İnsanın büyüdüğünde en çok özlediği günler, okul günleridir.Okulda geçirdiğimiz günlerle beraber orada yüzlerce anımız'da birikir ve ileride sık sık o günleri anarız. Okuduğumuz birçok şey öğrendiğimiz ve arkadaşlarımızla paylaştığımız bu yerin bizim için ayrı bir önemi vardır.Okullar topluma faydalı kişiler yetiştirmek için vardır. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik seviyelerini de belirler.Bir ülkede okula ve eğitime verilen önem ne kadar büyükse o ülkenin gelişme ve kalkınma düzeyi de o kadar yüksek olur.Okul dünyaya daha geniş ve anlaşılır bir pencereden bakmamızı sağlar. İlköğretim, ortaöğretim, lise derken artık daha donanımlı bilinçli bireyler oluruz. Aile eğitimi, çocuklara bazı bilgileri, kişisel becerileri kazandırsa da, bir çocuğun tam olarak gelişmesinde yeterli değildir.Hem sosyal, hem de bilişsel açıdan çocuğun tam anlamıyla eğitilebilmesi için okula devam etmesi zorunludur. Çünkü okul öğrencilere sadece bilgi depolayan bir kurum değil, onlara hem sosyal, hem ruhsal, hem de fiziksel beceriler kazandıran bir işleve sahiptir.Okul çocuğu geleceğe hazırlar ve kendisi için güzel bir gelecek yaratma fırsatı verir.Çocuklarımız okul sayesinde yeteneklerine ve ilgi alanlarına en uygun bir meslek seçerek ömür boyu rahat,mutlu ve güvenli bir yaşam sürme imkanına sahip olurlar.Okullar bizim geleceğimizdir.Geleceğimizin parlak olmasını istiyorsak okula ve eğitime gereken önemi vermeli tüm gücümüzü bu alanda kullanmalıyız.