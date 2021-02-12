Sevgiler Gününü Nsup ile Güzelleştirdiler!

Sevilen kozmetik ve yaşam bloggerları yeni organizasyon için bir araya geldi. Sevgiler gününü Nsup ile güzelleştirmeyi tercih ettiler.

Gazeteci blog yazarı Nihal Yeşiltaç Oran, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeni bir organizasyona imza attı. Sezag İlaç firmasının sponsor olduğu etkinliğe ilgiyle takip edilen bloggerlar katıldı. Yasemin Akçin, Gökçe Bağtır, Şerife Özbilek, Filiz Şahin, Yeliz Üstün ve Ümran Tuncer’in katıldığı etkinlik ilgi ile karşılandı. Gazeteci Funda Erkoç ve Ali Çetin Akbayrak’da online yapılan bu etkinliğe destek verdi.

Markaya ait Nsup ve Bio Wave ürünleri ile paylaşımlar yapan bloggerler güzel görünmeyi seviyoruz dediler.

Nihal Yeşiltaç Oran konu ile ilgili şunları söyledi. “Kendimi bildim bileli organizasyon yapmayı sevdim. Konserler düzenledim, sundum. Yardım organizasyonları hazırladım defalarca. Blog yazarlığına başladıktan sonra da hobi haline geldiğini fark ettim ve devam ettim. Evet pandemi var, eskisi gibi gösterişli etkinlikler düzenleyemiyoruz. Ama online platformlar bunun için çok müsait. Ve ben mümkün olduğunca bu organizasyonlara devam edeceğim. Bu defa Nsup ve Bio Wave ile çalıştık. Temiz içerikli çok başarılı ürünleri var, kesinlikle çok daha kişiye ulaşmalı. Zaten markayı tercih etmemin sebebi de bu özellikleri. Bizi izlemeye devam edin”

Makyajlı Merve Dizdar!...

Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı rol ile bir anda tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan başarılı oyuncu Merve Dizdar, doğallıktan yana olduğunun her defasında altını çiziyordu.

Hep sade halleri ile gördüğümüz Merve Dizdar bu sefer full makyajlı bir halini paylaştı.

Dizdar'ın bu hali görenleri şaşkına çevirirken sosyal medyada konuşulan konulardan biri de oldu.

Yapılan makyajlar bambaşka birine dönen Dizdar'ın bu hali sosyal medyayı ikiye böldü bazıları makyajsız halinin daha doğal ve güzel olduğunu savunurken makyajlı halini beğenenlerde fazlalıktaydı.

Bana kalırsa Merve Dizdar makyajlı hali ile gerçekten şahane olmuş ama böyle makyajla ekran karşısına geçen bir çok sıradan oyuncu var ama biz Merve’yi o sade duru güzelliği ve yüksek performanstaki oyunculuğu ile sevdik ve o hali ekranda gerçekten dev bir sanatçı olarak duruyor…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Oldu

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna ünlü bir isim katılıyor. İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.

Sevilen oyuncu ‘Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Jakuzi Sahnesi Ceza Aldı!

Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizide masaj, jakuzi ve duş sahnelerine izleyiciler tepki gösterdi.

RTÜK de gelen şikayetleri dikkate aldı ve müstehcen sahneleri affetmedi.

Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Hande Erçel o davayı kazandı!

Geçtiğimiz aylarda mahkemelik olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine can veren ünlü oyuncu 27 yaşındaki Hande Erçel'in davasında karar çıktı.

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti. Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi.

3 Yıl Sonra Setlere Döndü

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı “Öğrenci Evi” projesiyle setlere dönen Ceyda Düvenci; Öğrenci Evi ile setlere dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeni projesi hakkında konuşan Düvenci:Üç yıl aradan sonra “Öğrenci Evi” projesiyle setlere geri dönmek benim için çok keyifli oldu. Projenin dijital bir platformda oluşu, süresinin 50 dakika olması, senaryonun bütünü görüp, canlandıracağım karakterin dönüşümlerini bilmek performansınızı olumlu yönde etkiliyor. Çalışma saatlerinin de belli bir sınırda olması bu etkenlerden biri. Tüm bu etkenler bir arada olunca, sete gittiğinizde huzurlu olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla “Öğrenci Evi” seti, bana iyi gelen bir set oldu. Yönetmenimiz Doğa Can Anafarta, genç, yetenekli ve ne istediğini bilen bir yönetmen. Onunla çalışmak da çok keyifli. Genç oyuncu kadrosu da çok disiplinli, saygılı ve hakikaten derdi oyunculuk olan kişiler. Bu yüzden de keyfim çok yerinde. Canlandırdığım Semra karakteri, iki çocuk annesi, eşinin hastalığıyla yıllarca mücadele etmiş bir kadın. Eşinin ölümüyle birlikte onun da hayatı değişecek

Dizi Setinde Korona Paniği!

EXXEN'de yayınlanan Bu Benim Masalım dizisinden oynayan Cemal Can geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı. Dizi setinden bir korona vakası haberi daha geldi.

Aleyna Tilki ile" İşte Bu Benim Masalım" dizisinde başrol oynayan Cemal Can geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Cemal Can'ın ardından dizi setinden bir korona vakası haberi daha geldi. Dizinin yönetmeni Kıvanç Baruönü'nün de hastalandığı ortaya çıktı.

Alef ve Saygı Ekrana Dönüyor

BluTV'nin kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ’dan Alef ve Saygı müjdesi

BluTV'nin gelecek projeleriyle ilgili konuşan Yalçındağ,” Özellikle Nisan ayından sonra her ay bir büyük iş yayınlamayı planlıyoruz. Nisan ayında Yeşilçam dizimiz geliyor. Börü 2039'u açıkladık. Saygı'nın yeni sezonu geliyor. Sokağın Çocukları'nın yeni sezonu geliyor. Alef'in yeni sezonu geliyor. Yine Haziran aylarına yeni yeni işler düşünüyoruz”dedi