle hamilelik haberini duyuran Petek Dinçöz hamileliğinin son bulduğunu yine sosyal medyadan duyurdu.

Petek Dinçöz hastalıkları nedeni ile bebeğini kaybettiğini söylediği paylaşımı ile hayranlarını üzdü. İşte ikinci kez anne olmaya hazırlanan ama bebeğini kaybeden Petek Dinçöz'ün üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımı.

Petek Dinçöz yaptığı açıklamada "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği ve rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle ikinci kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı.

Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla hayırlısıyla yaşatsın" paylaşımında bulundu.

Rojin Oyunculuğunu Konuşturdu!

Şarkıcı Rojin pandemi döneminde boş durmadı ve iki şarkı yaptı.

Rojin'in yeni yaptığı şarkılardan "Anladım"a yönetmen Kemal Başbuğ tarafından bir klip çekildi.Anladım şarkısının klibinde Rojin şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk yeteneğini de konuşturdu.

Şarkıcının youtube kanalında yayınlanacak olan klipte Rojin bir tanker su ile sırılsıklam olurken Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan sanatçı oyunculuğunu da ortaya koydu.

Tek Rakibi TURABİ!

Katıldığı Survivor yarışmalarında büyük bir başarı yakalayan ve şampiyon olan Turabi sosyal medya hesabından hayattaki tek rakibinin kim olduğunu açıkladı.

Survivor yarışmasının şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla hayatındaki tek rakibinin kim olduğunu açıkladı.

Turabi açıklamasında "Bu Hayatta Tek Bir Rakibim Ve Savaştığım Kişi Var. O Da KENDİM. Benim bugün tek derdim, dünkü kendimden daha iyi olmak, her yeni gün kendime yeni şeyler öğretmek ve şu sözleri söylemek; “Yeteneğin Kaynağı Yaradan’dır, Mütevazi Ol.Şöhretin Kaynağı İnsanlardır, Teşekkür Etmeyi Bil.Kibrin Kaynağı Sensin, Dikkatli Ol.”Herkese Çok Teşekkür Ederim." diyerek hayattaki tek rakibinin yine kendisi olduğunu ifade etti.