Funda ERKOÇ

Baba Kızın Tarzı Aynı!

İmer Özgün ile evli olan oyuncu Salih Bademci'nin 3 aylık kızın İklim ile yaptığı paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı.

2015 yılında evlenen ve geçtiğimiz aylarda babalık sevinci yaşayan Bademci, kızı ile en mutlu anlarını sosyal medyada paylaşıyor.Ünlü oyuncunun yaptığı en son paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Salih Bademci'nin kızı ile aynı saç tarzını yapması görenleri gülümsetti.





Popstar Aydan Anne Oldu!...

Popstar yarışması ile ünlenen Aydan Kaya anne oldu.

Güçlü sesi ile her zaman dikkatleri çeken güzel şarkıcı Aydan Kaya, geçtiğimiz aylarda hayatını Teoman Şafak ile birleştirmişti.

Aydan Kaya'dan yine güzel bir haber var.Hamile olan şarkıcı geçtiğimiz gün doğum yaptı ve oğluna kavuştu.

Kaya, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuruluş Osman’a Ödül Yağıyor!

Son bir ayda dört farklı ödüle layık görülen ‘Kuruluş Osman’, yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada elde ettiği başarıyı, aldığı ödüllerle taçlandırdı.

Uluslar arası Venedik TV Ödülleri’nde En İyi Dizi seçilerek Altın Heykel kazanan ve büyük sükse yapan ‘Kuruluş Osman’, Altın Palmiye Ödülleri’nde ise ‘Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman’ ve ‘Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ’ ödüllerinin sahibi olmuştu.

Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği tarafından verilen Medya Oscarları’nda ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülü Burak Özçivit’e giderken, ‘Kuruluş Osman’ son olarak da İstanbul Üniversitesi Proje Kulübü tarafından ödüle değer bulundu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından iki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda dağıtılan ‘Altın 61 Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı’ kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, ‘Yılın En İyi Senaristi’ kategorisinde ise ödül başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’a verildi.

Işıl Yücesoy Kapıları Çaldı “İzninle” Diyerek!...

Türk pop müziğinin efsane ismi aynı zamanda usta oyuncu sıfatını oynadığı film ve dizilerdeki üstün performansı ile isminin önüne yazdıran Işıl Yücesoy hakkında sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Yücesoy, başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in paylaştığı ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oluyor…

Bu iddia Işıl Yücesoy hayranlarını hayli heyecanlandırdı…

Tabiî ki beni de!...

Hemen aradım Işıl Yücesoy’u ilk ağızdan öğreneyim dedim…Tüm sevecenliğiyle konu ile ilgili “Zaman zaman biz oyuncuların başına gelir. Bizi seyrettikleri bir dizinin içinde görmek isterler. Bu duyguya teşekkür ediyorum. Ama bu projeden ne bir teklif aldım ne de bu pandemi süresinde çalışmaya niyetim var.Zaten öyle bir şey olursa ilk sen duyarsın dedi ve ekledi ama başka bir sürprizim var 11 Aralık’ı bekle “dedi.

Ve 11 Aralık geldi çattı….

Tüm pandemi döneminde üretkenliği ile takdir edilen isimlerden olan Işıl Yücesoy yine boş durmamış Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “İzninle “ adlı yepyeni single’ı piyasaya çıkarttı.

Şarkının sözü ve müziği Işıl Yücesoy’un önceki çalışmalarında da yol arkadaşlığı yaptığı Sadettin Dayıoğlu’na, düzenlemesi Tansel Doğanay ve Can Hatipoğlu’na ait.

“‘İzninle’ çok kuvvetli bir gitme isteğine rağmen, çok naif bir kalma duygusu hissettiriyor. Bu nedenle kalplere dokunacak” sözleriyle şarkısını anlatan Işıl Yücesoy, single çalışmasının kapak ve imaj fotoğrafları için Fairmont Quasar İstanbul’da Burak Yener’in objektifine poz verdi.

Bayılıyorum Işıl Yücesoy’un bu üretkenliğine , yaşam enerjisine ve hep diyorum sen üret biz dinleyelim kaliteye hasret olduğumuz şu günlerde ilaç gibi geliyorsun tüm yüreklere…

Instagram’da En Çok Bu Oyuncular Takip Ediliyor

Sosyal medya uygulaması ınstagram’da en çok takipçi sayısına ulaşan beş ünlü oyuncu kimler merak ediyor musunuz?

Sosyal medya artık oyuncuların kendi pr larını yaptıkları, paylaşımları ile milyonları peşinden koşturdukları bir sosyal etkileşim mecrası oldu. Ülkemizde en çok takipçi sayısına ulaşan beş ünlü oyuncu sıralaması şöyle...

Instagram da en çok takipçisi olan ilk 5 oyuncu:

1.Hande Erçel: 17.520.094

2.Burak Özçivit: 16.354.192

3.Demet Özdemir: 11.841.571

4.Fahriye Evcen: 11.230.922

5.Neslihan Atagül: 11.015.705

Gülben Rotayı Yeniden Hesaplıyor!

Masumlar Apartmanı salı günlerinin en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Gülben'in çöplerle dolu çatı katını yakmaya kalkması ve sonrasında yaşanan sosyal medyaya damgasını vurdu.

Gülben çatı katını ateşe verip yangın çıkınca ablası Safiye'nin eski sevgilisi Naci öğretmen imdada yetişmiş ve Gülben'in yangından kurtarınca olanlar oldu.Gülben bir andan takıntılı bir şekilde sevdiği Esat'ı unuttu ve kendine yeni bir rota çizdi.

Bu yeni rota Naci Öğretmen mi? Sosyal medyada Gülben'in bu davranışları capslere konu oldu ve ortaya güldüren kareler çıktı.

Can Yaman video oyun kahramanı oluyor

Can Yaman merkezi Çin olan Pasha Fencer oyununun Türkiye ve Orta Doğu yüzü oldu.

Yaman, tanınmış video oyunundan yepyeni bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunda Can Yaman elinde kılıçı kötülerin korkulu rüyası olacak.Pasha Fencer, iOS ve Android cihazlarda uygulama üzerinden indirilebilen bir oyun ve Can Yaman'ın Pasha Fencer'deki maceraları 15/12/2020 tarihinde 12.15'te başlayacak.

25 Yıl Sonra Yeniden!...

Gold Film’in hazırlıklarına devam ettiği yeni dizisinin kadrosu yavaş yavaş şekillenirken oyuncu kadrosunda bomba iki isim var…

Gold Film'in hazırlıkları devam eden yeni dizisinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır başrolü paylaşacak.

Daha önce Yavuz Özkan’ın “Bir Kadının Anatomisi” filminde oynayan Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ tam 25 yıl sonra tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.